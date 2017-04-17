Группа «Ляпис 98» выкупила домен lyapis.by и запустила официальный сайт

Группа «Ляпис 98» объявила о создании сайта и официальных аккаунтов оркестра в соцсетях. Теперь за новостями группы можно следить в Facebook, Вконтакте, Instagram.











- Мы заявляем и подчеркиваем свою национальную принадлежность - мы BY! Успех и аншлаги "отцов основателей рррадикального шансона" по всем миру подтверждают наш правильный путь. Теперь на наших аккаунтах вы сможете увидеть гастрольный график, посмотреть видео, увидеть отчеты с концертов, - прокомментировал Антон Азизбекян.



Для тех зрителей, которые еще не были на выступлениях группы и незнакомы с "золотым культурным наследием"- совместно с режиссером Каролиной Поляковой создан проект РЕПРЕЗЕНТО ЛЯПИС 98.



Продюсер «Ляпис 98» Антон Азизбекян рассказал marketing.by, что группа выкупила домен lyapis.by и теперь на нем размещается сайт оркестра , разработанный Александром Галушко, одним из участников группы.прокомментировал Антон Азизбекян.Для тех зрителей, которые еще не были на выступлениях группы и незнакомы с "золотым культурным наследием"- совместно с режиссером Каролиной Поляковой создан проект РЕПРЕЗЕНТО ЛЯПИС 98.