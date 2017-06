Кого послушаем на Edutainment FSP’2017: издатель the Village, главный хантер Рунета и еще десяток харизматичных спикеров

Арт-пикник Freaky Summer Party пройдет 29 и 30 июля в минском урбанпарке “Дримлэнд”. Помимо музыкальной сцены, на фестивале традиционно представлена образовательная площадка Edutainment, которая объединяет вокруг себя представителей креативных индустрий, современных профессий, успешных стартаперов и урбанистов. В этом году темами для обсуждений станут: семейный бизнес, работа мечты, международный медиа-рынок и локальный общепит. Мы знакомим вас со спикерами Edutainment’2017.

Андрей Беловешкин: Сохранить нельзя терять: что делать разумному человеку со своим здоровьем в городе

Кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин проводит семинары и курсы по ресурсам и укреплению здоровья, автор блога про здоровый образ жизни. Андрей преподавал в медицинском университете. Он является автором и ведущим обучающих семинаров, цель которых – дать любому человеку научно проверенные, понятные и практические знания о здоровье, научить человека самостоятельно заботится о себе и принимать верные решения простыми и доступными способами. Автор 47 научных публикаций, статей в популярных СМИ (Cosmopolitan, Onliner, TUT.by, АиФ, dev.by,"Республика" и пр.), спикер TEDx.

Fredrik Öst, Snask: Как нажить врагов и завести друзей: как брендинг работает в креативных индустриях

Создатель и креативный директор топового агентства из Швеции – SNASK. Агентство было основано в 2008 году двумя друзьями – Фредриком Ёстом и Магнусом Бергом – в Стокгольме, в здании бывшего кинотеатра. Они уже успели поработать с H&M, Microsoft, Universal, Goethe Institut, Monki, The Washington Post, Samsung, Åhléns, Metro. В агентстве издали свою книгу по креативности, организовывают собственные Олимпийские игры, изобрели велосипед, создали пиво для душа, открыли звукозаписывающую студию, кафе и создали свою рок-группу. SNASK выступали с лекциями в университете Стенфорда, в Dropbox, Google, на Каннских львах, многочисленных конференциях, воркшопах по графическому дизайну и креативным индустриям.

Александр Стельмах (ARTOX (Киев)): Relax.ua – история успеха: беларусы за границей

Александр Стельмах в прошлом директор туристического портала holiday.by, сегодня директор по международному развитию ARTOX в Киеве. Компания ARTOX владеет такими крупными порталами, как Relax.by, Dom.by, 103.by. На данный момент в Украине представлены и успешно развиваются два проекта ARTOX – Relax.ua и 103.ua. Александр Стельмах расскажет об особенностях вывода беларусского медиа на украинский рынок.

Алена Владимирская, "Антирабство": Работодатель не готов пригласить вас на интервью





Алена Владимирская – создатель сервиса «Антирабство» (онлайн курсы по профориентации, эффективном трудоустройстве и профессиях будущего). Главный хедхантер Рунета, обладатель премии HR-бренд года. Алена выступает с лекциями для школьников, студентов, HR-ов, профессионалов, молодых специалистов. Получить положительные рекомендации от Алены Владимирской – это все равно что сорвать джек-пот на рынке труда. Не пропустите, если в ваших приоритетах профессиональный рост.

Александр Степановский, Татьяна Игнатовская, Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: Семья и бизнес. Есть ли шанс у семейного бизнеса в Беларуси?

Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнёры» – крупнейшая национальная команда бизнес-адвокатов. 8 специалистов бюро рекомендованы Chambers Global/Europe, Legal500, IFLR1000, Best Lawyers, Who’s Who Legal. Профессиональный опыт команды составляет от 10 до 30 лет.

Адвокаты поделятся своим опытом в ведении семейного бизнеса и расскажут о том как в семейном бизнесе строить семейные и бизнес-отношения, как готовить бизнес к передаче следующему поколению. И, главное, есть ли шанс у белорусского семейного бизнеса.

Алексей Аметов и Женя Сугак, The Village: Нужен ли Минску еще один городской журнал?

The Village — городской интернет-сайт, который рассказывает о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах, еде и людях. Портал пишет о комфортном городе, инициативах, местах. На страницах The Village интервью с чиновниками соседствуют с обзорами кафе или баров. В формировании материалов, наряду с редакцией, принять участие может любой зарегистрированный пользователь. Этим летом The Village официально пришел и в Беларусь. Представитель российского The Village Алексей Аметов вместе с белорусским редактором Женей Сугак поделятся своими взглядами на развитие журнала в Минске.

Денис Вальдес, El Pushka, Павел Соловьев, Svobody.4, Сергей Заблоцкий, Sweet&Sour, Павел Крамарь, koko.by: Каким должен быть идеальный общепит Минска?

Популярные бары и рестораны Минска делятся своими мыслями на эту тему. Что ждет ресторанную индустрию Минска в будущем? Почему бары продолжают открываться? Существует ли кризис ресторанной индустрии? Какой должен быть идеальный формат заведений для Минска? И, в конце концов, что стоит за новыми заведениями: идея или деньги?

Лекция пройдет в форме дискуссии с представителями трех заведений, а также знаменитыми фудхантерами Минска koko.by.

Билеты по цене 16.99 BYN (один день) и 24.99 BYN (два дня) еще доступны на сайте: http://www.artpicnic.by . Билеты подорожают уже в эту пятницу, 23 июня.





Воспользуйтесь специальным предложением от Альфа-Банк и получите скидку 15 BYN на двухдневный билет здесь.

