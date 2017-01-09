Обзор полезных событий недели: 9 – 15 января

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.
Мир Северного Ренессанса ван Эйка, Босха, Вейдена и Брейгеля
Эпоха Возрождения в Нидерландах – совершенно уникальное явление в мировом искусстве.
Таинственные предметы, благочестивые лица на картинах Яна ван Эйка, печальная история Бога и человека у Рогира ван дер Вейдена сменяются жуткими, мистическими и удивительными образами одного из самых загадочных художников в истории искусства – Иеронимуса Босха.
Что это? Сон, ирония, гротеск или жизнь в мире самых темных сил? Во время лекции попробуют во всем этом разобраться.
Где: Дворец Искусств, Козлова, 3
Когда: понедельник, 9 января, 18:30
Вход: 10 руб.
«Культурные каникулы» с Национальным музеем
Национальный художественный музей Республики Беларусь совместно с «Бритиш Американ Тобакко Трейдинг Компани» в Беларуси» приглашает провести вместе с ними
«Культурные каникулы» - это и уникальная возможность первыми пройти новые экскурсионные маршруты. Специально для нового сезона в музее подготовили несколько авторских экскурсий по залам музея.
- 10 января, 16.00 – «Как смотреть икону» (Зал древнебелорусского искусства)
- 11 января, 16.00 – «Легенды и мифы Античности» (Залы русского и западноевропейского искусства)
- 12 января, 16.00 – «20 век: белорусское искусство через призму социальных изменений» (Зал современного белорусского искусства)
- 13 января, 16.00 – «Порцелановый кабинет и иные диковины Азии» (Зал искусства стран Востока)
Где: Национальный художественный музей РБ, ул. Ленина, 20
Когда: 10-13 января, 16:00
Вход: 5 руб.
Современный интерьер. Стилистическое разнообразие. Основные тенденции его развития
Авторский лекционный курс рассказывает о бытовании искусства в доме, семье, усадьбе и городе. Рассматриваются вопросы стилевого развития интерьера разных социальных уровней (дворцового, аристократического, бюргерского и т.д.) на примерах европейской, белоруской и русской культуры, слушателей вводят в мир дворянской (шляхетской) усадьбы, аристократического жилища, городского буржуазного особняка, знакомя их с архитектурными и социо-культурными аспектами ее развития.
С художественным миром интерьера неразрывно связана история декоративно-прикладного искусства и ландшафтного дизайна, которые являются важной частью данного курса. Слушатели познакомятся с лучшими образцами садов и парков в Западной Европе, России, Беларуси и на Востоке.
Где: Дом картин, пр-т Победителей, 89
Когда: вторник, 10 января, 18:30
Вход: 5 руб.
Красота в искусстве
Красота в искусстве – извечная тема и загадка в истории человечества. Первая встреча из этого цикла будет посвящена наивным творениям древности, полными неожиданностей открытиями шедеврам Древней Греции и Рима, метаморфозам и парадоксам в произведениях искусства Средневековья. Наконец, мы не только узнаем о выдающихся произведениях эпохи Возрождения, но и о тайнах, как создавали и сохраняли эту самую Красоту тела, лица и души.
Где: Дворец искусств, Козлова, 3, 2-ой этаж, налево, конференц-зал
Когда: среда, 11 января, 18:30
Вход: 10 руб.
Как писать тексты для коммерческих сайтов?
Евгений Котяк будет рассказывать про тексты для коммерческих сайтов. Очень актуально и востребовано в эпоху контент-маркетинга, приходите!
На встрече будет заявлен эксперимент по контент-маркетингу.
Где: Компьютерная академия «Шаг», ул. Толстого, 8
Когда: пятница, 13 января, 18:30
Вход бесплатный
Вегетарианство в белорусских условиях
Вопрос о правильной системе питания несомненно спорный. Но роль растительной пищи остается определенно ведущей.
Все обладают своими привычками в еде, но ключевым для всех нас должно являться понятие «Баланс».
Эта лекция — о вегетарианстве в целом и о вегетарианстве в белорусских условиях в частности. Будут затронуты следующие темы: польза (или вред?) вегетарианства для здоровья, гибкое вегетарианство, различные формы вегетарианства (веганство, сыроедение и т. д.) и риск дефицита макро- и микронутриентов.
Где: Цэх, ул. Октябрьская, 16
Когда: суббота, 14 января, 16:00
Вход: бесплатный