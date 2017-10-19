“Создание хайпа - это хаос, который ни от кого не зависит”. Дмитрий Колодин отвечает на вопросы читателей marketing.by

В конце сентября marketing.by предложил своим читателям задать вопрос Дмитрию Колодину, автору провокационного контента для социальных сетей Aviasales, одному из самых известных smm-щиков России. Авторы самых интересных из них получат билеты на конференцию "Тренды бизнес-коммуникаций 2018", на которой выступит Дмитрий.

Сегодня мы публикуем ваши вопросы и краткие, емкие ответы на них. Внимание, спойлер: имена победителей, которые получат билеты на конференцию, указаны в конце статьи.

Александр Кульбачко

Вопрос: Существуют ли темы, которые невозможно раскачать до качественного хайпа? Или все дело в подходе? Существует ли тематики для более ли менее интеллектуального хайпа, предназначенные для продвижения брендов/позиций/мест из сегмента средний плюс.

Ответ: Хайпануть может любая тема так или иначе интересная некой группе людей. Процесс этот хаотичный и является совокупностью факторов, создать хайп нельзя, можно его учуять и вовремя оседлать.

Не стоит думать, что средний сегмент сильно отличается. Самая платежеспособная аудитория — это 24-35 лет. Сегодня это люди, которые смотрят рэп-баттлы, играют в видеоигры, при этом вполне могут оказаться собственниками малого и среднего бизнеса. Это те же люди, что и вы.

Ilya Haliashevich

Вопрос: Создание хайпа - искусство или наука? И может и то и то и еще что-то?

Ответ: Создание хайпа — это хаос, который ни от кого не зависит. Попытка целенаправленно создать хайп выглядит жалко, а ее автор и того хуже.

Alexander Primako

Вопрос: Как интегрировать подходы к созданию хайпов в долгосрочную стратегию продвижения компании? Хайп-инвестирование - очередной хайп на горизонте?

Ответ: Никак. Может вообще ничего не происходить на протяжении полугода или больше. Единственное, что важно — уметь ждать.

Павел Сычев

Вопрос: Имеет ли смысл работать над скандальными провокационным SMM в мебельном сегменте, целевая аудитория, женщины 30-50 лет, доход выше среднего/высокий? Как соблюсти баланс между провокацией и репутацией бренда?

Ответ: Никого провоцировать не нужно, этим занимаются только глупцы. Стоит ли использовать ситуативный маркетинг? Посмотрите, чем интересуется эта категория женщин — сплетни, звезды, актеры. Все очень просто.

Леонид Гринь

Вопрос: В online есть огромное кол-во устоявшихся для запуска – площадок: социальные сети, тематические форумы, новостные ленты и так далее. И есть и другие, типа pornhub, chatroulette (он еще жив?), вплоть до darknet (ramp и тп). Какие площадки из подобных/экспериментальных вы считаете потенциально успешными для рекламодателей? Какие хотели бы затронуть для запуска – /спецпроекта/посева самостоятельно? И думали ли об использовании какой-нибудь из них для своих проектов?

Ответ: Хотите рекламировать наркотики? Рекламируйте в даркнете. Если на площадке подходящая аудитория и ваш продукт хорош — вперед. Посмотрите расценки на баннеры в порно-сегменте. Они сильно выше средних. Там сидит охрененная аудитория, которая готова платить деньги, потому что делает это постоянно.

Наталья Радзивилко

Вопрос: Как не перейти грань между хайпом и недопустимым контентом, чтобы не получить обратный эффект и не испортить себе репутацию? Вообще, как брендам искать темы для хайпа, от чего лучше отталкиваться? От предпочтений своей целевки или можно, например, просто снять пародию на клип Фараона, как это сделали недавно маркетологи из Екатеринбурга?

Ответ: Достаточно включать голову. Понятия не имею о пародии на Фараона, тем более из Екатеринбурга. Это говорит о том, что свою идею они ни до кого не донесли. Возможно, их аудитории не интересен Фараон.

Победителями, которые получают билет на конференцию, стали Alexander Primako и Леонид Гринь. Для подтверждения регистрации на конференции, им необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия с “Я ПОБЕДИТЕЛЬ”.