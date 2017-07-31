Обзор полезных событий недели: 31 июля – 6 августа

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Курилка Гутенберга

Курилка Гутенберга запрыгивает в последний вагон второго месяца лета и устраивает июльский лекторий!

Давидович Егор



Тема: «Перформанс и с чем его его едят. Краткий исторический экскурс»



Что такое перформанс и почему его не следует боятся. Как публичные выступления художников изменили мир и искусство. История наиболее недолговечного и радикального вида творчества.

Tsimafei Avilin – этнаастраном, этналінгвіст.



Тэма: “Якія зоркі трэба ведаць для рамантычнай сустрэчы?”



“Мы видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек…” – а колькі ведалі беларусы зорак і сузор’яў на небе і як іх называлі? Ці ёсць народныя легенды пра зоркі, якія можна распавесці ў жнівеньскі вечар стоячы пад зорным небам? Загадаем жаданні, як ляціць зорка?! – а чаму? І, нарэшце, ці была народная астралогія!?Пра гэта мы пагутарым падчас этнаастранамічна-лінгвістычна-фальклорнай часткі “Курылкі”.

Где:Площадка Space, улица Октябрьская 16



Когда: понедельник, 31 июля, 19:00

Вход бесплатный, но нужна регистрация

Кіно з "Амерыканкай": бясплатныя кінапаказы ў культцэнтры "КОРПУС"







Перакладчыкі-амерыканісты пакажуць "Крымінальнае чытво", "Байцоўскі клуб" і "Палёт над гняздом зязюлі" па-беларуску. У межах краўфандынг-кампаніі "Лета з "Амерыканкай" пройдуць тры кінапаказы паводле кніг з новай кніжнай серыі, сродкі на якую перакладчыкі збіраюць на платформе "Улей"

Першы сеанс: 1 жніўня, 20:00 – "Крымінальнае чытво", 1994 г. Фільм Квентына Тарантына



Дзе: «Корпус», пр-т Машэрава, 9



Калі: аўторак, 1 жніўня, 20:00

Уваход: вольны

SMART-театр. Fashion-маркетинг



SMART-театр - это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования.

1 августа темой станут особенности маркетинга на динамичном рынке моды. Как продавать то, что завтра уже будет невостребовано.



Спикер: Oksana Knyazeva — Бизнес-консультант в области стратегического маркетинга. Аккредитованный преподаватель программы Королевского института маркетинга (Великобритания) CIM; Аккредитованный ведущий бизнес-симуляции CELEMI (Швеция).



Где: ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: вторник, 1 августа, 18:30

Вход: 10 руб.

Занятие Культурного Техникума: "Времена Года"



Культурный Техникум" продолжает знакомить с произведениями классической музыки. На 11-ом занятии отправляются на концерт «Классика у Ратуши».

Тема времен года занимает композиторов уже много веков подряд. Свое их видение есть и у всем известных композиторов, чьи произведения услышат зрители в этот вечер: Астора Пьяццоллы, Петра Ильича Чайковского, Антонио Вивальди. Инди-классический музыкальный проект Nouvelle Philharmonie (Беларусь-Франция-Нидерланды-Германия). Артем Шишков — скрипка. Сергей Смирнов — фортепиано. Дмитрий Цыпкин — виолончель. Струнный оркестр Консерватории музыки им. Джузеппе Тартини (г. Триест).



Занятие пройдет в классическом для "Культурного Техникума" формате:



1) Вступление-брифинг, где дается характеристика материала, контекст его создания и история бытования; формулируются вопросы и идеи, на которые следует обратить внимание; аудитории предлагается «виртуальная точка зрения», от которой можно отталкиваться при потреблении искусства.

2) Непосредственно «самостоятельное» посещение выставки.

3) Обсуждение и анализ произведения, впечатлений и открытий участников.

Где: Ратуша



Когда: суббота, 5 августа, 20:30

Вход: 15 руб.

«Бесшумное кино под открытым небом» во дворике музея Азгура







В музее Азгура запустили проект «Cinemascope #shhh». В его рамках каждый вторник и четверг во внутреннем дворике будут проходить кинопоказы в бесшумном режиме с использованием беспроводных наушников. 1 августа покажут «Таксиста» Скорсезе, 3 августа – «B:Movie: Шум и ярость в Западном Берлине» (2015). Фильмы показывают с русскими субтитрами.

Где: музей Азгура, ул. Азгура, 8



Когда: вторник и четверг, 1 и 3 августа, 21:00

Вход: 5 руб.