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Google и Академия Webcom открывают бесплатную программу для подготовки digital-специалистов

20 Января 2017 905 0 Образование Обучение
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The Graduate - бесплатная образовательная программа для студентов из Беларуси и Казахстана, целью которой является подготовка нового поколения digital-специалистов. Она позволяет  изучить продукты Google и получить возможность пройти стажировку в ведущих рекламных агентствах и компаниях.

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По завершении курсов участники программы получают:

  1. Сертификат The Graduate Google - выдается участникам, прошедшим все этапы программы.
  2. Опыт работы с реальным бизнесом.
  3. Навыки создания, настройки и запуска рекламных кампаний в Google AdWords.
  4. Коммуникации с сертифицированными тренерами Google на протяжении всего обучения.

В каком формате будет проходить обучение?

Программа* состоит из 3-х частей:

  1. Теоретическая часть (с 15 февраля по 22 марта) - 6 вебинаров 1 раз в неделю, а также выполнение домашних заданий и сдача сертификационных экзаменов Google Partners;
  2. Участие в Global Online Marketing Challenge (март-апрель) - конкурс, ежегодно проводимый Google для студентов;
  3. Практическая часть (апрель) - самостоятельный поиск бизнеса (компании), для которого необходимо создать, настроить и запустить рекламную кампанию.

*Более подробно ознакомиться с программой можно на сайте.

Кто проводит обучение?

Сертифицированные тренеры и сотрудники Google.

Когда начнется стажировка и условия?

После оценки результатов будет сформирован список лучших студентов с их результатами, который будет выслан рекламным агентствам и компаниям. Участникам также будет доступен список компаний и рекламных агентств, заинтересованных в стажерах.

В последующем участники самостоятельно связываются и договариваются о дальнейших условиях.

Ознакомиться с условиями участия в программе и зарегистрироваться  можно на сайте.

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