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"Эпоха революций" в Минске: фестиваль ARTES LIBERALES расскажет, как меняется мир

7 Апреля 2017 470 0 Визуальная культура Дизайн Образование
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С 8 по 30 апреля 2017 года в галерее современного искусства «Ў» пройдёт шестой образовательно-художественный фестиваль ARTES LIBERALES. На три недели пространство галереи вновь превратится в открытый университет свободных наук и искусств (лат. - artes liberales), доступный всем и каждому. 

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ARTES LIBERALES 2017 – это более 40 событий: выставка Сергея Шабохина, публичные лекции исследователей и экспертов из Беларуси и других стран Европы, дискуссии на актуальные темы, мастер-классы, презентации, перформансы, концерты экспериментальной музыки и тематические кинопоказы с обсуждениями. 

Тема фестиваля в 2017 году — “Эпоха революций”:

В 2017 исполняется сто лет Октябрьской революции, радикально изменившей ход истории и карту мира. Однако, мы хотим расширить поле исследований и обратиться к рассмотрению Идеи Революции в разных социальных контекстах и теоретических дискурсах.

Политические, технологические, коммуникативные, культурные и промышленные революции происходили много раз на протяжении всей истории человечества. Каждый такой поворот изменяет способ видения мира, наше представление об устройстве общества и «природе» человека. 

Как приходит осознание того, что «наступила новая эпоха» и что «мир никогда не будет прежним»? Как происходят и утверждаются невидимые революции в отдельных областях социальной жизни и в научном познании? И, наконец, каким образом в современных политических перформансах, медийных репрезентациях, а также в художественных практиках актуализируется и переформулируется идея Революции? Ответы на эти вопросы ищите на ARTES LIBERALES 2017.


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