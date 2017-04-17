Обзор полезных событий недели: 17 – 23 апреля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Россия vs. Европа: Искусство под сенью Пушкинской эпохи

Пушкинская пора в русской культуре – это время высоких идеалов, больших надежд и глубоких разочарований, связанных с победой в Отечественной войне 1812 года и трагической судьбой декабристов.

Будут говорить о русском и европейском дворянстве, светских салонах, о мире русской усадьбы. Расскажут о знаменитых парижских Салонах, описанных великим Дени Дидро. Приоткроют тайны рисунков А. Пушкина и акварелей М. Лермонтова, которые для многих станут настоящим художественным открытием.

Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3, 2-ой этаж, налево, конференц-зал



Когда: понедельник, 17 апреля, 18:30

Вход: 10 руб.

Лекцыя Адама Глобуса пра кнігу "Нататкі ля ўзгалоўя"



“Нататкі ля ўзгалоўя” належаць пяру японская прыдворнай дамы Сэй-Сёнагон, якая жыла дзесяць стагоддзяў таму. У сваім асабістым дзённіку пісьменніца змяшчала тонкія і часта іранічныя назіранні, афарыстычныя думкі, лірычныя замалёўкі. Нягледзячы на тое, што паміж намі і аўтаркай – цэлае тысячагоддзе, кніга адчуваецца простай, мудрай і вытанчанай. Яна пра каштоўнасць маленькіх радасцяў і пра бязмежную прыгажосць гэтага свету.

У сярэднявечную Японію пераносімся разам з пісьменнікам і мастаком Адамам Глобусам.



Дзе: EventSpace, вул. Кастрычніцкая, 16а

Калі: панядзелак, 17 красавіка, 19:00

Уваход: 7 руб.

Россия vs. Европа: Сказочный и духовный мир искусства 19-го века



Художественный мир Европы и России в к. XIX- н. XX века – это не только время рождения и развития авангарда, но и плодотворные поиски духовности в религиозной живописи и светской живописи, и необыкновенного расцвета сказочной тематики.

Виктор Васнецов сумел талантливо рассказать нам и о трёх богатырях, и об Аленушке, и передать пронзительный лик Богоматери во Владимирском соборе Киева.



Сказочные иллюстрации И. Билибина известные нам с детства, покоряют красочностью и волшебным обликом героев русских сказок от царя Салтана до Добрыни Никитича.

Духовные поиски Николая Рериха воплощаются в полных загадочности образах святых Бориса и Глеба или величественной «Матери Мира», воплощающей помыслы всех людей.



Настоящим открытием для любителей живописи станут удивительные иллюстрации к сказкам Ш. Перро и Братьев Гримм таких разных мастеров как Г. Доре, А. Анкер, Ф. Ликс, К. Оффердингер, которые не оставят никого равнодушными.



Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3, 2-ой этаж, налево, конференц-зал



Когда: среда, 19 апреля, 18:30

Вход: 10 руб.

Лекция: 4-я промышленная революция. Как будет меняться наше общество?



ECLAB приглашает на лекцию немецкой экспертки, политика, блоггерши и феминистки Сабины Гиллезен.



О чем лекция?



То, что тотальная дигитализация (оцифровка данных) уже изменила и продолжает изменять наше общество, ставит перед нами новые требования. Что дигитализация может означать в ближайшем будущем для экономики, рынка труда, государственных институтов, социальных отношений, системы образования? Каких изменений она может потребовать от общества?

Понятие «четвертая промышленная революция» и широкая дискуссия о процессах, с ней связанных, пока не являются трендами в Беларуси. В рамках лекции и обсуждения после нее будут сделаны первые шаги в этом направлении. На примере Германии с помощью немецкой гостьи постараются показать: где обсуждение данной темы уже приобрело отчетливые очертания; как в самом общем приближении могут выглядеть дигитализированная экономика и общество; какие требования, риски, и, в то же время, перспективы и шансы может принести с собой четвертая промышленная революция.



Где: ЦЕХ, ул. Октябрьская, 16



Когда: среда, 19 апреля

Вход бесплатный

Вебинар: Чемпионы продаж





Вебинар для собственников и руководителей бизнеса.

Вы узнаете техники, которыми уже сегодня пользуются лучшие компании на рынке в то время, как остальные считают, что «это не для нас». Простые и понятные направления в продажах и работе с Клиентами.

7 Главных, на наш взгляд, направлений, которыми стоит заняться в своём бизнесе в 2017 году, чтобы получить лучшие результаты.

И немного расскажем про технику продаж, которую считаем лучше для сложных В2В-продаж

Где: Action Plans, ул. Октябрьская, 1

Когда: среда, 19 апреля, 18:30

Вход бесплатный

Открытие «Культурного Техникума»





В четверг в пространстве «210 метров» пройдет открытие проекта «Культурный техникум». Откроют его востоковед и работник Нацмузея Никита Монич и Денис Гурленя, руководитель компании Fox Hunt. Организаторы пишут, что «Культурный техникум» – это «сообщество людей, заинтересованных в развитии собственных предпринимательских способностей и открытых новому».

Где: пространство «210 метров», ул. Чапаева, 3



Когда: четверг, 20 апреля, 19:00

Вход бесплатный

Фон Трыер, Каурысмякі, Андэрсан: у кожнага сваё кіно



Антон Долін — вядомы расійскі кінакрытык, вядучы кінарубрыкі ў тэлеперадачы «Вячэрні Ургант» і кінааглядчык Meduza, «Афіша» і «Мастацтва кіно». Трохразовы лаўрэат прэміі гільдыі кіназнаўцаў і кінакрытыкаў Расіі.

Яго лекцыя будзе прысвечана паўночнаеўрапейскім рэжысёрам, чыя праца паўплывала на кінамову сусвета. Аўтар кніг «Ларс фон Триер. Контрольные работы» і «Рой Андерссон. Похвала банальности» распавядзе пра асаблівасці нардычнага кінематографа і правядзе па сваіх даследаваннях творчасці найярчэйшых яго прадстаўнікоў.



Дзе: кнігарня «Сон Гоголя», вул. Леніна, 15

Калі: пятніца, 21 красавіка, 19:00

Уваход вольны



