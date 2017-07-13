«Шаблі» и Brutto рассказали, чего стоит организовать концерт под открытым небом

Хутору «Шаблі» удается год за годом организовывать небольшие атмосферные опен-эйры, куда собирается немалое количество меломанов из Минска и близлежащих городов. Традиционно в «Шаблі» в начале лета проводился фестиваль Beatles Shabli, в середине лета — «Вольнае паветра». В этом году 8 июля здесь выступил Сергей Михалок с программой «Зорачкi».

Продюсер группы Brutto Антон Азизбекян и хозяин хутора Шаблi, организатор концерта, Владимир Шаблинский рассказали marketing.by, какое значение для хорошего концерта под открытым небом имеет площадка и ее подход к организации мероприятий.





Владимир Шаблинский

Владимир Шаблинский: Организатор концерта на открытом воздухе и организатор концерта на закрытой городской площадке находятся в разных условиях

В городе есть возможность пользоваться существующей инфраструктурой – парковками для зрителей возле концертного зала, техническим оборудованием зала, банально – ему не нужно думать о туалетах для зрителей.

Организатор концерта на открытом воздухе «строит» концертный зал с нуля, занимаясь ещё массой других мелочей, о чем у него в городе не болит голова.

Основной риск проведения концерта на открытом воздухе – погодный фактор. Мероприятие ты планируешь за полгода, как правило зимой, и, предположить каким будет лето – холодным и дождливым или сухим и теплым – это гадание на кофейной гуще.





Погода, в дни предшествующие концерту погода хорошая – зрители собрались. Плохая – к тебе никто не поехал и ты несешь убытки.

Почему я провожу концерты под открытым небом, на хуторе? Много факторов.

Будучи и «директором» открытой площадки и организатором концерта на ней, я могу предусмотреть более комфортное пребывание и зрителей и артистов в момент собственно концерта. Мне не нужно просить администрацию площадки дать разрешение на изменение регламента или инфраструктуры для лучшего проведения мероприятия.









Мы просто делаем так как надо и как считаем нужным.

Второй основной фактор – звук.

Ни один концертный зал не сможет сравниться с любой открытой площадкой. Когда у звуковой волны нет естественных преград в виде плохо заглушенных стен и потолка – творчество и мастерство музыканта доходит до слушателя/зрителя без искажений. Энергия перетекает без потерь. При этом и возникает та особенная атмосфера, присущая только концертам на открытых площадках.





Чем группе Brutto и Сергею Михалку понравился именно Шабли как концертная площадка? В чем отличие? Как влияют такие площадки и концерты под открытм небом на имидж, успех группы? В чем их значение?

Антон Азизбекян: Бывают концерты, которые придумываются сначала в голове, потом воплощаются в жизни. я их называю - веховые. Это концерты с особой подготовкой, массовые, атмосферные.

Шаблi для BRUTTO- это место силы, место встречи друзей и неповторимая атмосфера! Именно там мы снимали наш клип-репрезенто BRUTTO.И, конечно, «Шаблі» - это гостеприимные хозяева Хутора Владимир и Оксана Шаблинская!

В процессе подготовки мы с Сергеем Михалком определили атмосферу этого акустического концерта как семейный праздник. Именно таким он и получился. Мы придумали режуссуру праздника (недаром у Сергея профессия - режиссер массовых праздников). Продумали мелочи, которые сделали этот концерт таким, каким он и получился.





Хочу рассказать и поблагодарить людей, без которых праздник был бы не таким ярким.

Без волонтёров никуда, а командовал ими Міхась Тутэйшы

Разгоревали публику ребята в белых штанах под бит бразильских барабанов Международная школа Капоэйры

Актеры театра цыганской песни “Жемчуга” подарили нам яркое появления Михалка в ярком образе по мотивам кинофильма “Жестокий романс”

Колоритные духовики из Брасс-квинтета “Немига” задали музыкальную атмосферу перед концертом

Бодрый Ритм вечера от Барабанщиков

Весёлые троллейщики запускали ловких и смелых с ветерком пролететь над хутором

А еще спасибо всем друзьям хутора "Шабли", которых не отнесешь к волонтёрам, но их помощь и присутствие бесценны.

За заботу и игры с нашими самыми маленькими и дорогими гостями отвечал- Тайм-клуб "Семейный дворик"

Фотографии, сохраняющие память о концерте навсегда - Happy box

Заведения, которые оперативно откликнулись и обеспечили весь фестиваль питанием - "На пляже" и "Чайхона".

Благодарим Belavia.by за удобную логистику стыковки рейсов всех участников нашего анархосиндиката.

Фейерверк, который стал яркой финальной точкой вечера благодарим наших друзей navalnica.by

И огромное спасибо нашим зрителям, родственникам и друзьям! Во многом этот праздник сделали ВЫ! Столько слов благодарности и отчетов мы давно не встречали! Дзякуй, радзiма!

“Дзякуй за адчуцце сабе. За позiрки, за згубленыя кропкi. За шмат людзей побач, такiх жа як i ты сам. Напоўненых гэтым летам. Дзякуй за яскравы ўспамiн апасля, увесь шлях да дому, да i потым... дзякуй”.

фото: Анна Волчица, Каролина Полякова и Роман Олешко