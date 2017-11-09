Samsung Belarus показал 17 VR-фильмов в Минске

Samsung Belarus выступила генеральным партнером Дня виртуальной реальности и 6 ноября показала ряд VR-фильмов в пространство «ОК 16».
В мероприятии приняли участие гости из Германии, Франции и России: режиссёры и продюсеры, практикующие новый формат кинематографа - Филипп Веннинг, Александр Перез, Джулия Либ, Георгий Молодцов, Денис Семёнов, Михаил Антыков и Наталья Северина.
Цель VIR:CINEMA – приобщить белорусского зрителя к «искусству виртуальности», возможности познания внешнего мира через современные технологии. Гости мероприятия получили возможность поучаствовать во множестве разнообразных мероприятий: от создания цифровых инсталляций до непосредственного контакта с объектами пространства виртуальности.
Список фильмов, которые можно было посмотреть в режиме non-stop:
- Sergeant James / Франция
- Step To The Line / Бразилия, США
- Notes To My Father / Индия, Великобритания, США
- Gladiators in the Roman Colosseum / Германия
- Talisman / Испания
- Sea Prayer / Великобритания
- Ex/Static / Польша
- Между Петровым и Водкиным / Россия
- Эрмитаж VR. Погружение в историю / Россия
- Blended Isolations (тизер-версия) / Германия
- Rhizomat VR / Германия
- Озеро Байкал : Зимний дух / Россия, США
- Время первых / Россия
- Белым по чёрному / Беларусь
- Вне тела / Россия
- Cervantes 360 / Испания
- We Are Stars / Великобритания