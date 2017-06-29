«Премия HR-бренд 2017» выбрала ключевым визуалом в 2017 году спираль ДНК

Конкурс «Премия HR-бренд 2017» из года в год развивается, привлекает больше участников, создает новые актуальные номинации, отслеживает и анализирует тенденции и формирует тренды рынка труда Беларуси.
Ежегодно компании реализуют проекты и представляют их на конкурс «Премия HR-бренд». Опираясь на полученный опыт и совершенствуя используемые инструменты, номинанты предлагают рынку глубинные продуманные эффективные решения в области управления персоналом.
Неслучайно ключевым элементом дизайна «Премии HR-бренд 2017» выбрана спираль ДНК.
ДНК компании – это люди. В компаниях работают уникальные лидеры и команды, с разными идеями и амбициями, устремлениями и собственными взглядами на эффективность и способы ее достижения. Имея неповторимые наборы ДНК, мы наблюдаем разные истории успеха, оригинальные проекты и мотивирующие кейсы.
7 декабря 2017 года в Беларуси на торжественной церемонии будут объявлены Победители «Премии HR-бренд Беларусь 2017». Накануне Церемонии награждения пройдет кейс-конференция, в которой номинанты презентуют профессиональному сообществу результаты проектов.
Местом проведения конкурса традиционно является отель Ренессанс Минск.
Компании, которые уже подтвердили свое участие в «Премии HR-бренд 2017» в качестве номинантов:
О конкурсе
«Премия HR-бренд» — Конкурс имеющий международную географию. Он успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 г. в Украине; с 2013 г. в странах Центральной Азии.
С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь.
Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY