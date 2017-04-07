Яндекс открыл новый набор в Школу анализа данных

Яндекс приглашает в Школу анализа данных. ШАД рассчитана на студентов и выпускников технических вузов, которые хотят получить дополнительное образование в сфере компьютерных наук и освоить передовые методы обработки данных. Заявки принимаются до 10 мая. Абитуриенты сдают онлайн-тест и письменный экзамен и проходят собеседование.





В ШАД учатся два года. Программа, помимо обязательных предметов, включает дисциплины по выбору и спецкурсы: например, по программированию на C++ или лингвистике. В Школе открыты отделения анализа данных и компьютерных наук; кроме того, студенты могут выбрать специализацию «Большие данные». Подробнее о ШАД читайте



Школа анализа данных была открыта в Москве в 2007 году. За десять лет она подготовила более четырёхсот IT-специалистов: учёных, разработчиков и исследователей. Опыт ШАД используется в других образовательных проектах Яндекса — так, преподаватели Школы участвовали в создании учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся весной 2014 года.



В Школе преподают сотрудники Яндекса и учёные из российских и зарубежных научных центров. Обучение бесплатное, занятия проходят по вечерам. Филиалы Школы имеются в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске. Жители Петербурга и Новосибирска могут поступить в Computer Science Center — он работает по программе ШАД. Также в Школе есть заочное обучение.В ШАД учатся два года. Программа, помимо обязательных предметов, включает дисциплины по выбору и спецкурсы: например, по программированию на C++ или лингвистике. В Школе открыты отделения анализа данных и компьютерных наук; кроме того, студенты могут выбрать специализацию «Большие данные». Подробнее о ШАД читайте в блоге Яндекса Школа анализа данных была открыта в Москве в 2007 году. За десять лет она подготовила более четырёхсот IT-специалистов: учёных, разработчиков и исследователей. Опыт ШАД используется в других образовательных проектах Яндекса — так, преподаватели Школы участвовали в создании учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся весной 2014 года.