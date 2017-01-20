Открыт прием заявок на Девятый конкурс социальных проектов Social Weekend

С 16 января по 28 февраля 2017 года принимаются заявки на Девятый республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend.







Social Weekend – это конкурс для всех. И для тех, кто полон энтузиазма и готов вместе со своей командой доказать, что всё возможно. И для тех, кто сомневается в себе или востребованности своей идеи – нужно пробовать, получить факты, а не догадки. В заявке достаточно описать проблему, с которой вы столкнулись, предлагаемое решение и первые шаги по реализации.

Восьмой конкурс Social Weekend и прошедший впервые Хакатон социальных проектов позволил стартовать десяткам проектов, 13 из которых получили финансовую поддержку от меценатов в сумме 40000 BYN. Что еще важнее, за каждой номинацией конкурса, за каждым членом жюри стоит состоявшийся в жизни человек, обратная связь от которого часто ценнее денег. На прошедшем Конкурсе впервые в жюри присутствовали представители государственных структур, которые готовы не только судить, но и поддерживать проекты в своих сегментах. И это ещё одна возможность быть услышанным, наладить партнёрство и решить важные общественные проблемы вместе.

Участие в Social Weekend – это не просто шанс получить финансирование на осуществление своей идеи, но возможность пройти курс обучения, наладить партнёрство, собрать свою команду и обрести уверенность и вдохновение.

Социальный проект – это любой проект (идея), который несёт пользу обществу или делает окружающий нас мир лучше: или чему-то не даст исчезнуть, или что-то хорошенько улучшит, или сделает что-то новое, доселе невиданное и кому-то полезное.

Если у вас ещё нет определенной идеи или их целая сотня, а определиться сложно, примите участие в Хакатоне социальных проектов, который пройдет 18 и 19 февраля. Хакатон – это возможность на 2 дня сконцентрироваться на важном, найти единомышленников и заявить об идее тысячам людей! Посмотрите финалистов предыдущих конкурсов, зарядитесь мировыми идеями в интернете – и дерзайте!

По итогам предыдущего Хакатона 3 проекта получили средства на реализацию, 2 съездили в Финляндию на крупнейшее стартап-мероприятие, сразу 6 проектов прошли напрямую в полуфинал Конкурса. А всего-то надо было 2 дня поработать над своей же идеей.

Прием заявок на конкурс завершится 28 февраля 2017 года. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте http://www.socialweekend.by/, по телефону +375 29 87 97 400, либо по электронной почте napishi.sw@gmail.com.