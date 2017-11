В Минске названы победители премии «Номер один»

Победителей стартовавшей в этом году премии «Номер один» назвали в Минске 3 ноября в бальном зале отеля DoubleTree by Hilton Minsk.

Организатор премии креативное агентство «ЭКСПЕРТ ИВЕНТ» и ведущие Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова вручали награды представителям сферы бизнеса и услуг, за качество которых проголосовало более 38000 зарегистрированных пользователей. Участие в голосовании как для потребителей, так и для номинантов не предполагало оплаты. Более 95 победителей получили звание «Номер один» в своей сфере.







Список победителей премии

Услуги и товары для ремонта и дома:

Красота и здоровье:

Здоровая еда и напитки:

Банковские услуги:

Отдых:

Образование:

Салоны, магазины:

Дизайнеры:

Места отдыха:

Праздничные услуги:

Коммуникация:

СМИ:

Напомним, что макет награды и символику премии разработал известный художник-дизайнер Владимир Цеслер. Над созданием церемонии награждения победителей работала профессиональная команда из компаний «номер один» в сфере событийного бизнеса. Режиссёр-постановщик - Чулпан Ганиева - обладательница гран-при конкурса «Телевершина», технические специалисты Беларуси и стран СНГ - компании Blackout и Sоundcafe. Онлайн-трансляцию и видеосъемку церемонии организовывала компания MediaCube.• Мебельный центр №1 - Домашний очаг• Бытовые и промышленные насосы №1- GRUNDFOS• Магазин электрики №1 - GIRA• Интерьерный салон №1 - Fusion House• Компания по строительству каркасных домов №1 - Flybird• Натяжные потолки №1 - Гармония уюта• Окна №1 - Фабрика окон• Производитель межкомнатных дверей импортного производства №1 - el’PORTA• Интернет-магазин сантехники №1 - kit.by• Воротные системы №1 - Hörmann• Строительный гипермаркет №1 - MILE• Производитель мебели №1 - Лагуна• Сеть магазинов мебели №1 - АМИ• Салон красоты премиум-класса №1- ЭтуальSpa• Барбершоп №1 - FIRM• Центр эстетической медицины №1 - ШайнЭст• Студия перманентного макияжа №1- Alla Romazanova Studio• Салон красоты №1 - I&D studio• Производитель лекарственных средств №1 в Беларуси - ОAO «Борисовский завод медицинских препаратов»• Стоматология №1 – Элегия• Ортопедический салон №1 - ORTOS• Медицинский центр №1 - ЛОДЭ• Препарат от простуды №1 -Терафлю• Препарат против диареи №1 - СТОПДИАР• Лекарственное средство для ухода за кожей младенцев и молочными железами кормящих матерей №1 - Бепантен мазь• Препарат для лечения заболеваний суставов №1 - Терафлекс• Витамины для беременных женщин №1 - Элевит Пронаталь• Витаминно-минеральный комплекс для детей №1 - Супрадин КИДС• Производитель молочной продукции №1 - компания «Савушкин продукт»• Производитель полутвердых сыров №1 - компания «Савушкин продукт»• Минеральная вода №1 белорусского производства - Минеральная вода «Дарида»• Производитель мясной продукции для детей №1 – Галерея вкуса, СЗАО «Агрокомбинат «Колос»• Инновационный банк №1 - Альфа-Банк• Банк для малого и среднего бизнеса №1 - Альфа-Банк• Банк №1 - Альфа-Банк• Карта рассрочки №1 - Халва, МТБанк• Туристическая компания №1 - ИНТЕРСИТИ• Образовательный туризм №1 - Роял Скай• Аренда автомобилей №1 - IS CAR• Служба такси №1 - Такси «Пятница»• Компания по организации морских круизов №1 - Anyway Travel• Отель категории 4 звезды №1 - DoubleTree by Hilton Minsk• Школа иностранных языков №1 - Streamline• VIP-курсы английского языка №1 - Streamline• Салон кожи и меха №1 - Королевство меха• Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 - Остров чистоты• Сеть магазинов монобрендовой одежды импортного производства №1 - SAVAGE• Сеть магазинов обуви №1 - megatop• Детский монобрендовый магазин одежды импортного производства №1 - mothercare• Магазин фитнес-оборудования №1 - САЛОН СПОРТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ SST.BY• Магазин мультибрендовой спортивной одежды и обуви №1 -СПОРТМАСТЕР• Онлайн-гипермаркет промтоваров №1 - 21vek.by• Салон автомобилей бизнес-класса №1 - Атлант-М Британия• Белорусский дизайнер женской одежды №1 - «Дизайн-студия моды Юлии Латушкиной»• Дизайнерская обувь №1 в Беларуси - Studio Sutoria• Усадьба для проведения мероприятий до 100 человек №1 - Загородный комплекс «Шишки»• Клуб для мужчин №1 - Pin-code• Ресторан белорусской кухни №1 - Ресторан-клуб «Усадьба»• Площадка для проведения мероприятий от 100 до 300 человек -Ресторан-клуб «Усадьба»• Кафе-пекарня №1 - Brioche Paris• Ресторан узбекской кухни №1 - Чайхана Lounge Cafe• Кофейня №1 - SORSO di espresso• Доставка суши №1 - Prosushi• Водно-развлекательный комплекс №1 - Аквапарк «Лебяжий»• Загородная площадка для активного отдыха свыше 100 человек №1 – Пикник- отель "Экспедиция"• Компания по декору мероприятий №1 - Мастерская Масленниковых• Компания по производству видеофильмов для частных клиентов №1 - Студия документалистики «Биография»• Компания по прокату светодиодных экранов №1 - Blackout studio• Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 - Soundcafe• Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов №1 - Soundcafe• Производство рекламных видеороликов №1 - MediaCube• Компания по оформлению мероприятий спецэффектами №1 - ПайроГрупп Технолоджи• Портретный и постановочный фотограф №1 - KANAPLEV + LEYDIK• Свадебный фотограф №1 - Павел Теплицкий• Компания по прокату посуды для мероприятий №1 NEW rent studio• Праздничная полиграфия №1 WED-ART• Компания по организации свадеб №1 - Бутик праздников Perfect• Аренда шатров №1 - LUXTENT• Мобильный интерактивный фото-бокс №1 - Happy box• Телевизионный ведущий №1 - Денис Курьян• Телевизионная ведущая №1 - Ольга Рыжикова• Ведущий корпоративных и светских мероприятий №1 - Дмитрий Кохно• Радиоведущий №1 - Антон Мартыненко• Радиоведущая №1 в Беларуси - Татьяна Сулимова• Инструментальная группа № 1 - Palladium Electric Band• Детская анимация №1 - Вадик Ракета• Артист оригинального жанра №1 – Николай Колосей• Певица №1 - Анна Шаркунова• Певец №1 - ТЕО• Wi-Fi -маркетинг для бизнеса №1 - iGo FREE• Мобильный оператор №1 - Velcom• Интернет-журнал №1- CityDog.by• Интернет-журнал о моде №1 - Fcollection.by• Женский интернет-журнал №1 - LADYS.BY• Телеканал №1 - ОНТ• Интернет-ресурс о маркетинге №1 - Marketing.by• Бизнес-портал №1 - Probusiness.io• Новостной интернет-портал №1 - TUT.BYВ рамках премии Организаторы реализовали благотворительный проект "ДЕТИ – НОМЕР ОДИН" в поддержку одарённых детей от 12 до 16 лет с присуждением денежной премии. Победительница проекта «Дети – номер один» лауреат музыкальных конкурсов, стипендиат Фонда Юрия Розума - Анастасия Уварова выступила на одной сцене с лучшими артистами и музыкантами и получила Диплом победителя, а также денежную премию в размере 1000 белорусских рублей.Организатор премии «Номер один» компания «ЭКСПЕРТ ИВЕНТ» благодарит всех участников голосования за выбор, победителей за сотрудничество, а партнёров премии - Relax.by, завод «Бульбашъ», компании LCD-media и БелВнешРеклама за поддержку.