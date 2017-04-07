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Как стать успешной? Новые бизнес-возможности представят для женщин-предпринимателей Брестской области

7 Апреля 2017 264 0 Обучение
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"Белинвестбанк" совместно с Европейским банком реконструкции и развития продолжает реализовывать проект по развитию и поддержке женского предпринимательства «УспешнаЯ». Проект состоит из серии бизнес-встреч, в рамках которых женщины-предприниматели узнают о финансовых и нефинансовых возможностях в сфере предпринимательства. 28 апреля проект объединит женщин-предпринимателей Брестской области в конгресс-зале отеля Hermitage города Бреста.

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Проект «УспешнаЯ» – это серия бизнес-встреч, направленных на развитие и поддержку белорусского женского предпринимательства. Первое мероприятие в рамках проекта с успехом состоялось в марте в Минске, в котором приняло участие более 50 участниц.

Бизнес-леди, готовые развивать своё дело, в том числе и через финансовые и нефинансовые возможности Программы «Женщины в бизнесе», познакомились с успешными историями белорусского женского предпринимательства, получили актуальную информацию о возможностях Белинвестбанка по организации финансирования бизнеса, познакомились с финансовыми консультантами международного уровня и поучаствовали  в мастер-классе приглашенного эксперта в сфере маркетинга.

Участницы проекта – владельцы или управляющие бизнесом женщины – на встрече смогут подробно узнать о возможностях в рамках этой программы, а также об интернет-проекте Business Lens, который позволяет провести диагностику своего бизнеса, определить потребности в различных областях знаний.

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Кроме этого, вниманию всех участниц бизнес-встречи в Бресте будет предложен мастер-класс на тему: «Как оставлять своих конкурентов позади?». Его проведет эксперт в сфере маркетинга и продаж Дарья Сармонт – учредитель группы компаний Sarmont, одной из лидеров в области маркетинговых исследований.

Чтобы стать участником бизнес-встречи, необходимо пройти обязательную регистрацию. За дополнительной информацией и подтверждением участия обращайтесь, пожалуйста, к координатору проекта, Веронике Макаровой, по электронному адресу yspeh.belinvestbank@gmail.com и по телефону +375 29 1234 380.

Участие в бизнес-встрече бесплатное. Количество мест ограничено. 

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