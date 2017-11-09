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Samsung Belarus показал 17 VR-фильмов в Минске

9 Ноября 2017 66 0 Технологии
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Samsung Belarus выступила генеральным партнером Дня виртуальной реальности и 6 ноября показала ряд VR-фильмов в пространство «ОК 16».

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В мероприятии приняли участие гости из Германии, Франции и России: режиссёры и продюсеры, практикующие новый формат кинематографа - Филипп Веннинг, Александр Перез, Джулия Либ, Георгий Молодцов, Денис Семёнов, Михаил Антыков и Наталья Северина. 

Цель VIR:CINEMA – приобщить белорусского зрителя к «искусству виртуальности», возможности познания внешнего мира через современные технологии. Гости мероприятия получили возможность поучаствовать во множестве разнообразных мероприятий: от создания цифровых инсталляций до непосредственного контакта с объектами пространства виртуальности. 

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Список фильмов, которые можно было посмотреть в режиме non-stop: 

  • Sergeant James / Франция
  • Step To The Line / Бразилия, США
  • Notes To My Father / Индия, Великобритания, США
  • Gladiators in the Roman Colosseum / Германия
  • Talisman / Испания
  • Sea Prayer / Великобритания
  • Ex/Static / Польша
  • Между Петровым и Водкиным / Россия
  • Эрмитаж VR. Погружение в историю / Россия
  • Blended Isolations (тизер-версия) / Германия
  • Rhizomat VR / Германия
  • Озеро Байкал : Зимний дух / Россия, США
  • Время первых / Россия
  • Белым по чёрному / Беларусь
  • Вне тела / Россия
  • Cervantes 360 / Испания
  • We Are Stars / Великобритания

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