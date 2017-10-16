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Обзор полезных событий недели: 16 — 22 октября

16 Октября 2017 marketing.by 930 1 Обзоры Образование Обучение
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Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Мастер-класс «Совпадение циклов покупки и продаж»

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Модель продаж рассказывает о том, какую активность должен совершать продавец для результативных продаж. Здесь упускается один немаловажный момент: цикл покупки клиента. Клиент тоже находится в своем собственном цикле. Потребность что-то купить возникает у него раньше, чем мы начинаем выяснять ее. В такие моменты чрезвычайно важно синхронизировать цикл покупки клиента и цикл продаж продавца в продажах конкретного продукта. Именно об этом пойдет речь в мастер-классе Александра Кулижского.

Мастер-класс в тезисах: 

1. Что такое цикл покупки и цикл продаж
2. Точки совпадения и точки критического расхождения
3. Чем чревато игнорирование несовпадения циклов 
4. Включение цикла покупки в бизнес-процессы компании

Где: Бизнес-клуб Imaguru, ул. Фабрициуса, 4

Когда: четверг, 19 октября, 14:00

Вход: бесплатный, регистрация обязательна 

Лекция «Тренды года в коммуникациях компаний с общественностью»

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19 октября в 17.00 в Институте журналистики БГУ стартует 11-й сезон образовательного проекта «Академия коммуникации». Это мероприятие, где можно в интерактивном формате научиться коммуникационным технологиям.

Первое занятие нового учебного сезона «Академии коммуникации» в Институте журналистики БГУ (Минск, Кальварийская, 9) состоится 19 октября в 17:00. Тема первой встречи — «Тренды года в коммуникациях компаний с общественностью». В течение следующих занятий слушатели смогут узнать больше о публичных выступлениях и имидже, GR-коммуникации, геобрендинге, корпоративной социальной ответственности, организации мероприятий, мобильной и интернет-коммуникации.

Первым приглашённым гостем «Академии коммуникации» станет продюсер масштабного летнего фестиваля «Арт-пикник FSP. Freaky Summer Party», совладелец и арт-директор рекламного агентства Pocket Rocket Денис Трусила.

Где: Институт журналистики БГУ, ул Кальварийская, 9

Когда: с 19 октября, каждый четверг в 17:00

Вход: бесплатный, но нужна регистрация 

Лекция: «Как не стать креативным директором?»

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Читали «Вредные советы» Остера? На лекции будете почти то же: вы получите практические советы, чего точно не стоит делать, чтобы не стать креативным директором. А расскажут об этом Дмитрий Прибыш, исполнительный директор TDI Group, и Sergey Filazapovich, креативный директор TDI Group.

Лекция будет полезна для копирайтеров, дизайнеров, арт-директоров и других специалистов из творческих сферы.

Где: Кто такой Джон Голт?, ул. Шорная 20

Когда: четверг, 19 октября, 19:00

Вход: бесплатный, но нужна регистрация 

Лекция автора доклада о расследовании убийства Павла Шеремета

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Пресс-клуб приглашает на открытую лекцию Кристофера Миллера (Christopher Miller), автора доклада "В правосудии отказано: Украина не продвинулась в расследовании убийства Павла Шеремета".

Во время открытой лекции с элементами мастер-класса Крис, который знал Павла Шеремета лично, расскажет о подготовке своего журналистского труда, на который он потратил три с половиной месяца, о наиболее интересных и удививших его моментах расследования и о том, как он добивался многочисленных интервью, в том числе с высокопоставленными лицами в Украине.

В докладе, который базируется на личных интервью с десятками спикеров, Крис подробно освещает беларуский, российский и украинский периоды жизни Шеремета, подспудно анализируя, откуда журналисту могли поступать угрозы. Миллер знакомит читателя с последними днями Павла, когда за ним велась слежка, с детальной картиной на месте взрыва автомобиля Олены Притулы, в которой находился Павел, и с ходом следствия, приходя к выводу о многочисленных нестыковках в официальной версии убийства журналиста и реальными фактами.

Где: Пресс-клуб, ул. Веры Хоружей, 3-601

Когда: пятница, 20 октября, 19:00

Вход: бесплатный, но нужна регистрация 

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