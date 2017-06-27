В Минске стартует стадия play-off «Кубка бизнеса по футболу»

Групповой этап корпоративного турнира по мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу» завершился 23 июня. В результате группового этапа были определены участники стадии play-off. В играх на выбывание 29 июня и 1 июля будет определена лучшая корпоративная команда года.
«Кубок бизнеса» проходит уже второй год при поддержке Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и спортивного сообщества. Все игры проходят на профессиональных полях АБФФ. Матчи турнира обслуживают профессиональные судьи. Участниками «Кубка бизнеса – 2017» стали представители различных сегментов белорусского бизнеса со всей страны. Двадцать восемь команд принимали участие в турнире в этом году.
По результатам группового этапа борьбу в «Кубке бизнеса» продолжат 16 лучших корпоративных команд турнира.
Таким образом, в 1/8 финала встретятся:
- «Хёндэ АвтоГрад» – «АлюминТехно»,
- «Слонимский мясокомбинат» – «Регула»,
- «Газпромнефть-Белнефтепродукт» – «Шате-М Плюс»,
- «Белвнешреклама» – «ФанДОК»,
- «Легпромразвитие» – «Белорусская универсальная товарная Биржа»,
- «ЛВО» – «Креацепт»,
- «АйБиЭй АйТи Парк» – «Кодверкс»,
- «РЕСО-БелЛизинг» – «МИНГАЗ».
Финальные игры «Кубка бизнеса по футболу» пройдут 29 июня и 1 июля. Лучшие корпоративные команды поборются за главный приз турнира – кубок, созданный вручную литовским художником по стеклу Ремигиюсом Крюкасом. Команда-победительница также получит отдых в коттедже Robinson Club, прогулку по Минску на двухэтажном экскурсионном автобусе Minsk City Tour и звание «Лучшей любительской корпоративной футбольной команды» в 2017.