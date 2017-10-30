Обзор полезных событий недели: 30 октября — 5 ноября

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Лекцыя Максіма Жбанкова пра "Чужаніцу" Камю



“Чужаніца” Камю – няправільная кніга цьмянага прызначэння. Матэрыял кусаецца. Пагаджацца з ім балюча. Не купіцца – немагчыма. Ён большы за белетрыстыку. Меншы за філасофскі трактат. Уласна кажучы, гэта адразу ўсё і пра ўсё: абстрактная паэзія, уяўнае чорна-белае кіно сярэдзіны мінулага стагоддзя, хронікі адчужанасці, джазавая п’еса для шалёнай трубы з індустрыяльнай рытм-секцыяй.



Гэтак пра дэбютную аповесць самага вядомага аўтара экзістэнцыйнай прозы гаворыць культуролаг Максім Жбанкоў. А на лекцыі мы пачуем поўную і асабістую інтэрпрэтацыю гэтага шматзначнага твора.



Дзе: Space, вул. Кастрычніцкая, 16А



Калі: панядзелак, 30 кастрычніка, 19:00



Уваход: 6 руб. PR-клуб "PR образование vs PR практика"



В рамках PR-клуба организаторы предлагают тему для рассуждения «PR-образование vs PR-практика». Ежедневно мы наблюдаем противоречия между академическим сообществом в сфере подготовки кадров и работодателем о процессе подготовки специалистов, работе специалистов по связям с общественностью. До сих пор бытует миф, что пиарщику, в принципе, профильное образование не нужно, и достаточно лишь желания реализовать себя на профессиональном поприще, много практиковаться и быть «на волне».



- Кто сегодня становится сильным пиарщиком?

- Какое у него образование?

- Является ли профильное образование залогом успеха?

- С кого брать пример и как попасть на стажировку в команду мечты и остаться там работать?



Где: пространство 210metrov, ул. Чапаева, 3



Когда: среда, 1 ноября, 17:00



Вход: бесплатный, но нужна

Лекция про рококо



Проект «Открытая книга мирового искусства» проведет лекцию «Франция в эпоху рококо: мир прекрасных пастушек».



Когда произносят слово «рококо», в памяти возникает образ праздничного, чувственного мира, где правят бал любовь, красота, культ обнаженного женского тела, изысканные наряды, галантные кавалеры, словом, всё, чем гордилась Франция времен Людовика XV.



Почему блистательного Франсуа Буше можно считать одним из самых эротических художников XVIII века? Как новая мебель «секретер» помогала сохранять тайны любовных писем? Почему незатейливые жанровые картины и натюрморты Франсуа Шардена могут больше рассказать о Франции, чем величественные исторические полотна? Почему очаровательные полотна Жана-Оноре Фрагонара и сегодня покоряют своим обаянием и прелестным легкомыслием? Можем ли мы с помощью наивных картин Жана-Батиста Грёза стать хоть немного сентиментальнее?



Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3, 2-ой этаж, налево, конференц-зал



Когда: среда, 1 ноября, 18:30

Вход: 10 руб.

Женщины в музыке. Лекция Марии Колесниковой



Много ли вы знаете женщин-дирижёров, а женщин-композиторов? Действительно, на протяжении долгого времени женские имена встречались и в музыке, и в искусстве редко.

В наше время, благодаря изменениям, которые произошли в обществе ситуация начинает меняться. В процессе лекции мы с вами попытаемся понять, как трансформировалась роль женщины и как мы видим роль женщины в искусстве в будущем.



Лектор:



Maria Kalesnikava выпускница Белорусской Академии музыки и Высшей школы музыки в Штутгарте. Флейтистка, преподаватель, дирижер и создатель авторского проекта "Уроки музыки для взрослых", где увлекательно и легко знакомит слушателей с таинственным и невероятно интересным миром музыки.



Где: ЦЭХ, ул. Октябрьская, 16



Когда: четверг, 2 ноября, 19:00



Вход: 4 руб.

Конференция KEF-2017 «Основы будущего»



Конференция KEF-2107 нацелена на поиск решений, которые помогут заложить основы будущего страны и сократить разрыв между политикой и практикой.



В первый день конференции планируется обсудить глобальный контекст: тенденции в мировой экономике, изменения ценностей в обществе и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного экономического партнера Беларуси. Вечерняя панель конференции будет посвящена двадцатипятилетию работы МВФ в Беларуси.



Второй день конференции откроет дискуссионная панель о «Минском консенсусе» – попытке переосмыслить повестку дня в сфере социально-экономических реформ в посттрансформационных странах с учетом глобальных вызовов. Также состоятся дискуссии о направлениях двух фундаментальных реформ: правовой и образовательной. Белорусская правовая система соответствовала прежней экономической модели страны, и теперь требуется ее пересмотр с учетом тех изменений, которые уже произошли, и тех, которые еще предстоят. Что касается образовательной реформы, то KEF-2017 сосредоточивается на среднем образовании, которое готовит детей к обучению на протяжении всей жизни в обществе, основанном на знаниях.



Среди спикеров конференции:



Павел Каллаур, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь



Шамик Дхар, главный экономист и директор по экономике Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании



Д-р Наталья Зубаревич, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС



Д-р Сергей Глазьев, советник Президента Российской Федерации, академик Российской Академии Наук



Д-р Биргит Грундманн, адвокат, бывший госсекретарь Федерального министерства юстиции Германии



Д-р Артур Радзивилл, директор по страновой экономике и политике Европейского банка реконструкции и развития, бывший заместитель министра финансов Польши



Атанасиос Арванитис, заместитель директора Европейского департамента Международного валютного фонда

Где: Dipservice Hall, пер. Войсковый, 4



Когда: четверг-пятница, 2-3 ноября



Вход: 30 руб. По промокоду MARKETINGBY скидка 30%

“Чужаніца” Камю – няправільная кніга цьмянага прызначэння. Матэрыял кусаецца. Пагаджацца з ім балюча. Не купіцца – немагчыма. Ён большы за белетрыстыку. Меншы за філасофскі трактат. Уласна кажучы, гэта адразу ўсё і пра ўсё: абстрактная паэзія, уяўнае чорна-белае кіно сярэдзіны мінулага стагоддзя, хронікі адчужанасці, джазавая п’еса для шалёнай трубы з індустрыяльнай рытм-секцыяй.Гэтак пра дэбютную аповесць самага вядомага аўтара экзістэнцыйнай прозы гаворыць культуролаг Максім Жбанкоў. А на лекцыі мы пачуем поўную і асабістую інтэрпрэтацыю гэтага шматзначнага твора.Дзе: Space, вул. Кастрычніцкая, 16АУваход: 6 руб.В рамках PR-клуба организаторы предлагают тему для рассуждения «PR-образование vs PR-практика». Ежедневно мы наблюдаем противоречия между академическим сообществом в сфере подготовки кадров и работодателем о процессе подготовки специалистов, работе специалистов по связям с общественностью. До сих пор бытует миф, что пиарщику, в принципе, профильное образование не нужно, и достаточно лишь желания реализовать себя на профессиональном поприще, много практиковаться и быть «на волне».- Кто сегодня становится сильным пиарщиком?- Какое у него образование?- Является ли профильное образование залогом успеха?- С кого брать пример и как попасть на стажировку в команду мечты и остаться там работать?Где: пространство 210metrov, ул. Чапаева, 3Вход: бесплатный, но нужна регистрация Проект «Открытая книга мирового искусства» проведет лекцию «Франция в эпоху рококо: мир прекрасных пастушек».Когда произносят слово «рококо», в памяти возникает образ праздничного, чувственного мира, где правят бал любовь, красота, культ обнаженного женского тела, изысканные наряды, галантные кавалеры, словом, всё, чем гордилась Франция времен Людовика XV.Почему блистательного Франсуа Буше можно считать одним из самых эротических художников XVIII века? Как новая мебель «секретер» помогала сохранять тайны любовных писем? Почему незатейливые жанровые картины и натюрморты Франсуа Шардена могут больше рассказать о Франции, чем величественные исторические полотна? Почему очаровательные полотна Жана-Оноре Фрагонара и сегодня покоряют своим обаянием и прелестным легкомыслием? Можем ли мы с помощью наивных картин Жана-Батиста Грёза стать хоть немного сентиментальнее?Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3, 2-ой этаж, налево, конференц-залВход: 10 руб.Много ли вы знаете женщин-дирижёров, а женщин-композиторов? Действительно, на протяжении долгого времени женские имена встречались и в музыке, и в искусстве редко.В наше время, благодаря изменениям, которые произошли в обществе ситуация начинает меняться. В процессе лекции мы с вами попытаемся понять, как трансформировалась роль женщины и как мы видим роль женщины в искусстве в будущем.Maria Kalesnikava выпускница Белорусской Академии музыки и Высшей школы музыки в Штутгарте. Флейтистка, преподаватель, дирижер и создатель авторского проекта "Уроки музыки для взрослых", где увлекательно и легко знакомит слушателей с таинственным и невероятно интересным миром музыки.Где: ЦЭХ, ул. Октябрьская, 16Когда: четверг, 2 ноября, 19:00Вход: 4 руб.Конференция KEF-2107 нацелена на поиск решений, которые помогут заложить основы будущего страны и сократить разрыв между политикой и практикой.В первый день конференции планируется обсудить глобальный контекст: тенденции в мировой экономике, изменения ценностей в обществе и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного экономического партнера Беларуси. Вечерняя панель конференции будет посвящена двадцатипятилетию работы МВФ в Беларуси.Второй день конференции откроет дискуссионная панель о «Минском консенсусе» – попытке переосмыслить повестку дня в сфере социально-экономических реформ в посттрансформационных странах с учетом глобальных вызовов. Также состоятся дискуссии о направлениях двух фундаментальных реформ: правовой и образовательной. Белорусская правовая система соответствовала прежней экономической модели страны, и теперь требуется ее пересмотр с учетом тех изменений, которые уже произошли, и тех, которые еще предстоят. Что касается образовательной реформы, то KEF-2017 сосредоточивается на среднем образовании, которое готовит детей к обучению на протяжении всей жизни в обществе, основанном на знаниях.Среди спикеров конференции:Где: Dipservice Hall, пер. Войсковый, 4Вход: 30 руб. По промокоду MARKETINGBY скидка 30%