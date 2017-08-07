life:) организовал зону отдыха с бесплатным Wi-Fi в парке Горького

«Воздушная» зона отдыха с бесплатным Wi-Fi появилась в Центральном детском парке им. М. Горького. Автор и исполнитель проекта – мобильный оператор life:).





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Зона отдыха укомплектована «воздушными» ламзаками, на которых можно удобно расположиться и приятно провести время на свежем воздухе. Главная фишка – это возможность бесплатного доступа к Интернету.

Воспользоваться ламзаками может любой посетитель парка. Зона работает ежедневно по будням с 14.00 до 20.00 и по выходным – с 11.00 до 20.00. Найти место отдыха не составит труда: в парке работают промоутеры, которые укажут верный путь.

Для любителей провести время на природе с пользой для здоровья life:) совместно со студией йоги Wake Up организовал по субботам в зоне отдыха бесплатные занятия хатха- и акро-йогой (парной).

«Хатха-йога – достаточно популярное направление в Беларуси. Наиболее мягкие ее вариации доступны даже тем, кто впервые решил заняться йогой. Вместе с расслаблением во время занятий тело становится более гибким и наполненным энергией. Парная акро-йога объединяет в себе элементы акробатики, йоги и целительного искусства. В настоящее время в Беларуси нет регулярных занятий по этому направлению, несмотря на это сам процесс весьма впечатляющий и нравится участникам», - рассказали в студии Wake Up.

Занятия будут проходить каждую субботу с 17.00 до 18.30. В свободном доступе будут иметься 10 ковриков. Можно приходить и со своим собственным. Занятия проводит практикующий инструктор Антон Мечислав.

Зона отдыха будет работать в парке до конца сентября.