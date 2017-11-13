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Обзор полезных событий недели: 13 — 19 ноября

13 Ноября 2017 marketing.by 144 0 Обзоры Образование Обучение
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Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Лекцыя Уладзіміра Капцава пра "Лаліту" Набокава

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Кніга, сюжэт якой ведае ўвесь свет. Пра самы вядомы і правакацыйны англамоўны раман Набокава распавядзе кандыдат філалагічных навук, дацэнт, выкладчык рускай літаратуры ў Інстытуце журналістыкі БДУ Уладзімір Капцаў:

“Уладзімір Набокаў не пераследаваў мэты напісаць скандальны раман. Як вялікі пісьменнік ён прадбачыў крызіс сучаснай цывілізацыі і прапаноўвае нам разбуральны постмадэрнісцкі вобраз культуры ў дзеянні. Таму “Лаліта” – гэта раман-перасцярога. 

Дзе: Space, вул. Кастрычніцкая, 16А

Калі: панядзелак, 13 лістапада

Уваход: 6 руб.

Открытая летучка с #RFRM и Павлом Селиным

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Редакция проекта RFRM проведет в Press Club Belarus "Хмурые брови" — офлайн-встречу сообщества #RFRM с российским журналистом Павлом Селиным (НТВ/РБК).

С одной стороны, встреча пройдёт в формате Открытой летучки редакции #RFRM, которая хочет познакомиться со своими читателями и вместе подвести итоги первого года своего небольшого, но яркого коллектива. С другой стороны, #RFRM предлагает всем вместе обсудить тренды перемен в Беларуси и России. 
  • Какое будущее нас ждёт, если не добиваться реформ? 
  • Что происходит с журналистикой в России и как это сказывается на Беларуси? 
Где: Веры Хоружей, 3-601

Когда: вторник, 14 ноября, 19:00

Вход: вход свободный, но нужна регистрация 

Реформаторы европейского балета: хореографы

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XVIII век в истории европейского балета, особенно его вторая половина – время эстетического перелома. В этот период все сильнее звучали требования коренной смены сложившейся танцевальной стилистики, пересмотра норм балетного академизма, отказа от украшательства, бездумной развлекательности, от тяжелых, громоздких костюмов, увенчанных огромным париком и маской – всего того, что определяло традицию придворного балетного театра. Все чаще раздавались требования утверждения балета как самостоятельного театрального зрелища, превращения его из забавы знати в содержательное, социально значимое искусство, какими в то время были литература и драматический театр.

Для осуществления таких кардинальных перемен требовались неординарные, смело мыслящие творческие личности, – и таковые появились. Реформаторская деятельность Джона Уивера (Англия), Франца Хильфердинга (Австрия), Мари Салле и Жан-Жоржа Новерра (Франция), Гаспаро Анджьолини (Италия) на десятилетия опередила практику балетного театра того времени. Многие из эстетических прозрений этих хореографов не теряют своей актуальности и сегодня. Об этом – в третьей главе лекционного курса по истории балета. 

Где: ул. Герцена, 2а, Галерея ДК

Когда: вторник, 14 ноября, 19:00

Вход: 15 руб.

Всемирный день женского предпринимательства

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День женского предпринимательства – глобальная инициатива, направленная на поддержку и расширение прав и возможностей предпринимательниц во всем мире. К празднованию этого события, которое проходит под эгидой ООН и отмечается в 144 странах, Беларусь присоединится уже во второй раз.

Следить за новостями и программой события можно здесь.

Когда: пятница, 17 ноября, 13:30

Вход: бесплатный, но нужна регистрация 

Бесплатный семинар по разработке и поддержке сайтов 

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Сайт – это лицо вашего бизнеса. Не важно, что вы продаёте: детские игрушки или металлопрокат, квартиры или автозапчасти – требования современных пользователей к удобству, дизайну и ассортименту вашего сайта постоянно растут. 

Не смотря на разнообразие сайтов и предложений, многие компании сталкиваются с одинаковыми проблемами. Пользователи бросают товары в корзине так и не перейдя к оформлению заказа. Или клиенты просто закрывают ваш сайт, так и не посетив ничего кроме главной страницы. Деньги, вложенные в рекламный бюджет, часто себя не окупают. Тогда как же разработать такой сайт, который действительно продаёт?

16 ноября приходите в бизнес-клуб IMAGURU на первый в сезоне бесплатный семинар по разработке и поддержке сайтов Формула сайта: Актуальные проблемы и пути их решения. Организаторы компания Медиа Лайн и 1С-Битрикс, совместно со спикерами из Яндекс и Assist.

Семинар нацелен на предпринимателей и владельцев интернет-магазинов, специалистов маркетинга, развития и продаж. 

Вся программа и спикеры — тут.

Вы узнаете:

  • как правильно сформулировать задачу разработчикам, чтобы получить в результате именно то, что вы планировали;
  • все о технологии создания сайта;
  • актуальную информацию о преимуществах оплаты пластиковыми картами в интернет-магазинах;
  • как анализировать поведение пользователей на сайте;
  • увидите удачные и не очень примеры реализации.
Где: Бизнес-клуб IMAGURU, ул. Фабрициуса, 4

Когда: четверг, 16 ноября, 16:00

Вход: бесплатный, но нужна регистрация

Книжный Клуб "Музей заброшенных секретов"

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Книжный клуб возобновляет встречи. На этот раз будут обсуждать роман "Музей заброшенных секретов" — украинский эпос, охватывающий целое столетие. Страна, расколотая между Польшей и Советским Союзом, пережившая голодомор, сталинские репрессии, войну, обрела наконец независимость. Но стала ли она действительно свободной? Иной взгляд на общую историю, способный шокировать, но необходимый, чтобы понять современную Украину.

Где: место и время сообщат ближе к дате проведения. Писать — сюда.

Когда: пятница, 17 ноября

Реалии работы в креативном агентстве

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Так что делают в креативном агенстве? Придумывают слоганы и тусуются на вечеринках? На самом деле нет. В TDI Group решили провести мастер-класс и рассказать о реалиях работы в креативном агенстве.

Соберём команды, дадим бриф от реального клиента и проведём участников по процессу работы с креативным брифом. Только практика от людей с опытом больше 10 лет в креативе.

Ведущие:

Дмитрий Прибыш, исполнительный директор TDI Group Belarus;
Sergey Filazapovich, креативный директор TDI Group;

Расписание:

— 17 ноября, 18:00–20:00 — сбор участников в офисе TDI Group, экскурсия и брифование команд. Покажем офис, поделим на команды и раздадим брифы.
— 18 ноября, 10:00–20:00 — работа над брифами. Команды занимают места и 8 часов работают над брифами под руководством сотрудников TDI Group и представителей реального клиента. В конце команды презентуют решения, лучшие получат предложения по оплачиваемой стажировке.

Где: TDI Group, ул. Краснозвездная,18б

Когда: 17-18 ноября

Вход: 25 руб. Билеты — тут.




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