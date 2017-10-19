Искусственный интеллект, блокчейн, Big Data: обзор бизнес-секции на конференции "Деловой интернет"

IT-технологии сегодня — залог выживания завтра. Сегодня даже у традиционного бизнеса нет шансов остаться в стороне от современных технологий, которые меняют поведение и клиентов, и конкурентов.

Как технологии влияют на бизнес, так ли совершенен блокчейн, к чему ведет развитие искусственного интеллекта, что нужно знать о кибербезопасности, чтобы в один день не лишиться всех данных, — об этом и многом другом владельцы бизнеса смогут узнать во время конференции «Деловой интернет». Успейте купить билет и услышать, к чему нужно приспособиться вашему бизнесу сегодня и быть готовым — завтра.

В мире стало слишком много информации — чтобы ее отсортировать и не сойти с ума, человеку стоит довериться искусственным алгоритмам, считает директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.

— Они [технологии машинного обучения] вокруг нас. Мы их уже и не замечаем. Например, поисковые системы научились распознавать, что именно нарисовано на картинке. Раньше поиск работал только по изображениям, у которых была подпись. А сейчас благодаря машинному обучению на запрос «старый замок» вы увидите картинки и с крепостью, хотя это слово вы не вводили. Поиск резко улучшился, людям такие вещи кажутся уже очевидными, — говорил в интервью «Теплице социальных технологий» директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.

На конференции «Деловой интернет» Андрей расскажет о том, каким образом технологии меняют бизнес и продолжают менять компанию «Яндекс». Как она использует искусственный интеллект в собственных продуктах, насколько успешным оказался запуск голосового помощника Алиса и есть ли у этого сервиса устойчивое будущее?

Также он затронет тему онлайн-консультаций с врачом: что нужно сделать, чтобы у медицинских стартапов появилось больше свободы?

— Обидно сидеть на технологиях, которые позволят людям не умирать. И это не заоблачные деньги, которые будут спасать жизнь только миллионерам, — говорил он в интервью для «Futurist» полтора года назад. Что изменилось с тех пор?

Последний год тема блокчейна собирает вокруг себя исключительно восторженные отзывы: «Это прорыв! Это наше будущее!». Алексей Маланов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского», более сдержанно смотрит на эту технологию. И находит в ней минимум шесть пробелов, которые успели покрыться распространенными мифами. О них Алексей расскажет в своем докладе «Недостатки и ограничения блокчейна: о чем забывают оптимисты».





— Это полезная технология [блокчейн], которая уже находит и еще обязательно найдет много замечательных применений. Несмотря на свои недостатки, она имеет и уникальные преимущества. Однако в погоне за сенсационностью и революционностью многие концентрируются на плюсах технологии и зачастую забывают трезво оценивать реальное положение дел, игнорируя минусы, — пишет Алексей Маланов.

Эксперт «Лаборатории Касперского» разложит по полкам принципы работы блокчейна, объяснит, из-за чего он функционирует медленно, расскажет, почему традиционные деньги не отомрут, и ответит на вопрос, почему публичные блокчейны не так уж децентрализованы, как об этом думают. Полчаса выступления ожидается горячим.

Глава совета директоров TUT.BY Александр Чекан выступит с докладом «Войти в IT: обзор технологий, которые меняют бизнес». Александр на конкретных примерах он покажет, как традиционный «неайтишный» бизнес использует технологии уже сейчас и почему необходимо отслеживать IT-тренды, чтобы успешно работать сегодня и в обозримом будущем.





Нелицензионный софт — «больное место» не только обычных пользователей, но и владельцев бизнеса. Стараясь сэкономить, многие без опасений устанавливают «крякнутые» программы, а потом лишаются всей бухгалтерии / данных / etc. Что (а может быть, кто) за этим стоит? Чего нужно опасаться, чтобы не нанести урон бизнесу, расскажет представитель компании Microsoft, руководитель направления Windows в СНГ Улан Каражигитов в докладе «Кибербезопасность: что нужно знать владельцам бизнеса».





Улан поделится лайфхаками, что делать, если компьютер все-таки заражен, а также объяснит, как распознать предпосылки для хакерских атак. По частям он препарирует знаменитые вирусы Petya, WonnaCry, а также расскажет, стоит ли ожидать новых «вымогателей». И если все-таки стоит, какие программы смогут их побороть и спасти бизнес.

«Реклама будет становиться все более персонализированной. Искусственный интеллект, сделавший анализ данных о пользователях, начнет угадывать их желания, а потом в нужное время и в нужном месте сообщать о новом продукте, который мог бы удовлетворить потребность потенциального покупателя, даже если он не изъявлял желания приобрести именно этот товар или услугу», — многие владельцы бизнеса мечтают о том, чтобы прогнозы экспертов по Big Data сбылись как можно скорее.

Возможно ли это в обозримом будущем? Если возможно, то как? Об этом расскажет представитель компании EPAM Алексей Кожемякин в докладе «Применение больших данных для непрерывной персонализации цифровых решений». Он покажет, как в EPAM работают с Big Data, для чего применяют аналитику и машинное обучение, а также зачем это нужно при цифровизации. Одним словом, бизнес узнает, что он может делать со своими клиентами, когда у него есть много (пока) неупорядоченных данных о потребителях.

Криптовалюта быстро становится распространенным явлением. За ней без опозданий подтягивается и юридическая сфера, которая предлагает свою технологию регулирования — смарт-контракт. По мнению британского журнала «The Economist», у смарт-контрактов есть все шансы стать наиболее важным приложением в технологии блокчейн. Убьют ли они традиционную работу юриста, как этого опасаются? Что даст стране легализация смарт-контрактов? Изменят ли они финансовый сектор, страхование и другие сферы бизнеса? Обо всем этом и многом другом расскажет старший партнер юридической фирмы «Aleinikov & Partners» Денис Алейников в своем выступлении «Смарт-контракт - договор для людей или для роботов?».





Денис Пирштук, руководитель отдела анализа данных компании InData Labs, расставит все точки над «i» в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта. Он детально расскажет о тот, как современные технологии могут стать возможностью для развития и прорыва бизнеса.





Генеральный директор 21vek.by Сергей Вайнилович поведает о том, все ли практики e-commerce применимы в Беларуси, а также как новые технологии влияют на сферу электронной коммерции.





Добрались новые технологии и до такой, казалось бы, непоколебимой сферы, как ресторанный бизнес. Как доставка еды меняет лицо города? Своим опытом поделится СЕО проекта Foodout Евгения Образова.





Под прямым воздействием технологий оказался авторитейл, о чем подробно будут говорить директор av.by Дмитрий Геранин и глава администрации международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Алексей Власов.





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