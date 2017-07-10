Обзор полезных событий недели: 10 – 16 июля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.
Руки в фотографии и живописи — лекция и практика
Вторая «фотопара» от Андрей Дубинин – лекция и практика на тему «Руки в фотографии и живописи».
«Руки в портрете чрезвычайно важны и как язык тела, и как композиционный элемент. Понимание грамотной работы с руками позволит значительно расширить вашу фотографию и навсегда уйти от использования шаблонных поз».
На двухдневном мастер-классе будут учить смотреть внимательнее на руки: поза и жест как форма информационного и эстетического сообщения.
Где: Студия "Смена", пер. Козлова, 26
Когда: вторник-среда, 11-12 июля, 19:00
Вход: 20 руб. один день иди 30 руб. два дня
Cannes Flashback Belarus 2017
На площадке EventSpace.by пройдет митап по результатам прошедшего в июне самого главного фестиваля креативности – Cannes Lions International Festival of Creativity. Побывавшие там рекламисты и маркетологи поделятся с коллегами и всеми, кому интересна реклама, последними трендами, актуальным кейсам и идеями.
Каннский Флешбек уже в четвертый раз приглашает всех любителей креативной рекламы за вдохновением. Тем более, что в этом году есть достойный повод – Беларусь после 12-летнего перерыва получила награду Серебряный Лев в категории Дизайн за работу CS Light Bulbs (V.Minsk/Crazyservice).
В программе Cannes Flashback Belarus презентации делегатов, участников и победителей Cannes Lions, дискуссии и неформальное общение:
1. Инсайты Канн глазами маркетолога
Александр Демидович, Руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY
2. Creative Aid. Как AI активирует креатив
Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA – interactive brand studio
3. Жизнь делится на «до Канн» и «после»
Юлия Знак, участник Young Lions PR
4. От дипломного проекта до каннского льва за один год
Ангелина Писчикова, автор и дизайнер проекта CS Light Bulbs, завоевавшего «Серебряного Льва» в категории «Дизайн»
5. Не все то Канны, что за миллион. Пятый ежегодный обзор кейсов, которые могли быть сделаны у нас
Иван Пономарев, Креативный директор NEF\TBWA
Где: EventSpace, ул. Октябрьская, 16а
Когда: среда, 12 июля, 17:00
Вход: бесплатный
Мастер-класс «Скетчноутинг для жизни и работы»
Как создаются скетчи, какие они бывают и где используются.Что нужно, чтобы начать скетчить и как они помогают в планировании работы? На мастер- классе сможете поработать со шрифтами и даже придумаете свои.
Где: Свободное пространство «Кто такой Джон Голт?», ул. Шорная, 20, пом. 1Н
Когда: среда, 12 июля, 19:00
Вход: 20 руб.
SMART-театр. Современные маркетинговые коммуникации: формула успеха
SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования. Все будет как в современном театре, живое общение зрителей-слушателей и актеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт.
Спикер: Светлана Борисевич — Директор по маркетингу группы компаний Бизнес-школы ИПМ. Практикующий маркетолог, 15-летний опыт работы в сфере маркетинга в крупных международных компаниях (Представительство компании Nestle, компания Tchibo).
Где: Бизнес-школа ИПМ, пр-т Газеты Правда, 11В
Когда: четверг, 13 июля, 18:30
Вход: 10 руб.
Интенсив по SMM от Петербургского digital-агентства EDA
В лектории лофт-проекта «Балки» пройдет интенсив по SMM от Петербургского digital-агентства EDA. Спикеры — Женя Менешева и Марго Лысенко.
За 5 часов интенсива слушатели получат выжимку самого яркого, свежего и полезного из практики спикеров, а также расскажут, как найти работу мечты — и в родном городе, и в Питере или Москве, в зависимости от желания.
Где: лофт «Балки», ул. Чапаева, 3
Когда: суббота, 15 июля, 12:00
Вход бесплатный