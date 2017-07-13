Фотофакт: Как прошел и чему научил Каннский Флэшбек в Минске

12 июля в Event Space прошел ежегодный Cannes Lions Flashback - мероприятие, на котором Молодые Львы, вернувшиеся после Каннского фестиваля рекламы, делятся впечатлениями и полезным опытом. В этом году на флэшбеке, организованном диггерами marketing.by в Каннах Владимиром Могилевцом и Ириной Рогачевой, выступили:



Александр Демидович, руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY, который разобрал кейсы фестиваля с точки зрения маркетолога,

Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA, которые рассказали, как внедряется искусственный интеллект в рекламной и маркетинговой среде,

Ангелина Писчикова, автор и дизайнер проекта CS Light Bulbs, завоевавшего «Серебряного Льва» в категории «Дизайн», которая поделилась опытом того, как ее дипломный проект превратился в одну из самых награждаемых работ от Беларуси в этом году,

Иван Пономарев, креативный директор NEF\TBWA, который порассуждал на тему, какие кейсы, достойные Каннского Льва, могли быть сделаны у нас.