В сентябре в Минске покажут лучшие рекламные ролики в рамках АВС show

14 и 15 сентября в кинотеатре «Москва» состоятся два показа лучших рекламных роликов мира АВС show.







Никакой скучной и тривиальной рекламы, только признанный best of the best по версии глобального рейтинга креативности The Gunn Report – ролики-призеры ведущих международных рекламных фестивалей Cannes Lions, The One Show, Clio Awards, D&AD, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, New York Festivals, Mobius Awards и других.

Ролики переведены на русский язык и транслируются в Full HD качестве.

Неожиданные идеи, яркие сюжеты, харизматичные персонажи, драйв, энергия, вдохновение, взрывные эмоции и позитив – и все это на большом экране и с мощным звуком обновленного кинотеатра «Москва» – сделает показ незабываемым!

Билеты уже в продаже на сайте bycard.by и в кассах кинотеатра «Москва». Подробности на abcshow.by или по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17.