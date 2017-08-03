Объявлен состав жюри «Премии HR-бренд 2017»

7 декабря в отеле Ренессанс Минск в четвертый раз пройдет Церемония награждения конкурса «Премия HR-бренд 2017».

Победителей ежегодно определяет независимое международное жюри, в состав которого входят эксперты в сфере HR-консалтинга и HR-менеджмента, а также представители ТОП-менеджмента.

Основные критерии, которыми руководствуются члены жюри в ходе судейства:

- актуальность (для компании, для рынка);

- методы реализации (современность, оптимальность выбранных инструментов);

- эффективность (для бизнеса, для целевой аудитории).

Представляем вашему вниманию членов жюри, которые уже подтвердили свое участие в работе конкурса «Премии HR-бренд 2017».

Юлия Бачурко (Российская Федерация)





Генеральный директор OOO «КреативФудС-Восток». Опыт работы в KFC 12 лет. Начала свою карьеру в компании-франчайзи ООО «Сити Ресторанст Групп». Имеет опыт успешной работы в области менеджмента и HR-сфере. С 2014 года до 2016 года работала в международной компании YUM! Brands Russia в Департаменте по операционной деятельности. Оказывала консультирование по повышению рентабельности действующих ресторанов и открытию новых для партнеров Московского региона и стран СНГ (Азербайджан, Беларусь). Также, принимала непосредственное участие в обучении и развитии управленческого состава.

Сергей Дутин (Республика Беларусь)





Генеральный директор ООО «Бел Фуд Сервис» . Эксперт в области развития международных брендов в Республики Беларусь. Начал карьеру в 2011 году в ритейле, за 3 года реализовал 5 успешных проектов по привлечению в Беларусь иностранных компаний. С 2014 года занимается развитием сети ресторанов быстрого питания KFC в Республике Беларусь. Под его руководством в 2015 году открылся первый ресторан KFC в Беларуси. В 2016 году начал экспансию бренда в регионы. За время работы с брендом KFC компания «Бел Фуд Сервис» была удостоена званий «Открытие года в СНГ», «Чистое совершенство», «KFC INTERNATIONAL CONVENTION AWARD» на международных форумах в Казахстане, России, США.

Наталья Искорцева (Республика Беларусь)





Директор по персоналу Белорусского портала TUT.BY. Магистр в социальной работе и менеджменте (MSc in Social Work and Management, Manchester University), HR и коуч (ICC) по призванию, в профессии с 2008 года. Дополнительно в основании знаний и компетенций - пройденные семинары, тренинги и курсы из разных областей бизнеса (CELEMI, Катарсис-групп, Бизнес-школа ИПМ, HiltiAcademy, Шведский институт и др). Медиатор – посредник в досудебном урегулировании конфликтов (лицензия Минюста РБ).

Экспертиза: стратегический HRM, обучение и развитие, HR-бренд, коммуникации, конфликт-менеджмент, коучинг, эмоциональный интеллект (EQ).

Нина Осовицкая (Российская Федерация)





Консультант «Премии HR-бренд», эксперт по HR-брендингу компании HeadHunter . Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2001 года — сотрудник компании HeadHunter (hh.ru), занималась продажами и работой с клиентами, в 2003-05 гг. работала над продвижением и развитием услуг компании в качестве директора по маркетингу. С начала 2007 года — консультант проекта «Премия HR-бренд» (hrbrand.ru). В 2010 году с командой коллег и партнеров разработала методологию Рейтинга работодателей России (rating.hh.ru), является экспертом Рейтинга. Автор ряда публикаций в деловых и профессиональных изданиях, тематика: подбор персонала, HR-брендинг, маркетинговые инструменты в HR. Автор серии книг о HR-брендинге. Ведущая мастер-класса по эффективному HR-брендингу.

Марина Починок (Российская Федерация)





Эксперт по управлению персоналом Международного Олимпийского Комитета, доцент ВШЭ, бизнес-тренер, коуч и независимый консультант. Бизнес-лидер с более, чем 20-летним опытом работы в области управления человеческими ресурсами, организационного развития, управления проектами и изменениями в российских и международных компаниях (Филипс, ТНК-BP, Кидзания, Сбербанк и др) . С 2008 г. по 2014 г. занимала должность Вице-Президента по персоналу и волонтерам Оргкомитета Сочи 2014, отвечая за самую масштабную мобилизацию людей во времена современной России (70 000 чел). Марина также успешно реализовала проект по формированию среды гостеприимства и сервиса в г. Сочи (совместно с администрацией города).

Кандидат физико-математических наук, PHR (Университет Thunderbird, Стратегические управление персоналом), MBA (INSEAD). Проходила различные программы по лидерству и управлению в ведущих бизнес-школах IMD, Harvard. Имеет многочисленные сертификаты в области оценки людей и команд.

Марина член экспертных советов HR brand (HH) России и Беларусь, People investors (AMP), член рабочей группы при Правительстве РФ по управлению проектами, автор двух книг и множества статей в области организационного развития.

Награждена правительственными наградами, включая Орден Почета, медаль Президента РФ, нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» Министерства Образования и Науки, почетные грамоты Правительства РФ, Министерства Спорта, победитель конкурса «Деловая женщина России 2014».

Катажина Рамирез (Республика Польша)





Доктор гуманитарных наук, специалист в области управления человеческими ресурсами. Исполнительный директор, партнер компании "Pracownia Satysfakcji", директор по обучению Values TEAM Опыт работы в области развития персонала в крупных финансовых организациях и иностранных компаниях. Многолетний опыт как HR директор. Преподаватель на уровне МВА в Университете Козьминского (Варшава) и Бизнес-школе ИПМ (Минск), а также преподаватель коучинга в Университете СВПС в Варшаве. Бизнес-тренер, консультант польских и иностранных компаний, в том числе в России и Украине. Сертифицированный коуч ICC (International Coaching Certification) и AnC (Analytic-Networc Coaching) Cпециализация: личностная эффективность и развитие, построение организации.

Андрей Шульский (Республика Беларусь)





C 2014 года возглавляет HR-департамент JTI в Беларуси. Является экспертом в направлениях: стратегический HRM, обучение и развитие персонала, коучинг, построение HR-бренда. Имеет 10-летний опыт в разработке, адаптации и проведении обучающих программ. Под его руководством успешно реализована система идентификации, развития и преемственности талантов; внедрена концепция «Менеджер – наставник»; разработаны показатели эффективности HR и многое другое.

Сертифицированный коуч (Achieve Global), эксперт в области оценки потенциала персонала по методикам (CEB SHL и Hogan).

«Премия HR-бренд» - это конкурс, который дает возможность белорусским компаниям укреплять свой имидж как надежного работодателя, позиционировать себя как эксперта в области управления персоналом, обмениваться новейшими практиками и актуальные HR-инструментами с профессиональным сообществом.

К числу номинантов конкурса «Премии HR-бренд 2017» уже присоединились:







