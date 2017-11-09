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На BIGSMMDAY помогут разобраться в проблематике SMM и научат генерировать лиды, "как боженька"

9 Ноября 2017 68 0 Digital-маркетинг
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Беларусь в четвертый раз принимает спикеров и гостей из России и СНГ. А всех, кто не сможет приехать, обеспечит онлайн-трансляцией. Это значит, что очередной BIGSMMDAY is coming.

Чтобы не быть голословными по поводу масштабности события, организаторы в этот раз проводят конференцию одновременно в двух залах. Приглашают 30 спикеров и устраивают еще один дополнительный VIP-день для мастер-классов и воркшопов.

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Академия Rocket собрала золотую коллекцию спикеров. Это не просто именитые представители Social Media Marketing, но и ярые практики, которые представляют несколько крупных блоков на мероприятии.

Стратегия

  • Виктор Кравченко, менеджер по развитию бизнеса в ОК.
  • Алексей Ткачук, SMM-Директор в getbob digital agency. Автор блога про Instagram – Dnative
  • Сергей Худовеков, специалист по digital-продвижению Стратег и консультант Paper Planes
  • Сергей Кузьменко, директор компании Web and Market

Контент

  • Павел Борисов, евангелист SMMplanner, SMM Big Russian Boss Show
  • Евгения Талайко, креатор digital-агентства UFOX
  • Павел Гуров, основатель Агентства Павла Гурова. Руководитель курса «SMM-менеджер» онлайн-школы «Нетология»

Брендинг

  • Александр Мазуров, основатель и генеральный директор продюсерского центра для блогеров Blo label
  • Василий Богданов, соучредитель и креативный директор агентства Little Big Agency. Преподаватель SMM-интенсивов в школе ИКРа

Лидогенерация

  • Влад Степаненко, сооснователь агентства «Иваныч». Специалист по лидогенерации в SMM
  • Вячеслав Прохоров, специалист-эксперт myTarget. Преподаватель проектов GeekBrains, Нетология, Вирта
  • Андрей Волков, основатель SMM Маяк, директор по развитию TargetHunter
  • Таисия Кудашкина, гендиректор и основатель Websarafan.ru. Учредитель и основатель tulp.ru – ведущего российского интернет-сайта отзывов

Репутация

  • Егор Антипенко, директор «Комильфо-бутик» в Санкт-Петербурге
  • Ольга Гучек, юрист TDI GROUP, стартап-акселератора InsightTDI, медиатор, редактор журнала «Юрист»
  • Ян Сташкевич, учредитель медиа-агентства Ragoo Media и тренер Академии Rocket

Хайп и тренды

  • Витя Вит, креативный директор агентства Setters, автор и директор проекта «Пышечная 1958»
  • Максим Юрин, соучредитель и стратегический директор digital-агентства Little Big Agency
  • Андрей Бондаренко, Business Development Manager/ BotCube
  • Павел Борисов, евангелист SMMplanner, SMM Big Russian Boss Show
  • Алексей Купреев, Сергей Сердюков, соучредитель digital-агентства UFOX и Академии Rocket

Аналитика

  • Ольга Юмашева, сертифицированный специалист по рекламе. Руководитель < 40 инвестиционных проектов
  • Сергей Худовеков, специалист по digital-продвижению Стратег и консультант Paper Planes
  • Иван Пономарев, креативный директор международного сетевого агентства NEF\TBWA
  • Дмитрий Фердман, руководитель SMM-агентства LevelUP (СПб). Входит в ТОП-10 лучших таргетологов по версии «Церебро Таргет» за 2016 год

После BIGSMMDAY вы сможете генерировать лиды, как боженьки. Писать злободневные посты. Хайпить так, что соцсети будут реветь. Заботиться о своей и клиентской репутации. Работать с аналитикой без головной боли. И придумывать крутые кампании для брендов.

Слушать, конечно, всегда приятно, но проверять сразу на практике лучше. Поэтому организаторы позаботились о мощных интерактивах. Пригласили одного из спонсоров провести Business Speed Dating. А «Одноклассники» разработали для мероприятия внутреннюю валюту, за которую можно будет приобрести брендированные сувениры. И не всякий ширпотреб, а оригинальные штуки, которых в Минске днем с огнем не сыщешь.

Кстати, помимо огненных выступлений спикеров, в программе мероприятия еще круглый стол между топовыми агентствами и кейсы крупных брендов. Всё ради того, чтобы разобраться в проблематике SMM и вступить на путь истинный ;)

Тем, кому доведется попасть на BIGSMMDAY лично, мало не покажется. Ведь для них приготовлено множество подарков, угощений и даже специально разработано меню кофе-пауз. Остальные же будут питаться интеллектуально и духовно благодаря онлайн-трансляции и записям материалов.

Поэтому если вы хотите маркетинговой тусовки специалистов, брендов и спикеров, приезжайте в Минск 18-20 ноября. А если вам нужны только знания, хотя нет, в любом случае! Жмите на ссылку, чтобы узнать цену!

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