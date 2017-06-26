Обзор полезных событий недели: 26 июня – 2 июля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Публичная лекция «Гибридная агрессия: актуальные уроки»





Belarus Security Blog проводит открытую лекцию, посвященную практическим аспектам гибридного конфликта.

В качестве спикера мероприятия выступит известный украинский эксперт Евгений Магда.



Евгений МАГДА – кандидат политических наук, доцент Киевской политехники. Известный украинский политический эксперт, автор исследований «Гибридная война: выжить и победить» (2015) и «Гибридная агрессия России: уроки для Европы» (2017), «Игры отражений: какой Украину видит мир?» (2016 в соавторстве с Татьяной Водотыкой). Специализируется на вопросах внутренней политики Украины, причин и последствий гибридной агрессии, формирования имиджа Украины.



Где: конференц-зал отеля «Монастырский», ул. Кирилла и Мефодия, 6



Когда: понедельник, 26 июня, 18:00



Вход бесплатный, но нужна регистрация

SMART-театр. Как развивать собственный интеллект



SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования. Все будет как в современном театре, живое общение зрителей-слушателей и актеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт.

Спикер: Александр Гавриленко - к.э.н., преподаватель, ученый-исследователь, кибернетик, член группы по созданию мыслительного аппарата искусственного интеллекта.

Где: пр-т «Газеты «Правда» 11В, цокольная аудитория Бизнес-школы ИПМ



Когда: вторник, 27 июня, 18:30

Вход: 10 руб.

Кинемо: вечерние показы немого кино



Продолжается программа вечерних показов классики немого кино во дворике музей Азгура. В четверг 29 июня желающие смогут посмотреть под открытым небом «Последнего человека» Фридриха Вильгельма Мурнау Все это дело будет озвучивать живой оркестр.

Где: внутренний дворик Мемориального музея-мастерской З.И. Азгура, ул. З.Азгура, 8.

Когда: четверг, 29 июня, 21:30

Вход: 8 руб.

Открытая лекция Дэвида Коуда (HuffPost)



Пресс-клуб приглашает на встречу с канадским travel-журналистом Дэвидом Коудом.

Дэвид объехал более 100 стран мира, во многих из них жил продоолжительное время, превратив увлечение в карьеру. Его репортажи публиковались в New York Times, Wall Street Journal, CBS News и Fox News. В последние годы журналист в основном работает в Huffington Post.



Коуд родился в Канаде, учился в Йельском университете, а позднее жил в Токио, Москве и Париже (к слову, говорит на трех иностранных языках). В настоящее время, если только не путешествует, Дэвид живет со своей семьей в Пало-Альто.



Встреча с travel-журналистом будет интересна всем, кто задается вопросом: "Как совместить работу и страсть к путешествиям?". Приходите!



Где: Прэс-клуб, вул. Веры Харужай, 3-601

Когда: пятница, 30 июня, 19:00

Вход: бесплатный, но нужна регистрация