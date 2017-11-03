О чем говорили на my Digital Day в Минске: новые виды аудиторного таргетинга

26 октября в Минске прошёл my Digital Day, организованный крупнейшим интернет сейлз-хаусом WebExpert совместно с Mail.Ru Group. Мероприятие посетило более 100 человек, среди которых были маркетологи, сотрудники рекламных агентств и специалисты по интернет-рекламе.

Мероприятие открывал Александр Корнеев, директор по международному развитию Mail.Ru Group. Он рассказал о возможностях нестандартного размещения на Mail.Ru, к которым относится формат Canvas на титульной странице как веб, так и мобильной версии Mail.Ru.



