На BIGSMMDAY помогут разобраться в проблематике SMM и научат генерировать лиды, "как боженька"

Беларусь в четвертый раз принимает спикеров и гостей из России и СНГ. А всех, кто не сможет приехать, обеспечит онлайн-трансляцией. Это значит, что очередной BIGSMMDAY is coming.

Чтобы не быть голословными по поводу масштабности события, организаторы в этот раз проводят конференцию одновременно в двух залах. Приглашают 30 спикеров и устраивают еще один дополнительный VIP-день для мастер-классов и воркшопов.