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Обзор полезных событий недели: 10 – 16 июля

10 Июля 2017 marketing.by 150 0 Обзоры Образование Обучение
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Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Руки в фотографии и живописи — лекция и практика

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Вторая «фотопара» от Андрей Дубинин – лекция и практика на тему «Руки в фотографии и живописи».

«Руки в портрете чрезвычайно важны и как язык тела, и как композиционный элемент. Понимание грамотной работы с руками позволит значительно расширить вашу фотографию и навсегда уйти от использования шаблонных поз».

На двухдневном мастер-классе будут учить смотреть внимательнее на руки: поза и жест как форма информационного и эстетического сообщения.

Где: Студия "Смена", пер. Козлова, 26

Когда: вторник-среда, 11-12 июля, 19:00

Вход: 20 руб. один день иди 30 руб. два дня

Cannes Flashback Belarus 2017

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На площадке EventSpace.by пройдет митап по результатам прошедшего в июне самого главного фестиваля креативности – Cannes Lions International Festival of Creativity. Побывавшие там рекламисты и маркетологи поделятся с коллегами и всеми, кому интересна реклама, последними трендами, актуальным кейсам и идеями.

Каннский Флешбек уже в четвертый раз приглашает всех любителей креативной рекламы за вдохновением. Тем более, что в этом году есть достойный повод – Беларусь после 12-летнего перерыва получила награду Серебряный Лев в категории Дизайн за работу CS Light Bulbs (V.Minsk/Crazyservice).

В программе Cannes Flashback Belarus презентации делегатов, участников и победителей Cannes Lions, дискуссии и неформальное общение:

1. Инсайты Канн глазами маркетолога

Александр Демидович, Руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY

2. Creative Aid. Как AI активирует креатив

Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA – interactive brand studio

3. Жизнь делится на «до Канн» и «после»

Павел Самолазов, участник Young Lions Cyber
Юлия Знак, участник Young Lions PR
Анатолий Данильчик, участник Young Lions Media

4. От дипломного проекта до каннского льва за один год

Ангелина Писчикова, автор и дизайнер проекта CS Light Bulbs, завоевавшего «Серебряного Льва» в категории «Дизайн»

5. Не все то Канны, что за миллион. Пятый ежегодный обзор кейсов, которые могли быть сделаны у нас

Иван Пономарев, Креативный директор NEF\TBWA

Где: EventSpace, ул. Октябрьская, 16а

Когда: среда, 12 июля, 17:00

Вход: бесплатный

Мастер-класс «Скетчноутинг для жизни и работы»

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Как создаются скетчи, какие они бывают и где используются.Что нужно, чтобы начать скетчить и как они помогают в планировании работы? На мастер- классе сможете поработать со шрифтами и даже придумаете свои.

Где: Свободное пространство «Кто такой Джон Голт?», ул. Шорная, 20, пом. 1Н

Когда: среда, 12 июля, 19:00

Вход: 20 руб.

SMART-театр. Современные маркетинговые коммуникации: формула успеха

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SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования. Все будет как в современном театре, живое общение зрителей-слушателей и актеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт.

Спикер: Светлана Борисевич — Директор по маркетингу группы компаний Бизнес-школы ИПМ. Практикующий маркетолог, 15-летний опыт работы в сфере маркетинга в крупных международных компаниях (Представительство компании Nestle, компания Tchibo).

Где: Бизнес-школа ИПМ, пр-т Газеты Правда, 11В

Когда: четверг, 13 июля, 18:30

Вход: 10 руб.

Интенсив по SMM от Петербургского digital-агентства EDA

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В лектории лофт-проекта «Балки» пройдет интенсив по SMM от Петербургского digital-агентства EDA. Спикеры — Женя Менешева и Марго Лысенко.

За 5 часов интенсива слушатели получат выжимку самого яркого, свежего и полезного из практики спикеров, а также расскажут, как найти работу мечты — и в родном городе, и в Питере или Москве, в зависимости от желания.

Где: лофт «Балки», ул. Чапаева, 3

Когда: суббота, 15 июля, 12:00

Вход бесплатный

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