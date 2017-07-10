Обзор полезных событий недели: 10 – 16 июля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Руки в фотографии и живописи — лекция и практика



Вторая «фотопара» от Андрей Дубинин – лекция и практика на тему «Руки в фотографии и живописи».



«Руки в портрете чрезвычайно важны и как язык тела, и как композиционный элемент. Понимание грамотной работы с руками позволит значительно расширить вашу фотографию и навсегда уйти от использования шаблонных поз».

На двухдневном мастер-классе будут учить смотреть внимательнее на руки: поза и жест как форма информационного и эстетического сообщения.

Где: Студия "Смена", пер. Козлова, 26



Когда: вторник-среда, 11-12 июля, 19:00

Вход: 20 руб. один день иди 30 руб. два дня

Cannes Flashback Belarus 2017







На площадке EventSpace.by пройдет митап по результатам прошедшего в июне самого главного фестиваля креативности – Cannes Lions International Festival of Creativity. Побывавшие там рекламисты и маркетологи поделятся с коллегами и всеми, кому интересна реклама, последними трендами, актуальным кейсам и идеями.

Каннский Флешбек уже в четвертый раз приглашает всех любителей креативной рекламы за вдохновением. Тем более, что в этом году есть достойный повод – Беларусь после 12-летнего перерыва получила награду Серебряный Лев в категории Дизайн за работу CS Light Bulbs (V.Minsk/Crazyservice).



В программе Cannes Flashback Belarus презентации делегатов, участников и победителей Cannes Lions, дискуссии и неформальное общение:



1. Инсайты Канн глазами маркетолога



Александр Демидович, Руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY

2. Creative Aid. Как AI активирует креатив



Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA – interactive brand studio

3. Жизнь делится на «до Канн» и «после»

Павел Самолазов, участник Young Lions Cyber

Юлия Знак, участник Young Lions PR

Анатолий Данильчик, участник Young Lions Media

Ангелина Писчикова, автор и дизайнер проекта CS Light Bulbs, завоевавшего «Серебряного Льва» в категории «Дизайн»

5. Не все то Канны, что за миллион. Пятый ежегодный обзор кейсов, которые могли быть сделаны у нас

Иван Пономарев, Креативный директор NEF\TBWA

Где: EventSpace, ул. Октябрьская, 16а



Когда: среда, 12 июля, 17:00

Вход: бесплатный

Мастер-класс «Скетчноутинг для жизни и работы»



Как создаются скетчи, какие они бывают и где используются.Что нужно, чтобы начать скетчить и как они помогают в планировании работы? На мастер- классе сможете поработать со шрифтами и даже придумаете свои.

Где: Свободное пространство «Кто такой Джон Голт?», ул. Шорная, 20, пом. 1Н

Когда: среда, 12 июля, 19:00

Вход: 20 руб.

SMART-театр. Современные маркетинговые коммуникации: формула успеха



SMART-театр — это специальный проект старейшей частной бизнес-школы республики, дающий возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса и лидерства, мировых трендов и образования. Все будет как в современном театре, живое общение зрителей-слушателей и актеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт.



Спикер: Светлана Борисевич — Директор по маркетингу группы компаний Бизнес-школы ИПМ. Практикующий маркетолог, 15-летний опыт работы в сфере маркетинга в крупных международных компаниях (Представительство компании Nestle, компания Tchibo).

Где: Бизнес-школа ИПМ, пр-т Газеты Правда, 11В



Когда: четверг, 13 июля, 18:30

Вход: 10 руб.

Интенсив по SMM от Петербургского digital-агентства EDA



В лектории лофт-проекта «Балки» пройдет интенсив по SMM от Петербургского digital-агентства EDA. Спикеры — Женя Менешева и Марго Лысенко.

За 5 часов интенсива слушатели получат выжимку самого яркого, свежего и полезного из практики спикеров, а также расскажут, как найти работу мечты — и в родном городе, и в Питере или Москве, в зависимости от желания.

Где: лофт «Балки», ул. Чапаева, 3

Когда: суббота, 15 июля, 12:00

Вход бесплатный