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getbob digital agency в честь Дня рождения приглашает на показ фильма Design Disruptors о дизайн-трендах IT-гигантов

26 Июня 2017 70 0 Event Дизайн
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В честь своего шестилетия 5 июля getbob digital agency приглашает клиентов, партнеров и коллег провести вечер среды с пользой за просмотром документального фильма Design Disruptors о трендсеттерах в области разработки и дизайна продуктов.

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Design Disruptors - это фильм от InVision о 15 топ-компанииях мира (Airbnb, Coursera, Dropbox, Etsy, Eventbrite, Evernote, Facebook, Google Ventures, HubSpot, MailChimp, Netflix, Pinterest, Salesforce, Spotify, Twitter, Xero, Zendesk и др.), которые оцениваются в сумму более одного триллиона долларов и проповедуют принцип клиентоориентированного дизайна. Герои фильма рассуждают о процессах, перспективах и подходах в продуктовом дизайне и user experience (UX), делятся инсайтами о сложностях и противоречиях в поиске идеального решения.

Длительность фильма 69 мин, язык английский. Атмосферу дополнят летние напитки Lillet Spritz и Beefeater&Tonic. После просмотра гости смогут переместиться во МЗОР с фудкортом и музыкой для обсуждения впечатлений. 

Как попасть на мероприятие? Количество мест ограничено – организаторы заботятся о том, чтобы всем было комфортно. Чтобы попасть на просмотр необходимо пройти регистрацию, после которой, в случае попадания в число первых, 4 июля на ваш e-mail должно прийти подтверждение.

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