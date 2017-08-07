Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Обзор полезных событий недели: 7 – 13 августа

7 Августа 2017 marketing.by 22 0 Обзоры Образование Обучение
Поделиться

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Cвабода слова і мова варожасці

20543964_1931297027129233_3333910736459270175_o.jpg

Калі вы не бачыце нічога дрэннага ў слове "нелегал" ці лічыце, што з выразам "твар каўказскай нацыянальнасці" усё ў парадку, то гэтая лекцыя спецыяльна для вас (але, магчыма, пачутае вам не спадабаецца).

Праваабарончая арганізацыя Human Constanta ў партнёрстве з Helsińska Fundacja Praw Człowieka запрашае на публічную лекцыю з українскім экспертам Maksym Butkevych. Будзеце размаўляць пра "мову нянавісці і варожасці" на прыкладзе беларускіх і ўкраінскіх СМІ, абмяркуеце, ці ёсць межы свабоды слова і якія наступствы могуць быць пры выкарыстанні «ненавистная речь».

Дзе: Punkt , вул. Кастрычніцкая, 23А

Калі: панядзелак, 7 жніўня, 19:00

Уваход вольны

Легко ли нести культурный крест 

phpmx81hi_img.jpg

Культ. Центр Корпус начинает цикл нескучных лекций от нескучных людей нашего города. Самые бодрые герои города-героя Минска расскажут о том, в чём знают толк и на чём собаку съели. Спорить, спрашивать, вносить замечания и предложения МОЖНО! 

Первым гостем станет самый андеграудный директор государственного музея З. Азгура, Оксана Богданова.

Где: Корпус, пр-т Машерова, 9

Когда: понедельник, 7 августа, 20:00

Вход: бесплатный

SMART-театр. «Стратегия/Маркетинг умер? Но потребитель выжил!»

modern-marketing.png

SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования.

8 августа обсудят стратегию, инсайт и маркетинг в современной белорусской реальности. Все это будет подано на "блюде" системного подхода в управлении маркетингом (компанией).

Где: ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: вторник, 8 августа, 18:30

Вход: 10 руб.

SMART-театр. Мозговой штурм – делаем правильно!

mozg_main.jpg

А уже 10 августа SMART-театр будет учить тому, как пользуясь структурированной методикой Э. Де Боно провести мозговой штурм «Шесть цветных шляп» для самых сложных ситуаций.

Где: ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: четверг, 10 августа, 18:30

Вход: 10 руб.

Все социальные сети как на ладони: практикум для бизнеса

Brainstorm.jpg

В бизнес-клубе Imaguru пройдет бесплатный семинар-практикум по соцсетям.

Программа мероприятия: 

Разработка стратегии присутствия компании в социальных сетях: 

  • Позиционирование компании;
  • Стратегии для B2C компаний;
  • Стратегии для B2B компаний.
Социальные сети: VK, FB, OK и Instagram: 
  • Особенности и аудитория;
  • Поэтапное планирование продвижения;
  • Фишки социальных сетей.
Продвижение компании с помощью таргетированной рекламы: 
  • Возможности таргетированной рекламы;
  • Комбинированные стратегии продвижения.
Аналитика: 
  • Аналитика в аккаунтах;
  • Системы аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics;
  • сторонние сервисы по аналитике.

Где: ул. Фабрициуса, 4, бизнес-клуб Imaguru

Когда: четверг, 10 августа, 15:00

Вход: бесплатный

Поделиться

Вакансии

Открылись 9 вакансий в Labs Publicity Group: дизайнер, креативный копирайтер, PR-менеджер и много кто еще Агентство BDCenter ищет Senior Traffic Manager (Media Buyer) Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера
Материалы по теме:
Обзор полезных событий недели: 31 июля – 6 августа
Обзор полезных событий недели: 23– 30 июля
Украинская Высшая школа media & production приглашает на международный курс для телевизионных продюсеров
Обсуждение:
Читайте также:
Cannes Lions LIVE'17: О трендах в Инновациях и фестивальном нетворкинге
life:) организовал зону отдыха с бесплатным Wi-Fi в парке Горького
Объявлен конкурс технологичных и бизнес-проектов “День Инвестора”
Объявлен состав жюри «Премии HR-бренд 2017»