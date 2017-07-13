Фотофакт: Как прошел и чему научил Каннский Флэшбек в Минске

12 июля в Event Space прошел ежегодный Cannes Lions Flashback - мероприятие, на котором Молодые Львы, вернувшиеся после Каннского фестиваля рекламы, делятся впечатлениями и полезным опытом. В этом году на флэшбеке, организованном диггерами marketing.by в Каннах Владимиром Могилевцом и Ириной Рогачевой, выступили:
- Александр Демидович, руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY, который разобрал кейсы фестиваля с точки зрения маркетолога,
- Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA, которые рассказали, как внедряется искусственный интеллект в рекламной и маркетинговой среде,
- Ангелина Писчикова, автор и дизайнер проекта CS Light Bulbs, завоевавшего «Серебряного Льва» в категории «Дизайн», которая поделилась опытом того, как ее дипломный проект превратился в одну из самых награждаемых работ от Беларуси в этом году,
- Иван Пономарев, креативный директор NEF\TBWA, который порассуждал на тему, какие кейсы, достойные Каннского Льва, могли быть сделаны у нас.
Александр Демидович: "Съездить в Канны, это как сгонять в Индию. Эффект просветления"Руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY построил выступление на обзоре основных трендов, которые красной нитью прошли по самым ярким кейсам Каннского фестиваля в этом году. Это проблемы гендерного равенства, сексизма, нелегальных мигрантов, взаимодействия и взаимопонимания в семье, разного рода социальных предубеждений и стереотипов.
Александр показал красноречивый слайд с графиками о том, что бренды, которые умеют рисковать и выдавать нестандартные рекламные кампании с вовлечением в проблемы общества, или просто смелые в своей подаче, выводят на новый уровень и бизнес эффективность компаний.
Глобальный тренд – многобразие. Канны 2017 года прошли под этим слоганом. Каждый из нас является индивидуальностью, и если хотите достучаться до ЦА, то нужно круто креативить и уметь подчеркнуть особенности каждой социальной группы.
Александр завершил свое выступление призывом: Обязательно езжайте в Канны, это того стоит!
Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA: "Заберет ли робот работу креативщика или нет: вопрос, который у нас на пороге"Анастасия и Илья рассказали о том, как искусственный интеллект внедряется в рекламу, а точнее, в работу копирайтеров и креативщиков. Того и гляди, начнет вытеснять в этой работе человека...
Ребята привели несколько технологических кейсов, к примеру, сервис Persado, которые способны, обрабатывая большие массивы данных, уже сегодня создавать маркетинговые тексты, призывы к действию, эффективно работающие на продвижение товаров и услуг.
Появляются боты, которые в свою очередь создают чат-боты, и это дешевле, чем, например, создание чат-бота для компании с нуля. Словом, мир технологий не просто на пороге, он вошел в комнату, и нам важно уметь с ним взаимодействовать, а не противостоять ему.
Молодые Львы: "Жизнь делится на до Канн и после"Павел Самолазов, участник Young Lions Cyber, Юлия Знак, участник Young Lions PR, Анатолий Данильчик, участник Young Lions Media поделились тем, как фестиваль меняет отношение к работе, а также назвали, по их мнению, самые яркие семинары и кейсы.
Если свести воедино высказывания ребят, то самое крутое в Каннах - это невероятный по своему разнообразию и открытости нетворкинг, глубокая (и всегда идущая четко по графику) обучающая программа, а также получение поддержки уверенности в себе, когда ты видишь: твои работы и коллег из Беларуси на самом дела выполнены на высоком уровне.
Из того, что Молодые львы вынесли, работая над проектами: не стоит строго следовать брифу, на самом деле жюри приветствует выход за рамки, риск и нестандартный взгляд на вещи.
Ангелина Пищикова, дизайнер: "Верьте в себя и то, что делаете"Дизайнер рассказала о таймлайне своего проекта для Crazy Service с точными датами, как и что происходило в процессе работы. Оказывается, Ангелина уложилась ровно в год с июня по июнь: начиная от идеи, клиента, диплома, поиска работы, размещения на behance, подхвата сми, начала производства, подачи на "Белый квадрат", мук о подаче в Канны. И вот он такой неожиданный Silver Lion.
Видео поздравления Ангелине Писчиковой от участников Каннского фестиваля рекламы из разных стран
Иван Пономарев, Креативный директор NEF\TBWA: "Не все то Канны, что за миллион".Иван показал кейсы вторых и третьих мест в Каннах, которые могли быть легко сделаны и в Беларуси. И это не так сложно, как кажется. В этих проектах нет супер бюджетов или технологических новаций. И довольно просто представить на месте западных брендов - беларуские.
Фото - Роман Стрига