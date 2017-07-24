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Обзор полезных событий недели: 23– 30 июля

24 Июля 2017 marketing.by 101 0 Обзоры Образование Обучение
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Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие

Англійская мова з "Амерыканкай": бясплатныя заняткі ў кнігарні 

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У межах краўдфандынг-кампаніі адбудуцца бясплатныя заняткі па англійскай мове для ўсіх ахвочых. Заняткі прыдадуцца слухачам з любым узроўнем англійскай. 

На прыкладзе твораў Кена Кізі, Чака Паланюка і Маргарэт Этвуд выкладчыца Наталка Харытанюк пакажа, як можна палепшыць веданне англійскай мовы з дапамогай паралельнага чытання арыгіналу і перакладу. 
Тры заняткі пройдуць у кнігарні "Логвінаў". Кожны дзень будзе прысвечаны новай кнізе, але методыка застанецца тая ж самая. Слухачам рэкамендуюць абраць адзін з дзён для занятку.
  • 24 ліпеня (панядзелак). "Байцоўскі клуб". Вучым англійскую разам з Чакам Паланюкам.
  • 25 ліпеня (аўторак) "Пенелапіяда". Англійская мова паводле Маргарэт Этвуд.
  • 26 ліпеня (серада) "Палёт над гняздом зязюлі". Кен Кізі па-англійску і ў перакладзе.

Дзе: пр.Незалежнасці, 37а

Калі: 24-25 ліпеня, 19:00

Уваход: вольны, але патрэбна рэгістрацыя

Венчурная экосистема Литвы

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С директором вечнурного фонда Practica Capital Арвидасом Бложе будут говорить об особенностях развития венчурной экосистемы Литвы: история развития, основные игроки, законодательная область, проблемы, вызовы и возможности.

Где: Imaguru, ул. Фабрициуса, 4

Когда: вторник, 25 июля, 12:00

Вход: нужна регистрация 

Потребитель будущего

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SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования. Все будет как в современном театре, живое общение зрителей-слушателей и актеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт.

Во время этой встречи разговор пройдет про то, как сегодняшние тренды меняют потребителя завтра.

Спикер: Олеся Сидоренко — заместитель генерального директора по маркетингу СЗАО «Серволюкс»

Где: Бизнес-школа ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: вторник, 25 июля, 18:30

Вход: 10 руб. нужна регистрация

Уоркшоп па працы з аўдыё і відэа ў сучасным мастацтве

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Удзельнікі праекту *SCAPE Карым Тарак’і, Паліна Хаценка і Ян Кромбгольц ладзяць уоркшоп па працы з аўдыё і відэа ў сучасным мастацтве. Уоркшоп будзе складацца з двух кірункаў, якія напрыканцы будуць мець агульны вынік. Удзельнікі атрымаюць базавыя навыкі ў працы з мультыканальным гукам і двухмерным мапінгам.

Зарэгістравацца для ўдзелу можна адправіўшы заяўку на адну са скрыняў: polina.khatenko@gmail.com (праца з гукам) і karim.tarakji@gmail.com (праца з відэа). Заяўкі прымаюцца да 16:30 27 ліпеня.

Колькасць месцаў абмежаваная, кожная група ня можа перавышаць 6 чалавек. Папярэдні досвед працы з падобнымі медыямі не абавязковы.

Дзе: ЦЭХ, вул. Кастрычніцкая, 16

Калі: чацвер, 27 ліпеня, з 17:00 па 22:00

Уваход: 4 руб.

Кинопросмотр: Жизнь, увиденная через объектив

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«Жизнь, увиденная через объектив» – фильм, посвящённый жизни и творчеству одного из самых известных фотографов в мире Энни Лейбовитц. Отсняв известнейших людей Голливуда, Америки и мира, Энни сама стала звездой мировой величины. О фотографическом и личностном становлении автора вы и поговорите на этой встрече.

По традиции перед показом будет вводное слово от преподавателя ФШ1 Евгения Отцецкого, а после – обсуждение.

Где: ФотоСквот, Куйбышева, 22 (завод Горизонт, 6 корпус), первый этаж.

Когда: воскресенье, 30 июля, 20:00

Вход: 5 руб.

Образовательные программы на Freaky Summer Party

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29-30 июля в Минске проходит Freaky Summer Party, на котором будет действовать образовательный спот EDUTAINMENT.

На площадке поднимутся вопросы о городской культуре и способах влияния на нее. Состав спикеров можно увидеть здесь. 

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Кроме этого, на фестивале будет работать Blogeria – абсолютно новая площадка FSP, место силы блогеров, видеоблогеров, инста-фотографов, а также журналистов и PR-экспертов. Вас ждут разоблачения, секреты успеха и лайфхаки в течении двух дней FSP. 

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Где: Dream Land

Когда: суббота-воскресенье, 29-30 июля, с 12:00

Вход: от 35 руб. за два дня


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