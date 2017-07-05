В Минске пройдет хакатон по Big Data с менторской поддержкой экспертов компаний

Впервые в Imaguru состоится хакатон по Big Data - Datathon, в котором примут участие как представители из Беларуси, так и участники из-за рубежа.

Datathon - это площадка для решения конкретных проблем компаний с помощью data science. Компании-партнеры выставят задачи для участников, которые будут их решать вместе в течение недели.



Во время проведения хакатона участникам обеспечена менторская поддержка экспертов компаний, специалистов по Big Data, экспертов, профессоров.



Непосредственно перед самим хакатоном участники пройдут курс Дизайн-мышления.







Big Data - тренд нового века. На сегодня мы имеем массу самых разнородных структурированных, слабоструктурированных и совсем не структурированных источников, таких как социальные сети, измерительные устройства, аудио- и видеопотоки, и т.д. Объемы этих данных исчисляются величинами, которые даже «не снились» наиболее развитым на сегодня СУБД.

В программе хакатона: питчи идей, формирование команд, уютная атмосфера, питание и развлечения для участников, помощь менторов во время работы, презентация прототипов. Победителя выбирает экспертное жюри.

Используйте всю силу Open Data, Machine Learning и Social Network Analysis для того, чтобы сделать мир лучше!

Зарегистрироваться и найти более подробную информацию можно на сайте https://datathon.by