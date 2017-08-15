«Цифровая коммуникация» и «Стратегии фандрайзинга: новые курсы от программы ЕС «Культура и Креативность»

Новые он-лайн курсы от руководителей программы ЕС «Культура и креативность» бесплатные и уже доступны для беларуской аудитории. Тим Уильямс, культурный менеджер из Великобритании предлагает свой курс «Стратегии фандрайзинга». Анастасия Нуржинская, специалист по коммуникациям, делиться информацией об эффективных практиках общения в мире сайтов и социальных сетей. Курс «Цифровая коммуникация» от А. Нуржинской будет полезен всем, кто хочет быть услышанным и не утонуть в море информации.

Культура делает жизнь интересной и придает «вкус» повседневности. Как системно и эффективно включить культурную составляющую в будни организаций, бизнесов и государственных органов? Впервые, коротко и четко о культурных стратегиях рассказывает Рагнар Сиил, в прошлом зам. министра культуры Эстонии, а теперь — один из руководителей программы ЕС «Культура и Креативность», в своем курсе «Культурные стратегии».

По результатам курсов можно получить диплом программы Европейского Союза , — хороший бонус к резюме, особенно для молодых специалистов.

Курс «Цифровая коммуникация»

Для кого этот курс? Для директоров и сотрудников, ответственных за стратегические планирование, специалистов по коммуникации, редакторов сайтов и социальных медиа, творческих профессионалов и культурных менеджеров.

Курс состоит из трех частей:

Стратегии цифровой коммуникации, Менеджмент веб-сайта, Эффективное использование социальных медиа.

«Важно чтобы коммуникационная стратегия была частью общей стратегии организации. Поэтому я рекомендую подключить к разработке как можно больше сотрудников», - советует автор курса Анастасия Нуржинская .





Сайт. Сегодня любой веб-сайт существует в экстремально конкурентной среде. В среднем, пользователи, проводят на странице менее 8 секунд, а 55% посетителей остаются на сайте менее 15 секунд. Следовательно, задача - удержать внимание. Для этого надо предложить контент отличного качества. «Есть всего два вида информации которые ищут и привлекают пользователей», - говорит А. Нуржинская. Какие это виды информации? Какие темы надо обязательно «вплести» в сообщения на сайте? Как составить заголовок и грамотно использовать тренды в своих интересах? Ответы - в он-лайн курсе.







Социальные медиа. «На каждое сообщение о вашей организации, давайте аудитории три полезных факта, - советует А. Нуржинская. - Проводите конкурсы и опросы. Основной принцип — быть общительным. Вовлекайте аудиторию в диалог».



Использовать для постов имеющийся контент или создавать новый?



Что обязательно должно быть в посте?



Ответы на эти и др. вопросы, а также список полезных ресурсов, таблицы для разработки стратегии и вдохновляющие примеры см. в дополнительных материалах к коротким лекциям (3 лекции = 12 минут).

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Курс «Культурные стратегии» от Рагнара Сиила

Для кого этот курс? Для государственных служащих, директоров гос. учреждений и лидеров НГО, владельцев и управляющих коммерческими кампаниями.

Как создать всеобъемлющую и прозрачную культурную стратегию и зачем она вообще нужна? «Роль правительств и институций не в том чтобы говорить культурным лидерам что делать, а в том, чтобы создать благоприятную среду, где культурные инициативы смогут процветать», - говорит Рагнар Сиил. Поэтому культурные стратегии — это прежде всего инструмент для правительств, для министерств культуры, а также для других министерств — образования, экономики, туризма и всех, кто может повлиять на культуру или использовать культурный ресурс.







Неотъемлемые части любой стратегии это миссия и видение. «Хорошая миссия уникальная и конкретная. Видение должно быть амбициозное и хорошо сформулированное. Понятное, как внутри организации или сообщества, так и за пределами», — считает эксперт. Поэтому культурную стратегию нельзя просто «copy/paste». Как выработать такую миссию и сформулировать ее, - подробно в курсе от Рагнара Сиила.



Два самых главный слова этого курса — «прозрачность» и «включенность». «Если в процесс создания культурной стратегии вовлечено как можно больше людей, групп и заинтересованных объединений, то документ невозможно игнорировать. Это вынуждает власти, и тех кто принимает решения, рассмотреть и учесть предложенную стратегию», — говорит Рагнар Сиил. Что еще предлагает эксперт? Ответы на вопросы:

Как правильно анализировать проблемы культурной сферы?

Какие две группы людей должны быть обязательно включены в процесс создания культурной стратегии?

Какие слова и понятия лучше использовать для создания культурной стратегии?

Как обеспечить прозрачность?

Какие 5 главных целей культурных стратегий существуют?

А также отдельная лекция «от слов к делу» и примеры-ссылки на удачные стратегии.





«Культурная стратегия — это не просто «документ из министерства культуры». Культура должна быть в сердце всех национальных стратегий, особенно в области образования и инноваций», - говорит Рагнар Сиил.

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Курс по привлечению финансов «Стратегии фандрайзинга»

Для кого этот курс? Для профессионалов, которые занимаются поиском финансирования, директоров организации и лидеров и авторов проектов, которые заинтересованны в налаживании международного сотрудничества.



Автор курса — Тим Уильямс, директор программы ЕС «Культура и Креативность», культурный менеджер с огромным опытом работы в международных проектах и орагнизациях.





Как наладить отношения с международными донорами и фондами? «Во-первых, надо настроиться на долгую перспективу. Невозможно получить все и сразу, — считает Тим Уильямс. — Доноры предпочитают развитие сотрудничества «шаг за шагом». Только так можно наладить доверительные отношения».



Еще одна особенность, которую надо учесть. Фонды не склонны сразу финансировать большие проекты. Проект на какую сумму предложить для первого сотрудничества? «Который не превышает 10-15% годового оборота вашей организации», - считает эксперт.

«Не исключено что сотрудничество повлияет на вашу организацию и изменит ее. Поэтому подумайте заранее, какую область вашей работы вы действительно хотите изменить по средствами нового проекта. В этом случае требования донора не станут для вас неожиданностью», — говорит Тим Уильямс.

Также в своем курсе эксперт делится идеями на темы:

Как составить список потенциальных доноров и с ним работать?

Как правильно продвигать свою активность в другой стране?

В чем опасность создания сети или филиала организации за пределами страны, и стоит ли это делать для привлечения финансирования?

В каких случаях можно воспользоваться услугами представителя?





Особенность данного курса в том, что это не просто теория. Сам автор многократно участвовал в создании финансовых стратегий, поиске и распределении средств на международном уровне.

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