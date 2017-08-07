Обзор полезных событий недели: 7 – 13 августа

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Cвабода слова і мова варожасці

Калі вы не бачыце нічога дрэннага ў слове "нелегал" ці лічыце, што з выразам "твар каўказскай нацыянальнасці" усё ў парадку, то гэтая лекцыя спецыяльна для вас (але, магчыма, пачутае вам не спадабаецца).



Праваабарончая арганізацыя Human Constanta ў партнёрстве з Helsińska Fundacja Praw Człowieka запрашае на публічную лекцыю з українскім экспертам Maksym Butkevych. Будзеце размаўляць пра "мову нянавісці і варожасці" на прыкладзе беларускіх і ўкраінскіх СМІ, абмяркуеце, ці ёсць межы свабоды слова і якія наступствы могуць быць пры выкарыстанні «ненавистная речь».

Дзе: Punkt , вул. Кастрычніцкая, 23А



Калі: панядзелак, 7 жніўня, 19:00

Уваход вольны

Легко ли нести культурный крест







Культ. Центр Корпус начинает цикл нескучных лекций от нескучных людей нашего города. Самые бодрые герои города-героя Минска расскажут о том, в чём знают толк и на чём собаку съели. Спорить, спрашивать, вносить замечания и предложения МОЖНО!

Первым гостем станет самый андеграудный директор государственного музея З. Азгура, Оксана Богданова.

Где: Корпус, пр-т Машерова, 9

Когда: понедельник, 7 августа, 20:00

Вход: бесплатный

SMART-театр. «Стратегия/Маркетинг умер? Но потребитель выжил!»

SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования.

8 августа обсудят стратегию, инсайт и маркетинг в современной белорусской реальности. Все это будет подано на "блюде" системного подхода в управлении маркетингом (компанией).

Где: ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: вторник, 8 августа, 18:30

Вход: 10 руб.

SMART-театр. Мозговой штурм – делаем правильно!

А уже 10 августа SMART-театр будет учить тому, как пользуясь структурированной методикой Э. Де Боно провести мозговой штурм «Шесть цветных шляп» для самых сложных ситуаций.

Где: ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: четверг, 10 августа, 18:30

Вход: 10 руб.

Все социальные сети как на ладони: практикум для бизнеса

В бизнес-клубе Imaguru пройдет бесплатный семинар-практикум по соцсетям.

Программа мероприятия:



Разработка стратегии присутствия компании в социальных сетях:



Позиционирование компании;

Стратегии для B2C компаний;

Стратегии для B2B компаний.

Особенности и аудитория;

Поэтапное планирование продвижения;

Фишки социальных сетей.

Возможности таргетированной рекламы;

Комбинированные стратегии продвижения.

Аналитика в аккаунтах;

Системы аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics;

сторонние сервисы по аналитике.

Где: ул. Фабрициуса, 4, бизнес-клуб Imaguru

Когда: четверг, 10 августа, 15:00

Вход: бесплатный