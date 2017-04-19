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Напоминалка из Киева: Дедлайн КМФР в эту пятницу!

19 Апреля 2017 59 0 Фестивали и конкурсы
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18-й КМФР напоминает участникам про дедлайн фестиваля, который уже 21 апреля. Посвятите пару дней оформлению конкурсных работ, загрузки их на сайт.

Конкурсная работа считается принятой и допущена к судейству только тогда, когда участник загрузит все необходимые материалы на сайт фестиваля и запросит счет. Внимание: как показывает практика, участники грузят конкурсные работы в последний день, даже можно сказать в последние часы. Чтобы пройти успешно все этапы регистрации, рекомендуем вам грузить работы уже сейчас и не откладывать все на день дедлайна. 

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Оценивать работы в 12 конкурсах будут профессионалы с богатым международным опытом. Членами жюри КМФР традиционно являются наиболее опытные и известные профессионалы украинского и зарубежных рекламных рынков. Ранее были объявлены 7 составов: FILM & RADIO JURY, PRINT & PUBLISHING AND MEDIA JURY, DESIGN & BRANDING JURY, DIGITAL & MOBILE JURY, OOH & ADVERTISING CAMPAIGNS JURY, INDUSTRY JURY, BEST MARKETING INNOVATIONS, а в ближайшие дни будет опубликована команда FILM CRAFT.

По результатам судейства каждая конкурсная работа фестиваля получит свой балл, а председатели жюри расставят решающие планки по проходным баллам для шорт-листа, бронзы, серебра и золота, а также определят лучшую работу конкурса. Общим решением председателей всех составов будет определен Гран При фестиваля.

*Скидка 20% на участие в КМФР предоставляется членам: ВРК (Украина), МАМИ (Украина), АКАР, РАМУ, АБКР (Россия), АКМА (Беларусь), Ассоциации Коммуникационных Агентств Грузии, участникам фестиваля Red Jolbors Fest всех лет.  

По всем вопросам участия в фестивале обращайтесь в оргкомитет: (0038 044) 490-90-30, festival@vrk.org.ua – Екатерина Грабовская.

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