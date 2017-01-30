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Обзор полезных событий недели: 30 января – 5 февраля

30 Января 2017 marketing.by 155 0 Байнет Обзоры Образование Обучение
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Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

"Адкрытая лятучка" з рэдакцыяй інтэрнэт-часопіса 34travel.me

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34travel — малады рускамоўны медыяпраект каманды часопіса 34mag.net, які з'явіўся ў сеціве ўлетку 2015-га. Выданне факусуецца на новай культуры падарожжаў, распавядаючы сваёй аўдыторыі пра акцыі авіякампаній, лепшыя напрамкі для небанальнага адпачынку, а таксама публікуючы "лайфхакі" для падарожнікаў і адметныя гіды па гарадах свету. Рэдактар часопіса Антон Кашлікаў і шэф-рэдактарка Анастасія Ероха распавядуць, чаго каманда паспела дасягнуць за кароткі час, як манетызуецца медыя і якую ролю ў развіцці грае дызайн. Таксама спікеры падзеляцца ідэямі пра тое, як зменяцца падарожжы (і 34travel таксама) ў будучыні.

Дзе: Прэс-клуб, вул. Веры Харужай, 3-601

Калі: аўторак, 31 студзеня, 19:00

Уваход вольны, але патрэбна зарэгістравацца

Дискуссии о венчурной экосистемы Беларуси

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В Беларуси стартовала программа развития отрасли венчурного финансирования AID-Venture. В рамках проекта Imaguru начинает серию ежемесячных встреч B-Venture - дискуссионного клуба о развитии венчурной экосистемы Беларуси. Вместе с государственными служащими, юристами и представителями международных фондов, акселераторов, инкубаторов, бизнес-ангелами и стартапами будут рассуждать о том, как развивать венчурную среду в Беларуси.

Тема: Развитие венчурной экосистемы Беларуси: нужен ли апгрэйд законодательства? 

Героями встречи станут:

  • Наталья Никандрова, директор Национального Агентства инвестиций и приватизации;
  • Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры»;
  • Артём Карапетов, доктор юридических наук., директор Юридического института «М-ЛОГОС», профессор Высшей школы экономики (Москва) по скайпу;

Где: Imaguru, ул. Фабрициуса, ул. Фабрициуса, 4

Когда: вторник, 31 января, 12:00

Вход: бесплатно, но нужна регистрация

Цикл лекций про искусство

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В Нацмузее начинается цикл лекций про искусство 20 века. Каждую среду в 19 часов вас будут ждать в малом зале, чтобы рассказать про арт-феминизм, архетипы массовой культуры и другие метаморфозы 20 века. 1 февраля лекция – «Индивидуализация художественного взгляда», на которой объяснят, почему на рубеже 19-20 веков художники отказались от буквального копирования натуры.

Где: Национальны й художественный музей, ул. Ленина, 20

Когда: каждую среду, с 1 февраля, 19:00

Вход: 5 руб.

Лекции про искусство в доме и вокруг него

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Весь февраль в Доме картин каждый четверг в 18.30 кандидат искусствоведения Оксана Коврик рассказывает об искусстве в доме и вокруг него. В этот четверг буду говорить про средневековые «аптекарские огороды». Декоративное убранство ренессансной виллы, загородной аристократической резиденции. Рождение итальянского (террасного) сада. Философия европейского сада.

Где: Дом картин, пр-т Победителей, 89/3

Когда: каждый четверг, со 2 февраля, 19:00

Вход: 5 руб.

Дискуссия "Год науки: как сделать науку двигателем развития страны?"

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Президент Александр Лукашенко объявил 2017 год Годом науки, уже разработан соответствующий Республиканский план мероприятий. Готовится к утверждению Государственная программа инновационного развития на 2016-2020 гг. Но сможет ли белорусская экономика по-настоящему стать экономикой знаний, а не природной ренты?

В этом контексте на рассмотрение экспертов предлагаются следующие темы:

- Вызовы и точки роста для белорусской науки. Какие направления и вопросы в науке требуют решения, принятия государственных (или каких-то ещё) мер, чтобы сделать возможным дальнейшее более эффективное развитие?

- Перспективы научной составляющей Болонского процесса. - Какие изменения ждут аспирантуру и докторантуру, систему присуждения ученых степеней? Как задействовать потенциал академических обменов для развития университетской науки?

Эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии:

  • Елена Анисим – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке;
  • Сергей Кизима – доктор политических наук, заведующий кафедрой, Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
  • Александра Скоробогатова – кандидат биологических наук, научный сотрудник, Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси;
  • Сергей Ветохин – кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой, Белорусский государственный технологический университет;

Где: отель «Европа»

Когда: четверг, 2 февраля, 19:00

Вход: бесплатный


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