В Беларуси доступны бесплатные курсы от экспертов программы ЕС «Культура и Креативность»

Воспринимаем ли мы медиа как бизнес? Не всегда. Видим ли бизнес потенциал в творчестве, написании книг, создании фильмов? Редко. Все еще принято считать, что творческая профессия – это «от души» или «для души», а значит, – не за деньги. Срабатывают стереотипы - «творчество и бизнес – разные вещи», «один в поле не воин» и «много денег так не заработаешь» …

Так ли это на самом деле? Опят успешного креативного предпринимательства говорит, что нет. Комбинация таланта и прагматичного бизнес мышления возможна! И приносит свой результат. Что для этого надо? Исследовать и перенять успешный опыт. Попробовать на практике модели, которые дали плод. Сработают ли бизнес формулы на беларуской почве? А почему нет?

Перенять опыт успешного креативного предпринимательства можно воспользовавшись возможностями программы ЕС “Культура и креативность”, которая уже год работает для стран Восточного Партнерства. Адной из целей программы является распространение и внедрение усешных примеров, моделей организации бизнеса, схем работы в области культуры, творчества и сми. Для этого эксперты программы “Культура и Креативность” разработали специальный набор курсов, которые доступны он-лайн и бесплатные для всех.



