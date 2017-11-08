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В Минске названы победители премии «Номер один»

8 Ноября 2017 88 0 Event Фестивали и конкурсы
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Победителей стартовавшей в этом году премии «Номер один» назвали в Минске 3 ноября в бальном зале отеля DoubleTree by Hilton Minsk. 
Организатор премии креативное агентство «ЭКСПЕРТ ИВЕНТ» и ведущие Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова вручали награды представителям сферы бизнеса и услуг, за качество которых проголосовало более 38000 зарегистрированных пользователей. Участие в голосовании как для потребителей, так и для номинантов не предполагало оплаты. Более 95 победителей получили звание «Номер один» в своей сфере. 

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Напомним, что макет награды и символику премии разработал известный художник-дизайнер Владимир Цеслер.  Над  созданием церемонии награждения победителей работала  профессиональная команда из компаний «номер один» в сфере событийного бизнеса. Режиссёр-постановщик - Чулпан Ганиева - обладательница гран-при конкурса «Телевершина», технические специалисты Беларуси и стран СНГ - компании Blackout и Sоundcafe. Онлайн-трансляцию и видеосъемку церемонии организовывала компания MediaCube. 

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Список победителей премии

Услуги и товары для ремонта и дома: 

• Мебельный центр №1 - Домашний очаг
• Бытовые и промышленные насосы №1- GRUNDFOS
• Магазин электрики №1 - GIRA
• Интерьерный салон №1 - Fusion House
• Компания по строительству каркасных домов №1 - Flybird 
• Натяжные потолки №1 - Гармония уюта 
• Окна №1 - Фабрика окон 
• Производитель межкомнатных дверей импортного производства №1 - el’PORTA 
• Интернет-магазин сантехники №1 - kit.by 
• Воротные системы №1 - Hörmann 
• Строительный гипермаркет №1 - MILE
• Производитель мебели №1 - Лагуна
• Сеть магазинов мебели №1 - АМИ 

Красота и здоровье: 

• Салон красоты премиум-класса №1- ЭтуальSpa
• Барбершоп №1 - FIRM
• Центр эстетической медицины №1 - ШайнЭст 
• Студия перманентного макияжа №1- Alla Romazanova Studio
• Салон красоты №1 - I&D studio
• Производитель лекарственных средств №1 в Беларуси - ОAO «Борисовский завод медицинских препаратов»
• Стоматология №1 – Элегия
• Ортопедический салон №1 - ORTOS 
• Медицинский центр №1 - ЛОДЭ
• Препарат от простуды №1 -Терафлю
• Препарат против диареи №1 - СТОПДИАР 
• Лекарственное средство для ухода за кожей младенцев и молочными железами кормящих матерей №1 - Бепантен мазь 
• Препарат для лечения заболеваний суставов №1 - Терафлекс 
• Витамины для беременных женщин №1 - Элевит Пронаталь 
• Витаминно-минеральный комплекс для детей №1 - Супрадин КИДС 

Здоровая еда и напитки: 

• Производитель молочной продукции №1 - компания «Савушкин продукт»
• Производитель полутвердых сыров №1 - компания «Савушкин продукт»
• Минеральная вода №1 белорусского производства - Минеральная вода «Дарида» 
• Производитель мясной продукции для детей №1 – Галерея вкуса, СЗАО «Агрокомбинат «Колос»

Банковские услуги: 

• Инновационный банк №1 - Альфа-Банк  
• Банк для малого и среднего бизнеса №1 - Альфа-Банк 
• Банк №1 - Альфа-Банк 
• Карта рассрочки №1 - Халва, МТБанк

Отдых: 

• Туристическая компания №1 - ИНТЕРСИТИ
• Образовательный туризм №1 - Роял Скай
• Аренда автомобилей №1 - IS CAR 
• Служба такси №1 - Такси «Пятница» 
• Компания по организации морских круизов №1 - Anyway Travel
• Отель категории 4 звезды №1 - DoubleTree by Hilton Minsk

Образование: 

• Школа иностранных языков №1 - Streamline 
• VIP-курсы английского языка №1 - Streamline 

Салоны, магазины:

• Салон кожи и меха №1 - Королевство меха
• Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 - Остров чистоты
• Сеть магазинов монобрендовой одежды импортного производства №1 - SAVAGE 
• Сеть магазинов обуви №1 - megatop 
• Детский монобрендовый магазин одежды импортного производства №1 - mothercare 
• Магазин фитнес-оборудования №1 - САЛОН СПОРТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ SST.BY
• Магазин мультибрендовой спортивной одежды и обуви №1 -СПОРТМАСТЕР
• Онлайн-гипермаркет промтоваров №1 - 21vek.by
• Салон автомобилей бизнес-класса №1 - Атлант-М Британия

Дизайнеры:

• Белорусский дизайнер женской одежды №1 - «Дизайн-студия моды Юлии Латушкиной»
• Дизайнерская обувь №1 в Беларуси - Studio Sutoria

Места отдыха: 

• Усадьба для проведения мероприятий до 100 человек №1 - Загородный комплекс «Шишки»
• Клуб для мужчин №1 - Pin-code
• Ресторан белорусской кухни №1 - Ресторан-клуб «Усадьба»
• Площадка для проведения мероприятий от 100 до 300 человек -Ресторан-клуб «Усадьба» 
• Кафе-пекарня №1 - Brioche Paris
• Ресторан узбекской кухни №1 - Чайхана Lounge Cafe
• Кофейня №1 - SORSO di espresso 
• Доставка суши №1 - Prosushi 
• Водно-развлекательный комплекс №1 - Аквапарк «Лебяжий» 
• Загородная площадка для активного отдыха свыше 100 человек №1 – Пикник- отель "Экспедиция"

Праздничные услуги:

• Компания по декору мероприятий №1 - Мастерская Масленниковых
• Компания по производству видеофильмов для частных клиентов №1 - Студия документалистики «Биография»
• Компания по прокату светодиодных экранов №1 - Blackout studio
• Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 - Soundcafe
• Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов №1 - Soundcafe
• Производство рекламных видеороликов №1 - MediaCube
• Компания по оформлению мероприятий спецэффектами №1 - ПайроГрупп Технолоджи
• Портретный и постановочный фотограф №1 - KANAPLEV + LEYDIK
• Свадебный фотограф №1 - Павел Теплицкий
• Компания по прокату посуды для мероприятий №1 NEW rent studio 
• Праздничная полиграфия №1 WED-ART 
• Компания по организации свадеб №1 - Бутик праздников Perfect 
• Аренда шатров №1 - LUXTENT 
• Мобильный интерактивный фото-бокс №1 - Happy box
• Телевизионный ведущий №1 - Денис Курьян
• Телевизионная ведущая №1 - Ольга Рыжикова
• Ведущий корпоративных и светских мероприятий №1 - Дмитрий Кохно
• Радиоведущий №1 - Антон Мартыненко
• Радиоведущая №1 в Беларуси - Татьяна Сулимова
• Инструментальная группа № 1 - Palladium Electric Band
• Детская анимация №1 - Вадик Ракета
• Артист оригинального жанра №1 – Николай Колосей 
• Певица №1 - Анна Шаркунова
• Певец №1 - ТЕО

Коммуникация:

• Wi-Fi -маркетинг для бизнеса №1 - iGo FREE 
• Мобильный оператор №1 - Velcom

СМИ:

• Интернет-журнал №1- CityDog.by 
• Интернет-журнал о моде №1 - Fcollection.by 
• Женский интернет-журнал №1 - LADYS.BY 
• Телеканал №1 - ОНТ 
• Интернет-ресурс о маркетинге №1 - Marketing.by 
• Бизнес-портал №1 - Probusiness.io
• Новостной интернет-портал №1 - TUT.BY

В рамках премии Организаторы реализовали благотворительный проект "ДЕТИ – НОМЕР ОДИН" в поддержку одарённых детей от 12 до 16 лет с присуждением денежной премии. Победительница проекта «Дети – номер один» лауреат музыкальных конкурсов, стипендиат Фонда Юрия Розума - Анастасия Уварова выступила на одной сцене с лучшими артистами и музыкантами и получила Диплом победителя, а также денежную премию в размере 1000 белорусских рублей.

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Организатор премии «Номер один» компания «ЭКСПЕРТ ИВЕНТ» благодарит всех участников голосования за выбор, победителей за сотрудничество, а партнёров премии -  Relax.by, завод «Бульбашъ», компании LCD-media и БелВнешРеклама за поддержку.
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