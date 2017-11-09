На BIGSMMDAY помогут разобраться в проблематике SMM и научат генерировать лиды, "как боженька"

Беларусь в четвертый раз принимает спикеров и гостей из России и СНГ. А всех, кто не сможет приехать, обеспечит онлайн-трансляцией. Это значит, что очередной BIGSMMDAY is coming.
Чтобы не быть голословными по поводу масштабности события, организаторы в этот раз проводят конференцию одновременно в двух залах. Приглашают 30 спикеров и устраивают еще один дополнительный VIP-день для мастер-классов и воркшопов.
Академия Rocket собрала золотую коллекцию спикеров. Это не просто именитые представители Social Media Marketing, но и ярые практики, которые представляют несколько крупных блоков на мероприятии.
Стратегия
- Виктор Кравченко, менеджер по развитию бизнеса в ОК.
- Алексей Ткачук, SMM-Директор в getbob digital agency. Автор блога про Instagram – Dnative
- Сергей Худовеков, специалист по digital-продвижению Стратег и консультант Paper Planes
- Сергей Кузьменко, директор компании Web and Market
Контент
- Павел Борисов, евангелист SMMplanner, SMM Big Russian Boss Show
- Евгения Талайко, креатор digital-агентства UFOX
- Павел Гуров, основатель Агентства Павла Гурова. Руководитель курса «SMM-менеджер» онлайн-школы «Нетология»
Брендинг
- Александр Мазуров, основатель и генеральный директор продюсерского центра для блогеров Blo label
- Василий Богданов, соучредитель и креативный директор агентства Little Big Agency. Преподаватель SMM-интенсивов в школе ИКРа
Лидогенерация
- Влад Степаненко, сооснователь агентства «Иваныч». Специалист по лидогенерации в SMM
- Вячеслав Прохоров, специалист-эксперт myTarget. Преподаватель проектов GeekBrains, Нетология, Вирта
- Андрей Волков, основатель SMM Маяк, директор по развитию TargetHunter
- Таисия Кудашкина, гендиректор и основатель Websarafan.ru. Учредитель и основатель tulp.ru – ведущего российского интернет-сайта отзывов
Репутация
- Егор Антипенко, директор «Комильфо-бутик» в Санкт-Петербурге
- Ольга Гучек, юрист TDI GROUP, стартап-акселератора InsightTDI, медиатор, редактор журнала «Юрист»
- Ян Сташкевич, учредитель медиа-агентства Ragoo Media и тренер Академии Rocket
Хайп и тренды
- Витя Вит, креативный директор агентства Setters, автор и директор проекта «Пышечная 1958»
- Максим Юрин, соучредитель и стратегический директор digital-агентства Little Big Agency
- Андрей Бондаренко, Business Development Manager/ BotCube
- Павел Борисов, евангелист SMMplanner, SMM Big Russian Boss Show
- Алексей Купреев, Сергей Сердюков, соучредитель digital-агентства UFOX и Академии Rocket
Аналитика
- Ольга Юмашева, сертифицированный специалист по рекламе. Руководитель < 40 инвестиционных проектов
- Сергей Худовеков, специалист по digital-продвижению Стратег и консультант Paper Planes
- Иван Пономарев, креативный директор международного сетевого агентства NEF\TBWA
- Дмитрий Фердман, руководитель SMM-агентства LevelUP (СПб). Входит в ТОП-10 лучших таргетологов по версии «Церебро Таргет» за 2016 год
После BIGSMMDAY вы сможете генерировать лиды, как боженьки. Писать злободневные посты. Хайпить так, что соцсети будут реветь. Заботиться о своей и клиентской репутации. Работать с аналитикой без головной боли. И придумывать крутые кампании для брендов.
Слушать, конечно, всегда приятно, но проверять сразу на практике лучше. Поэтому организаторы позаботились о мощных интерактивах. Пригласили одного из спонсоров провести Business Speed Dating. А «Одноклассники» разработали для мероприятия внутреннюю валюту, за которую можно будет приобрести брендированные сувениры. И не всякий ширпотреб, а оригинальные штуки, которых в Минске днем с огнем не сыщешь.
Кстати, помимо огненных выступлений спикеров, в программе мероприятия еще круглый стол между топовыми агентствами и кейсы крупных брендов. Всё ради того, чтобы разобраться в проблематике SMM и вступить на путь истинный ;)
Тем, кому доведется попасть на BIGSMMDAY лично, мало не покажется. Ведь для них приготовлено множество подарков, угощений и даже специально разработано меню кофе-пауз. Остальные же будут питаться интеллектуально и духовно благодаря онлайн-трансляции и записям материалов.
Поэтому если вы хотите маркетинговой тусовки специалистов, брендов и спикеров, приезжайте в Минск 18-20 ноября. А если вам нужны только знания, хотя нет, в любом случае! Жмите на ссылку, чтобы узнать цену!