Украинская Высшая школа media & production приглашает на международный курс для телевизионных продюсеров

Высшая школа media & production медиахолдинга 1+1 медиа объявила о проведении международного курса для телевизионных продюсеров − «TV PRODUCTION & PROGRAMMING», который пройдет с 14 по 20 августа 2017 в Украине.







Международный курс «TV PRODUCTION & PROGRAMMING» разработан для тех, кто производит контент и хочет попробовать себя в создании программ различных форматов. Присоединиться к нему могут работающие и проектные медиаменеджеры, как со всей Украины, так и из стран СНГ. Набор участников на курс продлится до 7 августа 2017 года.

Курс рассчитан на обмен опытом, а не изучение теории по методичкам. Его участников ожидает настоящий формат акселератора − 7 интенсивных дней насыщенной работы, практики и нетворкинга позволят перенять знания и опыт лучших продюсера и программного директора, которые откровенно расскажут о своих успехах и неудачах на профессиональном пути. Для участников из зарубежных стран − это еще и informational diversity, ведь они получат дополнительную возможность узнать, как устроено производство контента за рубежом.

Кураторами курса стали профессионалы с уникальной экспертизой среди стран Восточной Европы − Виктория Лезина, генеральный продюсер 1+1 Продакшн, и Виктория Шульженко, генеральный продюсер телеканала ТЕТ.

Виктория Лезина успешный медиаменеджер, автор идей множества крутых проектов и обладательница независимых премий, как лучший продюсер развлекательных шоу. Создав оптимальную схему собственного производства, Виктория усовершенствовала подходы при создании контента и сформировала одну из лучших команд-криэйторов на медийном рынке Украины.

«Каждое мое достижение, успех и ошибка заработаны опытным путем. Охотно делюсь профессиональными открытиями, приглашая в команду единомышленников», − говорит Виктория Лезина.

Виктория Шульженко специалист с более чем 10-летним опытом работы на ТВ, который знает все о продюсировании проектов различной сложности и как устроены медиарынки за рубежом. Ранее работала программным директором телеканала СТС. Кстати, сегодня Виктория еще и успешный украинский влогер с потрясающим чувством юмора.

«Никто не знает на 100%, что сработает, а что нет. Я расскажу, что нужно учесть, чтобы повысить шансы быть услышанными заказчиком и зрителем. И это не волшебная палочка, а скорее куча шишек, набитых по пути», − комментирует Виктория Шульженко.

Также обучать участников будут лучшие профессионалы 1+1 медиа: от генерального продюсера до аналитика. Как отмечают кураторы и организаторы курса, будет сложно, но полезно и интересно.

Подробнее о международном курсе «TV PRODUCTION & PROGRAMMING» по ссылке: http://school.1plus1.ua/camp