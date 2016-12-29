На фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm подано 278 работ из 60 стран

Завершился прием заявок на участие в конкурсе шестого международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. За Гран-при будут соревноваться 278 работ из 60 стран – в том числе США, Индии, Испании, Франции, Норвегии, Китая, Японии, Египта. При этом около трети мобильных фильмов в конкурсе – работы белорусских авторов.







В этом году velcom Smartfilm впервые приобрел международный статус. Кроме того, на этот раз авторы мобильного кино могли попробовать себя в любом жанре: нынешний фестиваль предложил участникам «свободный формат». Главные требования, которые предъявлялись к претендентам на участие в конкурсе, – фильм должен быть снят на мобильный телефон, а его хронометраж не должен превышать 10 минут.

19 января 2017 года на официальной церемонии закрытия фестиваля будут названы фильмы-победители. Лучшие работы определит жюри в составе киноведа, директора программы игрового кино фестиваля «Лістапад» Игоря Сукманова, киноаналитика и культуролога Максима Жбанкова, киноведа и кинокритика Антона Сидоренко, режиссера Митрия Семенова-Алейникова и присоединившейся к ним победительнице конкурса на место пятого члена жюри студентки Белорусской государственной академии искусств Александры Сергеевич. Им предстоит просмотреть и оценить отобранные для участия в конкурсе работы и сформировать шорт-лист из лучших фильмов, один из которых и принесет своему автору победу. Список работ, которые продолжат борьбу за награды фестиваля velcom Smartfilm, будет оглашен и размещен на сайте фестиваля www.smartfilm.by 5 января 2017 года.

Обладатель Гран-При конкурса velcom Smartfilm получит денежный приз в размере 3000 рублей. Работы, которые заняли призовые места, будут отмечены смартфонами из премиальной линейки партнера фестиваля компании Samsung – Galaxy S7 edge, Galaxy S7 и Galaxy A7 соответственно.