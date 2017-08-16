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Столичный пивной ресторан отметит юбилей забегом с бокалом кваса в руках

16 Августа 2017 Нестандарт
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Бег стал настолько популярным видом ЗОЖ, что обыгрывать его в своих коммуникациях начали не только бренды, напрямую связанные со спортом, но и порой совершенно противоположные. Так, известный минский пивной ресторан "Раковский бровар" решил отметить 20-летний юбилей беспрецедентным забегом под названием «Броварская миля». Его участники должны будут преодолеть дистанцию в 1600 м, неся перед собой пол-литровый бокал живого кваса. Цель – не только прийти к финишу первым, но и постараться расплескать как можно меньше пенного напитка. 

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Организаторы обещают, что победитель «Броварской мили» получит супер-приз – целый центнер куриных крылышек барбекю, самой популярной закуски в «Раковском Броваре». 

Забег состоится 19 августа 2017г, начало забега в 16:00, сбор в 15:30. Старт и финиш: на ул. Витебской, 10 возле ресторана «Раковский Бровар». Участие в забеге бесплатное, допускаются все желающие достигшие 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. 
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