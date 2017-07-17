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Компания «Арт-Микс групп» провела летнее закрытое заседание Клуба Корпораций

17 Июля 2017 36 0 Event
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12 июля состоялось  закрытое заседание Клуба Корпораций.  Участников мероприятия ожидали новые методы  решения бизнес- задач, игровые презентации для клиентских приёмов, дегустация изысканных вин и многое другое. 

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Старт Клуба Корпораций компания «Арт-Микс  групп» провозгласила  весной на  4-ом HR-camp «Бизнес с пользой. Тренды 2017». При активной поддержке участников первая встреча Клуба состоялась даже раньше, чем планировалось.

Клуб Корпораций – это уникальное сообщество, где профессионалы имеют возможность обсуждать актуальные вопросы, обмениваться полезными наработками, знаниями и идеями.

Насыщенная программа мероприятия началась с активного знакомства и общения.

Основная часть мероприятия проходила в одном из залов отеля «Пекин», где за круглыми столами участники с интересом  работали в группах и генерировали идеи.

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Ольга Ткачёва, заместитель директора по обучению и развитию «Арт-Микс групп», -  предложила  новый метод принятия решений – метод «Перекрёстной намётки идей» или «Бизнес-баня» . Во время мозгового штурма участники должны озвучивать свои мысли перед другими, а во время намётки идей каждый записывает свои соображения на отдельных листках. Перекрёстная намётка идей намного эффективнее мозгового штурма. Однако в идеале их нужно совмещать: сначала проводится намётка идей, а затем мозговой штурм.

За 40 минут группы предложили готовые бизнес-решения и поделились ими со всеми участниками. Каждый  имел возможность обсудить и найти решение  не только абстрактных, но и своих собственных проблем. Многие признали такой способ эффективным при решении задач в области управления и мотивации персонала, продвижении продуктов и услуг. 

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После ненавязчивого, но продуктивного обучения , профессиональный сомелье и ресторатор Алексей Михальчик провёл с участниками мероприятия винный квест «неВинная игра». Каждый мог продегустировать изысканные вина именитых винных домов, которые представила компания «Прайм Резерв». А легкие закуски и высококлассное обслуживание было организовано кейтеринговой компанией  ДежаВю.

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Несмотря на то, что основная задача Клуба Корпораций – обеспечение профессиональных коммуникаций в новом формате, обмен мнениями, новыми подходами в решении бизнес задач, компания «Арт-Микс групп»  уверена, что встречи Клуба Корпораций станут ещё и площадкой для отличного отдыха, новых знакомств и неформального общения!

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