Samsung Belarus показал 17 VR-фильмов в Минске

Samsung Belarus выступила генеральным партнером Дня виртуальной реальности и 6 ноября показала ряд VR-фильмов в пространство «ОК 16».

В мероприятии приняли участие гости из Германии, Франции и России: режиссёры и продюсеры, практикующие новый формат кинематографа - Филипп Веннинг, Александр Перез, Джулия Либ, Георгий Молодцов, Денис Семёнов, Михаил Антыков и Наталья Северина.

Цель VIR:CINEMA – приобщить белорусского зрителя к «искусству виртуальности», возможности познания внешнего мира через современные технологии. Гости мероприятия получили возможность поучаствовать во множестве разнообразных мероприятий: от создания цифровых инсталляций до непосредственного контакта с объектами пространства виртуальности.









Список фильмов, которые можно было посмотреть в режиме non-stop: