Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Обзор полезных событий недели: 17– 23 июля

17 Июля 2017 marketing.by 117 2 Обзоры Образование Обучение
Поделиться

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Встреча с арт-критиком Любовью Гаврилюк

19400514_10155372899773774_8341189275472712857_o.jpg

Состоится встреча с арт-критиком Любовью Гаврилюк, постоянным автором публикаций в таких республиканских изданиях как журнал «Мастацтва» и еженедельник «Культура». Тема встречи – рассказ о впечатлениях от поездки на Венецианскую биеннале 2017 г.

Где: Национальный центр современных искусств, ул. Некрасова, 3

Когда: вторник, 18 июля, 18:30

Вход: 3 руб.

KinoKORPUS представляет — таинственные показы Outside the BOX

20024082_460204377675087_2285142385413286508_o.jpg

Как вы выбираете фильм? Прокат, рецензии критиков, советы друзей надежно защищают от неожиданностей. Тысячи фильмов — невидимы для вас.

С 19 июля икаждую среду в 21.00 в Культ. центр "КОРПУС" начинает регулярные кинопросмотры случайного выбора #KINOkorpus: outside the box. Двести фильмов, отобранных Trauberg, прячут в коробку из-под кроссовок Adidas, а потом достают случайный.

Где: «Корпус», пр-т Машерова, 9, корпус-8

Когда: среда, 19 июля, 21:00

Вход: бесплатный

Открытый городской кинопоказ / «Урбанизированный»

19990041_356401388107118_5239111496224266390_n.jpg

Всех приглашают на летний кинопоказ об архитектуре, о настоящем и будущем городов! Фильмом «Урбанизированный» (Urbanized) откроют серию кинопоказов, посвященных искусству и дизайну.

К 2050 году 75% населения Земли будет жить в городах. При этом с каждым годом проблемы общественных пространств, экономического развития, экологии будут нарастать.

Как стратегии городского дизайна влияют на жителей? Кто имеет право на город? Как можно сделать лучше окружающее пространство? Ответы на эти и другие вопросы попробуете найти во время просмотра.

Где: «Велокафе», Парк Победы

Когда: среда, 19 июля, 21:00

Вход: бесплатный

Стартап-нация: уроки бизнеса из Израиля

19944408_820683041439164_6902797645342816851_o.jpg

Юлия Малькова, основательница ProWomen By и Амбассадор Всемирного дня женского предпринимательства, расскажет о том, как развивается бизнес в Израиле и что послужило предпосылками к этому. Вы узнаете, что можно взять для себя из отношения израильтян к предпринимательству и использовать в своем деле уже сейчас.

Где: Бизнес-школа ИПМ, пр. Газеты Правда, 11В

Когда: среда, 19 июля, 18:30

Вход: бесплатный, но нужна регистрация

Как развивать инновации в корпорациях?

19983987_740046116179554_6390620510550082224_o.jpg

Средним и крупным компаниям сегодня необходимо развивать инновации. Говоря современным языком — Big companies need to innovate or die.

Настя Хоменкова, Belbiz и Ден Тома, соавтор книги "The Corporate Stratup" приглашают обсудить возможность и опыт развития инноваций внутри компаний. Специальным гостем встречи выступит консультант Ден Тома, автор книги "The Corporate Startup".

Где: Imaguru, ул. Фабрициуса, 4

Когда: среда, 19 июля, 12:00

Вход: по предворительной регистрации

Creative Mornings с Денисом Трусило

17038790_10212799846937282_3964163458479642731_o.jpg

В июле тема Creative Mornings – Equality (Равенство). Основатель креативного агентства Pocket Rocket и арт-директор фестиваля FSP Денис Трусило поделится своим видением создания дизайна, брендинга и ивентов доступных для всех и каждого. Утром 21 июля вы сможете узнать о внутренней кухне Pocket Rocket.

Где: «Лаўка», ул. Октябрьского, 23

Когда: четверг, 20 июля, 8:30

Вход: бесплатно, но нужна регистрация 

Поделиться

Вакансии

Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи
Материалы по теме:
Фотофакт: Как прошел и чему научил Каннский Флэшбек в Минске
Обзор полезных событий недели: 10 – 16 июля
В Минске пройдет хакатон по Big Data с менторской поддержкой экспертов компаний
Обсуждение:
Читайте также:
Cannes Lions LIVE'17: О трендах в Инновациях и фестивальном нетворкинге
Компания «Арт-Микс групп» провела летнее закрытое заседание Клуба Корпораций
«Шаблі» и Brutto рассказали, чего стоит организовать концерт под открытым небом
Чем запомнился IAB Digital Picnic: свежие кейсы, жаркие споры и йога на фоне Ислочи