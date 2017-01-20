Google и Академия Webcom открывают бесплатную программу для подготовки digital-специалистов

The Graduate - бесплатная образовательная программа для студентов из Беларуси и Казахстана, целью которой является подготовка нового поколения digital-специалистов. Она позволяет изучить продукты Google и получить возможность пройти стажировку в ведущих рекламных агентствах и компаниях.
По завершении курсов участники программы получают:
- Сертификат The Graduate Google - выдается участникам, прошедшим все этапы программы.
- Опыт работы с реальным бизнесом.
- Навыки создания, настройки и запуска рекламных кампаний в Google AdWords.
- Коммуникации с сертифицированными тренерами Google на протяжении всего обучения.
В каком формате будет проходить обучение?
Программа* состоит из 3-х частей:
- Теоретическая часть (с 15 февраля по 22 марта) - 6 вебинаров 1 раз в неделю, а также выполнение домашних заданий и сдача сертификационных экзаменов Google Partners;
- Участие в Global Online Marketing Challenge (март-апрель) - конкурс, ежегодно проводимый Google для студентов;
- Практическая часть (апрель) - самостоятельный поиск бизнеса (компании), для которого необходимо создать, настроить и запустить рекламную кампанию.
*Более подробно ознакомиться с программой можно на сайте.
Кто проводит обучение?
Сертифицированные тренеры и сотрудники Google.
Когда начнется стажировка и условия?
После оценки результатов будет сформирован список лучших студентов с их результатами, который будет выслан рекламным агентствам и компаниям. Участникам также будет доступен список компаний и рекламных агентств, заинтересованных в стажерах.
В последующем участники самостоятельно связываются и договариваются о дальнейших условиях.
Ознакомиться с условиями участия в программе и зарегистрироваться можно на сайте.