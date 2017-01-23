Обзор полезных событий недели: 23 – 29 января

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Секстет «Воспоминание о Флоренции»

Книжный «Сон Гоголя» приглашает провести вечер вторника в компании музыкантов и насладиться маленьким концертом для струнных инструментов «Воспоминание о Флоренции» Петра Чайковского.

Где: Книжный «Сон Гоголя», ул. Ленина, 15

Когда: вторник, 24 января, 18:30

Вход свободный

Геапаэтыкі/геапалітыкі: украінская і беларуская літаратуры



У Прэс-клубе адбудзецца дыскусія “Геапаэтыкі/геапалітыкі: украінская і беларуская літаратуры і праблемы ідэнтычнасці на "посткаланіяльнай" мапе Еўропы” (пры падтрымцы Пасольства Украіны).

Удзельнікі:



Мікола Рабчук – паэт, перакладчык, публіцыст, культурны і палітычны аналітык, віцэ-прэзідэнт Украінскага ПЭН-клубу.

Андрэй Хадановіч – паэт, пераклачык, старшыня Беларускага ПЭН-Цэнтра.

Наталка Бабіна, пісьменніца, грамадская дзяячка.

Дзе: Прэс-клуб, вул. Веры Харужай, 3-601

Калі: аўторак, 24 студзеня, 19:00

Уваход вольны

Михаил Чекалин. Ретроспектива







В четверг вечером состоится концерт имени композитора Михаила Чекалина.



Чекалин писал в жанре советского пост-попа, а работы его называют жемчужинами советского эмбиента, экспериментам в области нью-эйджа, современного джаза и нео-классики. С конца 70-х Чекалин взялся исследовать устройство синтезаторов и писал как поп-произведения, так и практически «классические» работы — от пьес для препарированного электрооргана до джазовых симфоний. Его сравнивают с Карлхайнцом Штокхаузеном, ранним Терри Райли, а сам он указывает среди своих вдохновителей Рахманинова, Скрябина и Бартока.

Во время концерта будет представлен документальный фильм Татьяны Юриной «Абсолютное соло», посвящённый классическому периоду его творчества, а в конце вечера — виниловый сет от коллекционера и музыканта Alexey Blagodao, составленный исключительно из работ Чекалина, выпущенных в серии «Независимая композиция».

Где: Национальный центр современных искусств, ул. Некрасова, 3



Когда: четверг, 26 января, 20:00



Вход: 3 руб



Открытие выставки «Витебская школа гравюры»







В Национальном художественном музее откроется выставка «Витебская школа гравюры», организованная при участии Национального художественного музея Республики Беларусь, Витебского областного краеведческого музея, Витебского художественного музея.

В экспозиции также будут представлены графические листы из собрания эстампной мастерской художественно-графического факультета Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и из частных коллекций художников.



Где: Национальный художественный музей, ул. Ленина, 20

Когда: с четверга, 26 января

Вход: по цене билета в музей

Форум социальных инноваций



В Минске пройдет форум социальных инноваций.

Программа:

- 15.00 открытие Форума

- 15.15 круглый стол: Крауд-технологии в Беларуси и Восточной Европе: тренды, подходы и показатели

Эксперты: Улей, Maesens (Belarus), Большая Идея (Ukraine), Планета (Russia)

- 16.45 круглый стол: Социальное предпринимательство. Ключевой элемент устойчивого развития в Восточной Европе?

Эксперты: Импакт Хаб Одесса, Фонд „Наше Будущее“ (Москва), Social Weekend (Минск), Bel Mondo Venture (Минск), ОДБ Брюссель (Минск), Школа социальных инноваций (Берлин)

- 19.30 питчинг: 10 социальных стартапов из Беларуси, Росссии и Украины, участники акслератора SOIN

Где: Дом Дружбы, ул. Захарова 28



Когда: суббота, 28 января

Вход бесплатный, но нужна регистрация

Сказки в формате 18х24





В воскресенье в книжном магазине «Сон Гоголя» профессиональные актеры и музыканты будут озвучивать советские диафильмы.

План такой:

Рассеянная няня. Неудачник (Э. Успенский)

Умная жена (грузинская народная сказка)

Кошка, гулявшая сама по себе (Р. Киплинг)

Добрыня и змей (русская народная сказка)

Теремок (русская народная сказка)

Где же Вилли? (С. Рит)

Муми-тролль в джунглях (Т. Яннсон)

Человечек из барабана (Г. Петриашвили)

Снегурочка (русская сказка)

Про пана Трулялинского (Ю. Тувим)

Где: Книжный «Сон Гоголя», ул. Ленина, 15



Когда: воскресенье, 29 января, 19:00

Вход бесплатный