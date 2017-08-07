Обзор полезных событий недели: 7 – 13 августа

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.
Cвабода слова і мова варожасці
Калі вы не бачыце нічога дрэннага ў слове "нелегал" ці лічыце, што з выразам "твар каўказскай нацыянальнасці" усё ў парадку, то гэтая лекцыя спецыяльна для вас (але, магчыма, пачутае вам не спадабаецца).
Праваабарончая арганізацыя Human Constanta ў партнёрстве з Helsińska Fundacja Praw Człowieka запрашае на публічную лекцыю з українскім экспертам Maksym Butkevych. Будзеце размаўляць пра "мову нянавісці і варожасці" на прыкладзе беларускіх і ўкраінскіх СМІ, абмяркуеце, ці ёсць межы свабоды слова і якія наступствы могуць быць пры выкарыстанні «ненавистная речь».
Дзе: Punkt , вул. Кастрычніцкая, 23А
Калі: панядзелак, 7 жніўня, 19:00
Уваход вольны
Легко ли нести культурный крест
Культ. Центр Корпус начинает цикл нескучных лекций от нескучных людей нашего города. Самые бодрые герои города-героя Минска расскажут о том, в чём знают толк и на чём собаку съели. Спорить, спрашивать, вносить замечания и предложения МОЖНО!
Первым гостем станет самый андеграудный директор государственного музея З. Азгура, Оксана Богданова.
Где: Корпус, пр-т Машерова, 9
Когда: понедельник, 7 августа, 20:00
Вход: бесплатный
SMART-театр. «Стратегия/Маркетинг умер? Но потребитель выжил!»
SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования.
8 августа обсудят стратегию, инсайт и маркетинг в современной белорусской реальности. Все это будет подано на "блюде" системного подхода в управлении маркетингом (компанией).
Где: ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В
Когда: вторник, 8 августа, 18:30
Вход: 10 руб.
SMART-театр. Мозговой штурм – делаем правильно!
А уже 10 августа SMART-театр будет учить тому, как пользуясь структурированной методикой Э. Де Боно провести мозговой штурм «Шесть цветных шляп» для самых сложных ситуаций.
Где: ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В
Когда: четверг, 10 августа, 18:30
Вход: 10 руб.
Все социальные сети как на ладони: практикум для бизнеса
В бизнес-клубе Imaguru пройдет бесплатный семинар-практикум по соцсетям.
Программа мероприятия:
Разработка стратегии присутствия компании в социальных сетях:
- Позиционирование компании;
- Стратегии для B2C компаний;
- Стратегии для B2B компаний.
- Особенности и аудитория;
- Поэтапное планирование продвижения;
- Фишки социальных сетей.
- Возможности таргетированной рекламы;
- Комбинированные стратегии продвижения.
- Аналитика в аккаунтах;
- Системы аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics;
- сторонние сервисы по аналитике.
Где: ул. Фабрициуса, 4, бизнес-клуб Imaguru
Когда: четверг, 10 августа, 15:00
Вход: бесплатный