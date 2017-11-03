О чем говорили на my Digital Day в Минске: новые виды аудиторного таргетинга

26 октября в Минске прошёл my Digital Day, организованный крупнейшим интернет сейлз-хаусом WebExpert совместно с Mail.Ru Group. Мероприятие посетило более 100 человек, среди которых были маркетологи, сотрудники рекламных агентств и специалисты по интернет-рекламе.
Мероприятие открывал Александр Корнеев, директор по международному развитию Mail.Ru Group. Он рассказал о возможностях нестандартного размещения на Mail.Ru, к которым относится формат Canvas на титульной странице как веб, так и мобильной версии Mail.Ru.
Далее представители myTarget поделились опытом и практическими знаниями о многоканальном и перформанс маркетинге, медийной и таргетированной рекламе в социальных сетях, стратегиях размещения и аналитике рекламных кампаний. Александр Конев, руководитель отдела маркетинга myTarget, представил портрет аудитории и особенности поведения пользователей социальных сетей.
О доступных таргетингах, основных форматах и новинках myTarget рассказал Игорь Винецкий, ведущий менеджер по продажам myTarget. В ходе его выступления слушатели узнали, что для белорусских рекламодателей стали доступны такие новые форматы, как:
- кроссплатформенная карусель
- промо-посты с возможностью публикации опроса и добавления кнопки призыва к действию
- кроссплатформенные видеопосты
- аудиореклама в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники
PostСall Ad – формат, который отображается после завершения голосового вызова и обладает всеми преимуществами и возможностями сервиса myTarget.
Также в сервисе появились новые виды аудиторного таргетинга:
- динамический ремаркетинг;
- интеграция с платформами управления данными (DMP);
- базы телефонных номеров и емейлов;
- поисковые запросы;
- группы в ВК и ОК.
Теперь в myTarget можно «таргетироваться» ещё и на:
- владельцев новых устройств;
- интерес к покупке нового авто;
- скидки, призы, купоны;
- пользователей, платящих в приложениях.
На my Digital Day впервые была озвучена возможность рекламодателей оценивать оффлайн-эффект от digital-рекламы. В ближайшем будущем в личном кабинете рекламной платформы будет отражаться информация о конверсии показов рекламы в визиты, а также о других показателях воздействия онлайн-кампании на действия пользователей оффлайн.
Участники мероприятия услышали исчерпывающие ответы и ценные рекомендации по всем интересующим вопросам, касающимся наиболее эффективного использования таргетированной рекламы. Желающие получили возможность стать сертифицированными специалистами myTarget, выполнив практическое задание.Все материалы, представленные на my Digital Day, доступны на сайте организатора.