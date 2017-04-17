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Группа «Ляпис 98» выкупила домен lyapis.by и запустила официальный сайт

17 Апреля 2017 83 0 Digital-маркетинг
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Группа «Ляпис 98» объявила о создании сайта и  официальных аккаунтов оркестра в соцсетях. Теперь за новостями группы можно следить в Facebook, ВконтактеInstagram

Продюсер «Ляпис 98» Антон Азизбекян рассказал marketing.by, что группа выкупила домен lyapis.by и теперь на нем размещается сайт оркестра, разработанный Александром Галушко, одним из участников группы.

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- Мы заявляем и подчеркиваем свою национальную принадлежность - мы BY! Успех и аншлаги "отцов основателей рррадикального шансона"  по всем миру подтверждают наш правильный путь. Теперь на наших аккаунтах вы сможете увидеть  гастрольный график, посмотреть видео, увидеть отчеты с  концертов, - прокомментировал Антон Азизбекян.

Для тех зрителей, которые еще не были на выступлениях группы и незнакомы с "золотым культурным наследием"- совместно с режиссером Каролиной Поляковой  создан проект РЕПРЕЗЕНТО ЛЯПИС 98.

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