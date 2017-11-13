Обзор полезных событий недели: 13 — 19 ноября

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Лекцыя Уладзіміра Капцава пра "Лаліту" Набокава

Открытая летучка с #RFRM и Павлом Селиным



Редакция проекта RFRM проведет в Press Club Belarus "Хмурые брови" — офлайн-встречу сообщества #RFRM с российским журналистом Павлом Селиным (НТВ/РБК).



С одной стороны, встреча пройдёт в формате Открытой летучки редакции #RFRM, которая хочет познакомиться со своими читателями и вместе подвести итоги первого года своего небольшого, но яркого коллектива. С другой стороны, #RFRM предлагает всем вместе обсудить тренды перемен в Беларуси и России.

Какое будущее нас ждёт, если не добиваться реформ?



Что происходит с журналистикой в России и как это сказывается на Беларуси?

Реформаторы европейского балета: хореографы

Всемирный день женского предпринимательства

День женского предпринимательства – глобальная инициатива, направленная на поддержку и расширение прав и возможностей предпринимательниц во всем мире. К празднованию этого события, которое проходит под эгидой ООН и отмечается в 144 странах, Беларусь присоединится уже во второй раз. Следить за новостями и программой события можно здесь. Когда: пятница, 17 ноября, 13:30 Вход: бесплатный, но нужна регистрация

Бесплатный семинар по разработке и поддержке сайтов

Кніга, сюжэт якой ведае ўвесь свет. Пра самы вядомы і правакацыйны англамоўны раман Набокава распавядзе кандыдат філалагічных навук, дацэнт, выкладчык рускай літаратуры ў Інстытуце журналістыкі БДУ Уладзімір Капцаў:“Уладзімір Набокаў не пераследаваў мэты напісаць скандальны раман. Як вялікі пісьменнік ён прадбачыў крызіс сучаснай цывілізацыі і прапаноўвае нам разбуральны постмадэрнісцкі вобраз культуры ў дзеянні. Таму “Лаліта” – гэта раман-перасцярога.Дзе: Space, вул. Кастрычніцкая, 16АУваход: 6 руб.Где: Веры Хоружей, 3-601Вход: вход свободный, но нужна регистрация XVIII век в истории европейского балета, особенно его вторая половина – время эстетического перелома. В этот период все сильнее звучали требования коренной смены сложившейся танцевальной стилистики, пересмотра норм балетного академизма, отказа от украшательства, бездумной развлекательности, от тяжелых, громоздких костюмов, увенчанных огромным париком и маской – всего того, что определяло традицию придворного балетного театра. Все чаще раздавались требования утверждения балета как самостоятельного театрального зрелища, превращения его из забавы знати в содержательное, социально значимое искусство, какими в то время были литература и драматический театр.Для осуществления таких кардинальных перемен требовались неординарные, смело мыслящие творческие личности, – и таковые появились. Реформаторская деятельность Джона Уивера (Англия), Франца Хильфердинга (Австрия), Мари Салле и Жан-Жоржа Новерра (Франция), Гаспаро Анджьолини (Италия) на десятилетия опередила практику балетного театра того времени. Многие из эстетических прозрений этих хореографов не теряют своей актуальности и сегодня. Об этом – в третьей главе лекционного курса по истории балета.Где: ул. Герцена, 2а, Галерея ДК Вход: 15 руб.

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