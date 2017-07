Обзор полезных событий недели: 17– 23 июля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Встреча с арт-критиком Любовью Гаврилюк

Состоится встреча с арт-критиком Любовью Гаврилюк, постоянным автором публикаций в таких республиканских изданиях как журнал «Мастацтва» и еженедельник «Культура». Тема встречи – рассказ о впечатлениях от поездки на Венецианскую биеннале 2017 г.

Где: Национальный центр современных искусств, ул. Некрасова, 3

Когда: вторник, 18 июля, 18:30

Вход: 3 руб.

KinoKORPUS представляет — таинственные показы Outside the BOX



Как вы выбираете фильм? Прокат, рецензии критиков, советы друзей надежно защищают от неожиданностей. Тысячи фильмов — невидимы для вас.



С 19 июля икаждую среду в 21.00 в Культ. центр "КОРПУС" начинает регулярные кинопросмотры случайного выбора #KINOkorpus: outside the box. Двести фильмов, отобранных Trauberg, прячут в коробку из-под кроссовок Adidas, а потом достают случайный.



Где: «Корпус», пр-т Машерова, 9, корпус-8

Когда: среда, 19 июля, 21:00

Вход: бесплатный

Открытый городской кинопоказ / «Урбанизированный»







Всех приглашают на летний кинопоказ об архитектуре, о настоящем и будущем городов! Фильмом «Урбанизированный» (Urbanized) откроют серию кинопоказов, посвященных искусству и дизайну.

К 2050 году 75% населения Земли будет жить в городах. При этом с каждым годом проблемы общественных пространств, экономического развития, экологии будут нарастать.



Как стратегии городского дизайна влияют на жителей? Кто имеет право на город? Как можно сделать лучше окружающее пространство? Ответы на эти и другие вопросы попробуете найти во время просмотра.



Где: «Велокафе», Парк Победы



Когда: среда, 19 июля, 21:00

Вход: бесплатный

Стартап-нация: уроки бизнеса из Израиля



Юлия Малькова, основательница ProWomen By и Амбассадор Всемирного дня женского предпринимательства, расскажет о том, как развивается бизнес в Израиле и что послужило предпосылками к этому. Вы узнаете, что можно взять для себя из отношения израильтян к предпринимательству и использовать в своем деле уже сейчас.

Где: Бизнес-школа ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: среда, 19 июля, 18:30

Вход: бесплатный, но нужна регистрация

Как развивать инновации в корпорациях?

Средним и крупным компаниям сегодня необходимо развивать инновации. Говоря современным языком — Big companies need to innovate or die.



Настя Хоменкова, Belbiz и Ден Тома, соавтор книги "The Corporate Stratup" приглашают обсудить возможность и опыт развития инноваций внутри компаний. Специальным гостем встречи выступит консультант Ден Тома, автор книги "The Corporate Startup".



Где: Imaguru, ул. Фабрициуса, 4



Когда: среда, 19 июля, 12:00

Вход: по предворительной регистрации

Creative Mornings с Денисом Трусило

В июле тема Creative Mornings – Equality (Равенство). Основатель креативного агентства Pocket Rocket и арт-директор фестиваля FSP Денис Трусило поделится своим видением создания дизайна, брендинга и ивентов доступных для всех и каждого. Утром 21 июля вы сможете узнать о внутренней кухне Pocket Rocket.

Где: «Лаўка», ул. Октябрьского, 23

Когда: четверг, 20 июля, 8:30

Вход: бесплатно, но нужна регистрация