Студенты обставили опытных маркетологов в конкурсе на тему SWOT-анализа

В Минске 12 октября прошел первый конкурс для маркетологов SWOT BATTLE. Организатором выступила компания Маклай-групп.
Открытие конкурса, торжественные удары в гонг, доверили почетному Консулу Посольства Великобритании в Минске - Мелу Роджерсу (Mel Rogers). Он, словно профессиональный шоумен, замечательно выступил с небольшой интерактивной лекцией, с юмором рассказав для чего сам изучал маркетинг в университете, и как ему предложили в начале карьеры поменять специальность инженера на менеджера по продажам в Caterpillar. Завершил свой спич тем, что в Беларуси стоит обязательно начинать делать бизнес, добавив о необходимости менять отношение по работе с клиентами.
Далее командам было предложено провести SWOT-анализ реального магазина “Ручной Эксклюзив”, занимающийся продажей изделий мастеров и ремесленников, уникальной продукции hand-made. Почему именно SWOT? В современном бизнесе, подобный подход позволяет определить эффективность не только знаний маркетолога, но и его уровень креативности, интеллект и возможность кратко излагать суть, “без воды”, в крайне сжатые временные сроки. Идеальный формат для оперативной аналитики и проверки квалификации.
Участники также должны были предложить варианты стратегии развития на основе своего SWOT-анализа. Хозяйка магазина - Алена, после старта конкурса, отвечала на непростые вопросы участников, а после, продемонстрировала свое заведение всем желающим, давая возможность изучить и провести краткий маркетинговый аудит лично. Некоторые из участников не поленились совершить прогулку в дождливую погоду в магазин “Ручной Эксклюзив”, что положительнее отразилось на итоговых результатах.
Получив одинаковый кейс, семь команд до 18:00 предоставили SWOT-анализ в виде презентации и свои предложения по стратегии.
Защита команд была ограничена 10-ю минутами для каждой. Жюри приятно удивило то, что у каждой команды оказалось несколько абсолютно уникальных характеристик, которые не повторялись.
Первое место заняла команда YellowChair из БГЭУ - Анна и Вика. Их профессиональный подход, как к SWOT-анализу, так и к стратегическим решениям, поразил жюри и представителей бизнеса. Девушки провели блестящую работу и заслуженно выиграли.
Второе место, в упорной борьбе с соперницами за лидерство, заняла представительница команды BDS&M Алина из БГТУ. Она стала самой пунктуальной и самой активной при изучении кейса, посетив как магазин Алены, так и ее конкурентов.
Последнее призовое место досталось представителю БГЭУ – Павлу.
Факт, что в призовой тройке не оказалось команд от действующего бизнеса, говорит о настоящем “огне в глазах” и старательности будущих маркетологов. Организаторы обещают, что к следующему конкурсу экспертов со стажем увеличится, и конкуренция станет еще жестче.
Реальные призы, бесплатный интернет, неограниченный доступ к кофе, чаю, воде, сладостям, печенью, атмосфера клубного места, удобное место расположения (центр города), свободное общение стали «фишками» конкурса SWOT BATTLE. Хочется пожелать Maclay Group не останавливаться на дебюте и продолжать проект.