«Премия HR-бренд 2017» выбрала ключевым визуалом в 2017 году спираль ДНК

Конкурс «Премия HR-бренд 2017» из года в год развивается, привлекает больше участников, создает новые актуальные номинации, отслеживает и анализирует тенденции и формирует тренды рынка труда Беларуси.

Ежегодно компании реализуют проекты и представляют их на конкурс «Премия HR-бренд». Опираясь на полученный опыт и совершенствуя используемые инструменты, номинанты предлагают рынку глубинные продуманные эффективные решения в области управления персоналом.



