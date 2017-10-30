KPI хайпа и 2-секундные видеоролики. Что нужно знать маркетологу

Интернет-реклама и маркетинг 2017-го не терпят топорности и навязчивости: попасть в немилость или вечный бан у аудитории легко и просто. Как должны вести себя бренды в условиях рекламного пресыщения? Какими технологиями должны овладеть маркетологи в ближайшем будущем? Как продавать нативную рекламу в соцсетях?

Секция «Маркетинг» конференции «Деловой интернет» пригласила множество именитых спикеров — одних из лучших в своей сфере. Успейте купить билет, чтобы узнать, есть ли KPI у хайпа, как будет развиваться видеореклама, каким образом построить успешную стратегию бренда в интернете.

Откроет секцию «Маркетинг» совместный доклад заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и развитию TUT.BY Ксении Ивановой и менеджера по рекламным технологиям компании Павла Воронюка. Они представят обзор мировых трендов, которые приходят на рекламный рынок Беларуси.





Гарретт Джонстон — ирландский полиглот, философ, основатель и владелец Macroscope Consulting, ведущий мировой эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий. Работает над радикальным увеличением стоимости бизнеса и брендов клиентов путем правильного и комплексного маркетинга — от продуктов до продвижения. В Минск он приедет для того, чтобы рассказать о технологиях, которые меняют маркетинг, и о том, как построить стратегию в интернете.





Гарретт Джонстон уверяет, что на смену довольному приходит успешный клиент. Те компании, которые примут это как непоколебимую данность, ждет, по его убеждению, блистательное будущее: «…Что важнее: бизнес или маркетинг? Ни то, ни другое, — размышлял в эфире канала «Синэнергия» Гарретт Джонстон. — Важны клиенты и рынки. Маркетинг — это только процесс, бизнес — то же самое. Для клиента важен результат, а не процессы, которые ведут к нему. Главное, суп, а не ингредиенты или повар…главный драйвер стоимости компании — это не твоя ценовая политика, не технологии. Это о том, насколько долгосрочно ты можешь восхитить клиента так, чтобы он вернулся, и вернулся, и вернулся. Чтобы ты снял с него урожай не один раз, а в течение 50 лет. За такие компании инвесторы готовы отдать миллиарды».



Больше про customer success approach и восхищенного клиента, о технологиях, которые помогут создать блестящий клиентский опыт быстро и недорого, Джонстон расскажет в докладе «Технологии, которые меняют маркетинг, и построение стратегии в интернете».

SMM-редактор в Aviasales и консультант по маркетингу в Pornhub Дмитрий Колодин — король ситуативного маркетинга. Сам он называет его новой олимпийской дисциплиной для брендов: «Три-четыре года назад в ней выступали только самые смелые, ловкие и умелые. Но сегодня на загадке про цвет платья пытается выехать даже арт-директор пивного ларька в твоем дворе. С годами бренды стали позволять себе все больше, а маркетологи составляют календари всевозможных праздников. <…> Другое дело, что такая схема ни черта не работает, — уверен Дмитрий. — Праздники праздниками, но в термине «ситуативный маркетинг» все держится на первом слове. Ситуацию (инфоповод) нельзя предугадать, только поймать и правильно приготовить». Как ему все-таки удается делать это с олимпийским успехом, Дмитрий расскажет в докладе «Есть ли KPI у хайпа?».





Прототип нативной рекламы на TUT.BY появился в 2015 году: компания предлагала брендам стать партнерами в освещении спортивных событий. Спустя год в ответ на потребности рекламодателей TUT.BY создал отдельную редакцию спецпроектов. В сентябре 2016-го вышло 11 партнерских материалов, ровно через 12 месяцев их количество равнялось 68. В чем успех нативной рекламы на TUT.BY? Какой профит она приносит брендам? Какие форматы предлагает редакция и как они срабатывают? Об этом и другом расскажет главный редактор коммерческих спецпроектов Евгений Шибинский в докладе «Спецпроекты на TUT.BY: как они работают?».





— Объем рынка интерактивной рекламы в США в 2013 году был в 19 раз больше, чем в России, — такие цифры три года назад в интервью ТАСС озвучивал Борис Омельницкий, директор по развитию сервиса ADFOX компании «Яндекс». Какой прорыв сделала интернет-реклама? В своем докладе «Россия, Западная Европа, Америка — куда идет рынок интернет-рекламы, что ждать в Беларуси?» Борис расскажет об основных трендах в сфере рекламных технологий в интернете. Также он затронет вопрос блокировки рекламы, ставший актуальным в последнее время.





— Проблема блокирования — это ответ интернет-пользователей профессиональному сообществу на рост рекламного давления, на неудобства при посещении сайтов, на замедлении загрузки на мобильных устройствах, — цитировал слова Омельницкого «Радиочастотный спектр». Можно ли что-то поделать с этой тенденцией? Ответ на вопрос даст Борис Омельницкий.

В 2011 году Тимофей Мельников и его партнер Герман Полещук основали сообщество о кулинарный рецептах в социальной сети «ВКонтакте», ставшее истоком медиакомпании Tigermilk, у которой сегодня более 45 миллионов подписчиков. Аудиторию она собирала в пабликах, группах, на Youtube-каналах. Теперь каждый месяц это приносит 30 миллионов лайков и 20 миллионов просмотров видео. Как эти цифры конвертируются и монетизируются? О своем опыте работы с рекламой, исключительно нативной, расскажет директор по развитию Tigermilk Тимофей Мельников в докладе «Нативная реклама».





— Мы всегда работаем с нативной рекламой — не агрессивной, не продающей. Это в интересах наших, нашей аудитории, в интересах клиента, чтобы его продукт не вызывал негативную реакцию, — говорил в интервью Probusiness Тимофей Мельников. — Не все клиенты понимают это. Есть такие закоренелые, которые хотят, чтобы был ролик в стиле ТВ-рекламы. Они не понимают, что это вызовет негатив, мы им стараемся это объяснять. То есть во многом здесь и просветительская работа.

Движется ли она дальше? И если да, то с каким успехом? Обо всем — в докладе Тимофея.

Видео — тренд, который захватывает рынки, в том числе и рекламы. Что ее ждет в 2018-м? Об этом расскажет основатель IAB Belarus, партнер Яндекса по обучению Кирилл Лащенко. Его доклад «Видеореклама 2018: больше, лучше, эффективнее» затронет темы длинного контента, покупок через Smart TV и эффективности 2-секундных рекламных роликов. Также Кирилл будет говорить о преимуществах и недостатках разных метрик, которыми можно оценить качество трафика: Viewability, Brand Safety, Ad Froud.





Заместитель директора по маркетингу ТД «Молочные горки» Ольга Зотова поделится опытом построения бренда Exponenta, расскажет о его коммуникационных активностях. В частности, Ольга затронет свежий кейс, когда Exponenta помогала готовиться команде TUT.BY к Минскому полумарафону. Что это принесло в итоге? Ответ — в докладе «Кейс 360. Exponenta: вывод бренда на рынок».

Где найти и как купить трафик — эти вопросы задают себе многие игроки рекламного рынка. Что при этом забывают упоминать о нем, расскажет исполнительный директор агентства Zenith Media Анна Чеботарева в докладе «Обратная сторона дешевого трафика».





Как визуальные технологии меняют маркетинг и PR? Своим опытом поделится исполнительный директор компании Kino-mo Алла Демидова. В докладе «Тренды в сфере визуальных технологий» она разложит по полкам все то, что маркетолог может использовать уже сейчас и к чему должен готовить себя в обозримом будущем. Также она расскажет, каких специалистов рынок выдвинет на первый план.

Кроме этого, Алла Демидова поделится собственным «саммарайз» трендов, представленных на крупнейших мировых выставках в Берлине, Дубае и Лас-Вегасе. Также слушателей ожидает разбор кейсов компаний Louis Vuitton, Samsung, General Electrics и других.





Кроме этого, участников конференции ожидает дискуссия о будущем рекламных технологий в интернете. В ней примут участие руководитель команды по работе с Турцией и СНГ компании «Яндекс» Марина Колесникова, руководитель направления по работе с агентствами «ВКонтакте» Петр Гордеев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию TUT.BY Ксения Иванова и директор по развитию сервиса ADFOX компании «Яндекс» Борис Омельницкий.





Спешите, до 1 ноября билеты (ближе к событию стоимость будет увеличиваться):

1 день: 89,9 рублей

2 дня: 139,9 рублей

Купить билет здесь.

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