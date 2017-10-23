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Обзор полезных событий недели: 23 — 29 октября

23 Октября 2017 marketing.by 127 0 Обзоры Образование Обучение
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Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Планета Рембрандта

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Встреча будет посвящена величайшему художнику мирового искусства Харменсу ван Рейну Рембрандту. Его творчество достигло невиданной глубины в постижении духовного мира человека.

Но в чем заключается открытие Рембрандта в области светотени? Почему самые сложные мифологические, библейские и исторические сюжеты можно глубоко постичь, открывая «художественный код» Рембрандта? Как художник соперничал со своим великим современником Питером Паулем Рубенсом? Какие тайны хранит в себе его самая знаменитая картина «Ночной дозор»? 

Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3 

Когда: понедельник. 23 октября, 18:30 

Вход: 10 руб.

Smart Cities Month

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IMAGURU проводит Smart Cities Month. Целый месяц в стенах бизнес-клуба будут проходить встречи с экспертами по умным городам, урбанистике, архитектуре, энергосбережению.  

Например, в этот понедельник тема вечера будет «Стратегическое планирование устойчивого развития города»
Спикером выступит Виктор Ермоленков — доцент кафедры управления региональным развитием Академии управления при президенте Республики Беларусь, кандидат биологических наук (доцент). 

Более подробная программа вот здесь.

Где: ул. Фабрициуса, 4
 
Когда: понедельник, 23 октября, 19:00
 
Вход: бесплатный
 

Лекцыя Вальжыны Морт пра "Мадам Бавары" 

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Чаму простая гісторыя жонкі лекара, якая шукала паратунку ад нуды ў каханні, выклікала скандал у Францыі 19 стагоддзя, а потым усхвалявала ўвесь свет? 

Пра ўлюбёную кнігу распавядзе паэтка Вальжына Морт, якая жыве ў Амерыцы. Аўтарка некалькіх зборнікаў пачуццёвых верлібраў па-беларуску ды англійску, Вальжына Морт – сёння бадай самая вядомая беларуская паэтка за мяжой. Лекцыя абяцае быць паэтычна-эмацыйнай, але і па-выкладчыцку грунтоўнай, бо Вальжына вучыць маладых аўтараў прыгожаму пісьменству ў Карнэльскім універсітэце, дзе калісьці выкладаў Набокаў.

На лекцыі мы даведаемся, за што Флабэр ненавідзеў рэлізм і любіў паэзію. Мы прачытаем «Мадам Бавары», як раман-сатыру, у якой аўтар падымае на смех усіх сваіх герояў. Лектарка пакажа, як з гэтага раману, скончанага Флабэрам у 1856 годзе, выйшлі такія знакамітыя пісьменнікі 20 стагоддзя, як Джойс і Пруст. 

Дзе: Space – вул. Кастрычніцкая, 16А 

Калі: аўторак, 24 кастрычніка, 19:00 

Уваход: 6 руб. 

Адкрытая лятучка з праектам "Имена" 

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Press Club Belarus запрашае на адкрытую лятучку з рэдакцыяй праекта "ИМЕНА".

Такіх медыя у Беларусі яшчэ не было. "ИМЕНА" існуюць толькі на сродкі чытачоў, без рэкламы і грантаў. Жадаеце сустрэцца з камандай выдання, якое здолела дапамагчы вялікай колькасці людзей і знайсці падтрымку для шматлікіх сацыяльна значных ініцыятыў? Вы зможаце даведацца, адкуль бяруцца гісторыі, якія ўзрушваюць краіну і нават свет. З якімі цяжкасцямі сутыкаецца грамадскае СМІ і як іх пераадольвае. Як атрымоўваецца камунікаваць з чыноўнікамі. Пра гэта і шмат іншага на адкрытай лятучцы.

Дзе: Прэс-клуб, вул. Веры Харужай, 3-601 

Калі: серада, 25 кастрычніка, 19:00
 
Уваход: вольны, але патрэбна рэгістрацыя 

Репродуктивная (не)справедливость в Беларуси и Украине

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Атаки на сексуальные и репродуктивные права в Беларуси и Украине тесно связаны с ростом религиозных и правых групп. Марши «за нерожденных детей», демонстрация антиабортных фильмов в студенческих и школьных аудиториях, социальные кампании, провозглашающие аборты «узаконенной казнью младенцев» сопровождаются попытками ограничить доступ к абортам законодательно. Эти инициативы нередко преподносятся как ответ на «демографический кризис»: в Беларуси – как государственная забота о репродуктивном здоровье женщин, в Украине – как обеспокоенность «будущим нации», оказавшейся в ситуации военного конфликта.  

Организаторы хотят выйти за рамки привычной дискуссии «права на жизнь» vs «права на выбор» и поговорить о репродуктивной справедливости в целом. В связи с этим будут обсуждаться следующие вопросы: Какие экономические последствия влечет ужесточение доступа к абортам? Какова связь между разрушением системы государственной социальной защиты и дебатами вокруг абортов? Как менялось законодательное и дискурсивное поле «репродуктивной справедливости» в Украине и Беларуси последние годы? Какие стратегии противодействия могут быть полезными в борьбе за репродуктивную справедливость в Беларуси и Украине?

Где: Цэх, ул. Октябрьская, 16

Когда: пятница, 27 октября, 19:00

Вход: бесплатный

Гендерно-чувствительный язык: зачем нужны феминитивы?

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Интерактивная лекция затронет острую во всех смыслах тему: «Гендерно-чувствительный язык: зачем нужны феминитивы?»

  • Когда и почему возникли феминитивы?
  • Как они влияют на общественные процессы?
Вот основные вопросы, которые будут обсуждать на интерактивной лекции с гендерной эксперткой и исследовательницей из Киева Мариной Герц.
Феминитивы – это слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода. Несмотря на то, что некоторые интернет-ресурсы в Беларуси уже ввели их в постоянное использование, вокруг феминитивов продолжают разгораться дискуссии. Противники утверждают, что слова типа дизайнер_ка, редактор_ка просто нарушение языковой нормы, неграмотность, ненужное отягощением речи.

Где: Цэх, ул. Октябрьская, 16

Когда: пятница, 27 октября, 14:00

Вход: бесплатный, но нужна регистрация 

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