Объявлен конкурс технологичных и бизнес-проектов “День Инвестора”

Участники смогут встретиться с более чем десятью активными инвесторами, получить поддержку и консультации отраслевых экспертов и побороться за призовой фонд в размере 12000 рублей.

В конкурсе могут принять участие в том числе основатели, кто хочет соблюсти конфиденциальность и избежать огласки своего бизнес-проекта.



