Обзор полезных событий недели: 10 – 16 апреля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Золотой век испанской культуры: Эль Греко, Сурбаран, Ривера

Золотой век Испании (Siglo de Oro) — время величайшего культурного подъёма в истории Испании, который пришёлся на XVI и на первую половину XVII веков. Вас ждет встреча с империей Испанских Габсбургов, в которой «никогда не заходило солнце».

Это было время Дон Кихота и Санчо Пансы, а также великих испанских художников, чье неповторимое искусство восхищает и сегодня. Оно настолько многозначно и масштабно, что мы посвятим Золотому веку испанской культуры две творческие встречи.



Вас ждет прогулка по великолепному и загадочному королевскому дворцу Эскориал, чьи многочисленные залы украшены работами таких выдающихся испанских мастеров кисти как Хуан Пантоха де ла Крус, Эль Греко и Хусепе де Рибера. Вы попадете во времена короля Филиппа II и узнаете тайны испанской инквизиции и королевского двора.



Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3 2-ой этаж, налево, конференц-зал



Когда: понедельник, 10 апреля, 19:00

Вход: 10 руб

ACTIVIA DAY: открытый нетворкинг для активных белорусок



В этот день бизнес-клуб Imaguru примет в своих стенах первый профессиональный нетворкинг для женщин, которым хочется превратить любимое дело в прибыльное. Событие соберет участниц и экспертов проекта “Живи в гармонии с собой”, успешных бизнес-леди Беларуси и всех женщин, которым не хватает совсем немного для первого шага к реализации своих талантов.

Что это будет?

Профессиональная социальная сеть только для дам. Гости увидят 21 выступление участниц конкурса грантов “Активиа” по 5 минут каждое, после чего жюри выберет 7 победительниц. На встрече можно будет послушать лучшие идеи, узнать, какие из них будут реализованы, а также предложить свои.

Как это будет?

Никто не знает, как проходит встреча с потенциальным инвестором: про это много написано, но так ли все на деле? Проверьте сами! Мы делаем встречу открытой, чтобы те, кто вынашивает идею, но еще скован страхом, пришли, увидели и попробовали.

Где: Imaguru, ул.Фабрициуса, 4

Когда: вторник, 11 апреля, 16:00-19:00

Вход бесплатный, ну нужно зарегистрироваться, написав на grantactivia@tut.by

Ізраіль – Еўропа? Літаратурная лекцыя з Паўлам Касцюкевічам







Ізраіль — гэта Еўропа? Паспрабуе разабрацца пісьменнік і перакладчык Павал Касцюкевіч. Ці лічаць ізраільскія творцы Еўропу сваёй? Як развязваюць дылему “Усход-Захад” у сваёй творчасці? Пачуцці крыўды, віны, любові, захаплення, ці халодная абыякавасць?



Лекцыя будзе прысвечана выхаду кнігі ізраільскага празаіка Этгара Керэта “Раптам стук у дзверы”, а таксама культурным караням сучаснай ізраільскай культуры і літаратуры.



Дзе: кнігарня Логвінаў, пр-т Незалежнасці, 37а

Калі: аўторак, 11 красавіка, 19:00

Уваход вольны

Пугающий и манящий мир безобразного и уродливого



Человечество веками воспевало красоту средствами искусства. Но рядом с ней всегда жило безобразное и уродливое. Еще в Древней Греции существовал текст знаменитой хвалы безобразной внешности Сократа, которая под уродливыми чертами скрывала его внутреннюю красоту.

Мир безобразного всегда манил своим драматизмом многих великих художников: Босха, Брейгеля, Рубенса, Гойю. Этот мир уже отображен в средневековых миниатюрах, отображающих сцены Апокалипсиса или представлен знаменитыми скульптурами химер парижского собора Нотр Дам. Словом, мастеров, которых обращались к этой теме не счесть. Что так манило великих творцов к этой теме полной мистицизма, колдовства, дисгармонии?



Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3, 2-ой этаж, налево, конференц-зал



Когда: среда, 12 апреля, 19:00

Вход: 10 руб.



34 Media Days







У Мінску пройдзе першы веснавы івэнт у межах 34 Media Days – серыі ток-шоу, прысвечаных беларускім анлайн-медыя і іх узаемаадносінам з грамадзянскай супольнасцю.



Тэма падзеі – «Медыя і права на горад». Разам мы абмяркуем, хто ўплывае на змены ў горадзе М.: медыя, актывісты, кожны з нас ці ўсе мы разам? Наколькі паспяхова медыя асвятляюць гарадскія трансфармацыі і ці дапамагаюць развіццю грамадзянскіх ініцыятыў? Ці могуць СМІ літаральна змяняць гараджан? Што наогул такое «права на горад»?



Падзея пройдзе ў фармаце афлайн-ток-шоу: спярша госці падзеляцца сваімі думкамі на згаданую тэму, пасля пачнецца адкрытая дыскусія з удзелам мадэратаркі і слухачы атрымаюць магчымасць задаць свае пытанні.



Спікеры:



Андрэй Эзерын



Адзін з лідараў неафіцыйнай суседскай супольнасці ў Асмалоўцы, кіраўнік камунікацыйнага агенцтва EZERIN’COM. Прыцягнуў увагу медыя да хісткага становішча старога раёну ў цэнтры сталіцы ды ўзначаліў барацьбу за наданне Асмалоўцы статусу гістарычнай каштоўнасці.

Яся Каралевіч-Картэль

Журналістка і рэдактарка анлайн-часопісу пра Менск CityDog.by. Займаецца развіццём сучаснай гісторыяграфіі Беларусі (праект 90s.by) і свядомага арту («экалагічны» альбом Port Mone trio)

Анна Салівон



Архітэктарка, удзельніца Менскай урбаністычнай платформы.

Аляксей Крывалап



Кандыдат культуралогіі, выкладчык ECLAB.

Дзе: Культцэнтр «Корпус», пр. Машэрава, 9, корпус 8



Калі: чацвер, 13 красавіка, 19:00

Уваход вольны

Лекция о кофе и каппинг



Юля Кофи – одна из создательниц Brew Bar Minsk, бариста Surf Coffee и обжарщик в Seadog Coffee Roasters проведет Лекция о кофе и каппинг пройдет в пространстве Komnata 3/0/2 16 апреля в 12:00.

Где: Komnata 3/0/2, Ленина, 50



Когда: воскресенье, 16 апреля, 12:00

Вход бесплатный, но нужна регистрация



