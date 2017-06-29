Красный дворик в Минске стал MINI-креативным пространством

В начале лета после длительного перерыва обитатели Красного дворика на улице Революционная вновь принимали гостей. Причиной для возобновления мероприятий в исторически известной локации стал интерес бренда MINI к созданию на её базе творческого пространства.

Мероприятием, открывающим серию вечеринок, стала закрытая презентация нового MINI Countryman второго поколения.

Уже на следующий день посетить творческое пространство смогли все желающие.

Представители «АВТОИДЕЯ» высказали желание оказывать поддержку резидентам Красного дворика (рекламному агентству ТОТЕМ, барбершопу BURO и коктейльному бару Embargo) в создании нового коммуникационного пространства, отражающего ценности бренда MINI – стиль, уют и комфорт.





- Бренд заинтересован принимать участие в стильных мероприятиях с уникальной концепцией для людей, хорошо понимающих тренды и умеющих делать свой отдых не только приятным, но и развивающим, - прокомментировала marketing.by Екатерина Дорофейчик, руководитель отдела маркетинга и клиентинга АВТОИДЕЯ.

14 июня в MINI-дворике состоялось выступление музыкантов 2-го Королевского Ирландского Полка при поддержке Посольства Великобритании в Республике Беларусь и автоцентра АВТОИДЕЯ.





Здесь также выступил создатель проекта «Амплитуда Смелости» Петр Клюев.



