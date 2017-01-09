Обзор полезных событий недели: 9 – 15 января

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Мир Северного Ренессанса ван Эйка, Босха, Вейдена и Брейгеля

Эпоха Возрождения в Нидерландах – совершенно уникальное явление в мировом искусстве.

Таинственные предметы, благочестивые лица на картинах Яна ван Эйка, печальная история Бога и человека у Рогира ван дер Вейдена сменяются жуткими, мистическими и удивительными образами одного из самых загадочных художников в истории искусства – Иеронимуса Босха.

Что это? Сон, ирония, гротеск или жизнь в мире самых темных сил? Во время лекции попробуют во всем этом разобраться.

Где: Дворец Искусств, Козлова, 3

Когда: понедельник, 9 января, 18:30

Вход: 10 руб.

«Культурные каникулы» с Национальным музеем

Национальный художественный музей Республики Беларусь совместно с «Бритиш Американ Тобакко Трейдинг Компани» в Беларуси» приглашает провести вместе с ними

«Культурные каникулы» - это и уникальная возможность первыми пройти новые экскурсионные маршруты. Специально для нового сезона в музее подготовили несколько авторских экскурсий по залам музея.

10 января, 16.00 – « Как смотреть икону» (Зал древнебелорусского искусства)

11 января, 16.00 – «Легенды и мифы Античности» (Залы русского и западноевропейского искусства)

12 января, 16.00 – «20 век: белорусское искусство через призму социальных изменений» (Зал современного белорусского искусства)

13 января, 16.00 – «Порцелановый кабинет и иные диковины Азии» (Зал искусства стран Востока)

Где: Национальный художественный музей РБ, ул. Ленина, 20

Когда: 10-13 января, 16:00

Вход: 5 руб.

Современный интерьер. Стилистическое разнообразие. Основные тенденции его развития

Авторский лекционный курс рассказывает о бытовании искусства в доме, семье, усадьбе и городе. Рассматриваются вопросы стилевого развития интерьера разных социальных уровней (дворцового, аристократического, бюргерского и т.д.) на примерах европейской, белоруской и русской культуры, слушателей вводят в мир дворянской (шляхетской) усадьбы, аристократического жилища, городского буржуазного особняка, знакомя их с архитектурными и социо-культурными аспектами ее развития.

С художественным миром интерьера неразрывно связана история декоративно-прикладного искусства и ландшафтного дизайна, которые являются важной частью данного курса. Слушатели познакомятся с лучшими образцами садов и парков в Западной Европе, России, Беларуси и на Востоке.

Где: Дом картин, пр-т Победителей, 89

Когда: вторник, 10 января, 18:30

Вход: 5 руб.

Красота в искусстве

Красота в искусстве – извечная тема и загадка в истории человечества. Первая встреча из этого цикла будет посвящена наивным творениям древности, полными неожиданностей открытиями шедеврам Древней Греции и Рима, метаморфозам и парадоксам в произведениях искусства Средневековья. Наконец, мы не только узнаем о выдающихся произведениях эпохи Возрождения, но и о тайнах, как создавали и сохраняли эту самую Красоту тела, лица и души.

Где: Дворец искусств, Козлова, 3, 2-ой этаж, налево, конференц-зал

Когда: среда, 11 января, 18:30

Вход: 10 руб.

Как писать тексты для коммерческих сайтов?



Евгений Котяк будет рассказывать про тексты для коммерческих сайтов. Очень актуально и востребовано в эпоху контент-маркетинга, приходите!

На встрече будет заявлен эксперимент по контент-маркетингу.

Где: Компьютерная академия «Шаг», ул. Толстого, 8

Когда: пятница, 13 января, 18:30

Вход бесплатный

Вегетарианство в белорусских условиях

Вопрос о правильной системе питания несомненно спорный. Но роль растительной пищи остается определенно ведущей.

Все обладают своими привычками в еде, но ключевым для всех нас должно являться понятие «Баланс».

Эта лекция — о вегетарианстве в целом и о вегетарианстве в белорусских условиях в частности. Будут затронуты следующие темы: польза (или вред?) вегетарианства для здоровья, гибкое вегетарианство, различные формы вегетарианства (веганство, сыроедение и т. д.) и риск дефицита макро- и микронутриентов.

Где: Цэх, ул. Октябрьская, 16

Когда: суббота, 14 января, 16:00

Вход: бесплатный