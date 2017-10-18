Студенты обставили опытных маркетологов в конкурсе на тему SWOT-анализа

В Минске 12 октября прошел первый конкурс для маркетологов SWOT BATTLE. Организатором выступила компания Маклай-групп.

Открытие конкурса, торжественные удары в гонг, доверили почетному Консулу Посольства Великобритании в Минске - Мелу Роджерсу (Mel Rogers). Он, словно профессиональный шоумен, замечательно выступил с небольшой интерактивной лекцией, с юмором рассказав для чего сам изучал маркетинг в университете, и как ему предложили в начале карьеры поменять специальность инженера на менеджера по продажам в Caterpillar. Завершил свой спич тем, что в Беларуси стоит обязательно начинать делать бизнес, добавив о необходимости менять отношение по работе с клиентами.





Далее командам было предложено провести SWOT-анализ реального магазина “Ручной Эксклюзив”, занимающийся продажей изделий мастеров и ремесленников, уникальной продукции hand-made. Почему именно SWOT? В современном бизнесе, подобный подход позволяет определить эффективность не только знаний маркетолога, но и его уровень креативности, интеллект и возможность кратко излагать суть, “без воды”, в крайне сжатые временные сроки. Идеальный формат для оперативной аналитики и проверки квалификации.