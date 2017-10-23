Обзор полезных событий недели: 23 — 29 октября

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Планета Рембрандта



Встреча будет посвящена величайшему художнику мирового искусства Харменсу ван Рейну Рембрандту. Его творчество достигло невиданной глубины в постижении духовного мира человека.



Но в чем заключается открытие Рембрандта в области светотени? Почему самые сложные мифологические, библейские и исторические сюжеты можно глубоко постичь, открывая «художественный код» Рембрандта? Как художник соперничал со своим великим современником Питером Паулем Рубенсом? Какие тайны хранит в себе его самая знаменитая картина «Ночной дозор»?



Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3



Когда: понедельник. 23 октября, 18:30



Вход: 10 руб.

Smart Cities Month

IMAGURU проводит Smart Cities Month. Целый месяц в стенах бизнес-клуба будут проходить встречи с экспертами по умным городам, урбанистике, архитектуре, энергосбережению.

Например, в этот понедельник тема вечера будет «Стратегическое планирование устойчивого развития города»

Спикером выступит Виктор Ермоленков — доцент кафедры управления региональным развитием Академии управления при президенте Республики Беларусь, кандидат биологических наук (доцент).



Более подробная программа вот



Где: ул. Фабрициуса, 4



Когда: понедельник, 23 октября, 19:00



Вход: бесплатный

Лекцыя Вальжыны Морт пра "Мадам Бавары"



Чаму простая гісторыя жонкі лекара, якая шукала паратунку ад нуды ў каханні, выклікала скандал у Францыі 19 стагоддзя, а потым усхвалявала ўвесь свет?



Пра ўлюбёную кнігу распавядзе паэтка Вальжына Морт, якая жыве ў Амерыцы. Аўтарка некалькіх зборнікаў пачуццёвых верлібраў па-беларуску ды англійску, Вальжына Морт – сёння бадай самая вядомая беларуская паэтка за мяжой. Лекцыя абяцае быць паэтычна-эмацыйнай, але і па-выкладчыцку грунтоўнай, бо Вальжына вучыць маладых аўтараў прыгожаму пісьменству ў Карнэльскім універсітэце, дзе калісьці выкладаў Набокаў.



На лекцыі мы даведаемся, за што Флабэр ненавідзеў рэлізм і любіў паэзію. Мы прачытаем «Мадам Бавары», як раман-сатыру, у якой аўтар падымае на смех усіх сваіх герояў. Лектарка пакажа, як з гэтага раману, скончанага Флабэрам у 1856 годзе, выйшлі такія знакамітыя пісьменнікі 20 стагоддзя, як Джойс і Пруст.



Дзе: Space – вул. Кастрычніцкая, 16А



Калі: аўторак, 24 кастрычніка, 19:00



Уваход: 6 руб.

Адкрытая лятучка з праектам "Имена"



Press Club Belarus запрашае на адкрытую лятучку з рэдакцыяй праекта "ИМЕНА".



Такіх медыя у Беларусі яшчэ не было. "ИМЕНА" існуюць толькі на сродкі чытачоў, без рэкламы і грантаў. Жадаеце сустрэцца з камандай выдання, якое здолела дапамагчы вялікай колькасці людзей і знайсці падтрымку для шматлікіх сацыяльна значных ініцыятыў? Вы зможаце даведацца, адкуль бяруцца гісторыі, якія ўзрушваюць краіну і нават свет. З якімі цяжкасцямі сутыкаецца грамадскае СМІ і як іх пераадольвае. Як атрымоўваецца камунікаваць з чыноўнікамі. Пра гэта і шмат іншага на адкрытай лятучцы.



Дзе: Прэс-клуб, вул. Веры Харужай, 3-601



Калі: серада, 25 кастрычніка, 19:00



Уваход: вольны, але патрэбна

Репродуктивная (не)справедливость в Беларуси и Украине Атаки на сексуальные и репродуктивные права в Беларуси и Украине тесно связаны с ростом религиозных и правых групп. Марши «за нерожденных детей», демонстрация антиабортных фильмов в студенческих и школьных аудиториях, социальные кампании, провозглашающие аборты «узаконенной казнью младенцев» сопровождаются попытками ограничить доступ к абортам законодательно. Эти инициативы нередко преподносятся как ответ на «демографический кризис»: в Беларуси – как государственная забота о репродуктивном здоровье женщин, в Украине – как обеспокоенность «будущим нации», оказавшейся в ситуации военного конфликта.



Организаторы хотят выйти за рамки привычной дискуссии «права на жизнь» vs «права на выбор» и поговорить о репродуктивной справедливости в целом. В связи с этим будут обсуждаться следующие вопросы: Какие экономические последствия влечет ужесточение доступа к абортам? Какова связь между разрушением системы государственной социальной защиты и дебатами вокруг абортов? Как менялось законодательное и дискурсивное поле «репродуктивной справедливости» в Украине и Беларуси последние годы? Какие стратегии противодействия могут быть полезными в борьбе за репродуктивную справедливость в Беларуси и Украине? Встреча будет посвящена величайшему художнику мирового искусства Харменсу ван Рейну Рембрандту. Его творчество достигло невиданной глубины в постижении духовного мира человека.Но в чем заключается открытие Рембрандта в области светотени? Почему самые сложные мифологические, библейские и исторические сюжеты можно глубоко постичь, открывая «художественный код» Рембрандта? Как художник соперничал со своим великим современником Питером Паулем Рубенсом? Какие тайны хранит в себе его самая знаменитая картина «Ночной дозор»?Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3Вход: 10 руб.Например, в этот понедельник тема вечера будет «Стратегическое планирование устойчивого развития города»Спикером выступит Виктор Ермоленков — доцент кафедры управления региональным развитием Академии управления при президенте Республики Беларусь, кандидат биологических наук (доцент).Более подробная программа вот здесь. Где: ул. Фабрициуса, 4Вход: бесплатныйЧаму простая гісторыя жонкі лекара, якая шукала паратунку ад нуды ў каханні, выклікала скандал у Францыі 19 стагоддзя, а потым усхвалявала ўвесь свет?Пра ўлюбёную кнігу распавядзе паэтка Вальжына Морт, якая жыве ў Амерыцы. Аўтарка некалькіх зборнікаў пачуццёвых верлібраў па-беларуску ды англійску, Вальжына Морт – сёння бадай самая вядомая беларуская паэтка за мяжой. Лекцыя абяцае быць паэтычна-эмацыйнай, але і па-выкладчыцку грунтоўнай, бо Вальжына вучыць маладых аўтараў прыгожаму пісьменству ў Карнэльскім універсітэце, дзе калісьці выкладаў Набокаў.На лекцыі мы даведаемся, за што Флабэр ненавідзеў рэлізм і любіў паэзію. Мы прачытаем «Мадам Бавары», як раман-сатыру, у якой аўтар падымае на смех усіх сваіх герояў. Лектарка пакажа, як з гэтага раману, скончанага Флабэрам у 1856 годзе, выйшлі такія знакамітыя пісьменнікі 20 стагоддзя, як Джойс і Пруст.Дзе: Space – вул. Кастрычніцкая, 16АУваход: 6 руб.Press Club Belarus запрашае на адкрытую лятучку з рэдакцыяй праекта "ИМЕНА".Такіх медыя у Беларусі яшчэ не было. "ИМЕНА" існуюць толькі на сродкі чытачоў, без рэкламы і грантаў. Жадаеце сустрэцца з камандай выдання, якое здолела дапамагчы вялікай колькасці людзей і знайсці падтрымку для шматлікіх сацыяльна значных ініцыятыў? Вы зможаце даведацца, адкуль бяруцца гісторыі, якія ўзрушваюць краіну і нават свет. З якімі цяжкасцямі сутыкаецца грамадскае СМІ і як іх пераадольвае. Як атрымоўваецца камунікаваць з чыноўнікамі. Пра гэта і шмат іншага на адкрытай лятучцы.Дзе: Прэс-клуб, вул. Веры Харужай, 3-601Уваход: вольны, але патрэбна рэгістрацыя Атаки на сексуальные и репродуктивные права в Беларуси и Украине тесно связаны с ростом религиозных и правых групп. Марши «за нерожденных детей», демонстрация антиабортных фильмов в студенческих и школьных аудиториях, социальные кампании, провозглашающие аборты «узаконенной казнью младенцев» сопровождаются попытками ограничить доступ к абортам законодательно. Эти инициативы нередко преподносятся как ответ на «демографический кризис»: в Беларуси – как государственная забота о репродуктивном здоровье женщин, в Украине – как обеспокоенность «будущим нации», оказавшейся в ситуации военного конфликта.Организаторы хотят выйти за рамки привычной дискуссии «права на жизнь» vs «права на выбор» и поговорить о репродуктивной справедливости в целом. В связи с этим будут обсуждаться следующие вопросы: Какие экономические последствия влечет ужесточение доступа к абортам? Какова связь между разрушением системы государственной социальной защиты и дебатами вокруг абортов? Как менялось законодательное и дискурсивное поле «репродуктивной справедливости» в Украине и Беларуси последние годы? Какие стратегии противодействия могут быть полезными в борьбе за репродуктивную справедливость в Беларуси и Украине? Где: Цэх, ул. Октябрьская, 16 Когда: пятница, 27 октября, 19:00 Вход: бесплатный Гендерно-чувствительный язык: зачем нужны феминитивы?

Интерактивная лекция затронет острую во всех смыслах тему: «Гендерно-чувствительный язык: зачем нужны феминитивы?»

Когда и почему возникли феминитивы?



Как они влияют на общественные процессы?

Вот основные вопросы, которые будут обсуждать на интерактивной лекции с гендерной эксперткой и исследовательницей из Киева Мариной Герц.

Феминитивы – это слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода. Несмотря на то, что некоторые интернет-ресурсы в Беларуси уже ввели их в постоянное использование, вокруг феминитивов продолжают разгораться дискуссии. Противники утверждают, что слова типа дизайнер_ка, редактор_ка просто нарушение языковой нормы, неграмотность, ненужное отягощением речи. Вот основные вопросы, которые будут обсуждать на интерактивной лекции с гендерной эксперткой и исследовательницей из Киева Мариной Герц.Феминитивы – это слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода. Несмотря на то, что некоторые интернет-ресурсы в Беларуси уже ввели их в постоянное использование, вокруг феминитивов продолжают разгораться дискуссии. Противники утверждают, что слова типа дизайнер_ка, редактор_ка просто нарушение языковой нормы, неграмотность, ненужное отягощением речи. Где: Цэх, ул. Октябрьская, 16 Когда: пятница, 27 октября, 14:00 Вход: бесплатный, но нужна регистрация