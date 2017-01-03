В Беларуси доступны бесплатные курсы от экспертов программы ЕС «Культура и Креативность»

Воспринимаем ли мы медиа как бизнес? Не всегда. Видим ли бизнес потенциал в творчестве, написании книг, создании фильмов? Редко. Все еще принято считать, что творческая профессия – это «от души» или «для души», а значит, – не за деньги. Срабатывают стереотипы - «творчество и бизнес – разные вещи», «один в поле не воин» и «много денег так не заработаешь» …
Так ли это на самом деле? Опят успешного креативного предпринимательства говорит, что нет. Комбинация таланта и прагматичного бизнес мышления возможна! И приносит свой результат. Что для этого надо? Исследовать и перенять успешный опыт. Попробовать на практике модели, которые дали плод. Сработают ли бизнес формулы на беларуской почве? А почему нет?
Перенять опыт успешного креативного предпринимательства можно воспользовавшись возможностями программы ЕС “Культура и креативность”, которая уже год работает для стран Восточного Партнерства. Адной из целей программы является распространение и внедрение усешных примеров, моделей организации бизнеса, схем работы в области культуры, творчества и сми. Для этого эксперты программы “Культура и Креативность” разработали специальный набор курсов, которые доступны он-лайн и бесплатные для всех.
Идея, план, стратегия
Один из курсов программы – по стратегическому планированию, автором которого выступил британский консультант по развитию творческого и креативного бизнеса Девид Перриш. Он автор лекций, курсов и бестселлера “Майки и костюмы”, ведет группу креативного предпринимательства в Facebook. Скоро книга Дэвида Перриша “Майки и костюмы” выйдет на беларуском языке.
Так вот, “стратегическое планирование”, - что оно дает творческому человеку? Что конкретно надо планировать в креативном бизнесе?
1. Лучше доминировать на маленьком рынке, чем проигрывать на большом. Не надо конкурировать там, где нет шансов на лидерство. Каждому профессионалу, или небольшому творческому коллективу стоит выделить свой пусть и небольшой рынок и предложить на нем услугу наивысшего качества. Не распыляться, – и вперед!
2. Комбинация креативного таланта и прагматичнокого бизнес-мышления. Есть люди, которые соединяют в себе два этих качества. Но, чаще всего, творческому человеку приходиться делать выбор, - или в пользу таланта, или в пользу прагматизма. Как решить задачу? Искать партнера или партнеров. Как бы хорошо не было работать “в одиночку”, другой человек – это рост. Как в творчестве, так и бизнесе. Условие успешной работы в партнерстве - одно видение.
3. Что такое видение? Д. Перриш считает, что одно видение – это одинаковый ответ разных людей на вопрос “куда мы двигаемся?”. И, как результат, одинаковое определение слова “успех”. “Для одних успех – это больше людей в команде, для других – больше прибыли, для третьих – воздействие на общество, - говорит Дэвид Перриш в своем курсе. – Важно, чтобы бы для всех, кто с вами работает определение успеха было одинаковым. В противном случае, вы не сможете его достигнуть.”
4. Ценности. Ключевые понятия в бизнесе – это миссия и философия (а совсем не деньги, оказывается). Способ мышления и понимание общей цели определяют этику и стиль работы разных людей. Эксперт считает, что стоит уделять внимание “общим” и нематериальным вещам. Потому, что идеи определяют будущее. Правильная философия помогает креативным бизнесам разработать свою уникальную бизнес-формулу. Что такое бизнес-формула? Про это идет отдельный разговор в курсе “Стратегическое планирование”.
5. Анализ. Эксперт советует проводить постоянный внутренний и внешний анализ творческого бизнеса. Внутренний анализ – это оценка качеств и способностей людей в команде. Внешний анализ – это анализ окружения, меняющегося мира, в котором работает кретивная группа. “Возможности и угрозы, политический, экономический, социальный и технологический контекст, право и демография, - все эти факторы влияют на ваш бизнес и могут или навредить, или помочь,” – говорит Дэвид Перриш.
Как анализировать наиболее эффективно? Эксперт советует свой метод, - “быстро записывать мысли, которые приходят в голову, по ходу группируя их. Не рассуждать над каждой позицией детально и не сомневаться на их счет.”
Анализ, согласно Д. Пэрришу, это ежедневная работа. “Тогда “правило 95:5”, согласно которому 5% возможностей или угроз могут иметь 95% положительного или отрицательного влияния на бизнес, сработает на пользу делу,” – говорит Дэвид Перриш.
Говорят, что путь к успеху начинается с конца, - с представления того места, до которого мы хотим дойти. Творчество поглощает тех, кто им живет. Советы экспертов, короткие, сжатые образовательные курсы помогают не потерять связь с жесткой рыночной реальностью. Ведь контекст, в котором реализуется идея, не менее важен, чем она сама. Это также один из законов бизнеса. Курс по стратегическому планированию Дэвида Перриша доступен здесь.
Программа ЕС “Культура и Креативность” дает возможность получить зания от экспертов в области написания проектных заявок и предложений для поиска финансирования , адвокации культурных проектов, а также об участии в программе Европейского Союза “Креативная Европа” , - курс от литовского эксперта Эгле Далтувайте.
Кстати, каждый кто пройдет любой из он-лайн курсов получит сертификат программы ЕС “Культура и Креативсноть”. Для этого надо всего лишь ответить на 10 вопросов теста. Сертификат, интересно смотрится в социальных сетях и может дать дополнительный профессиональный “бал” профилю его владельца.