"Эпоха революций" в Минске: фестиваль ARTES LIBERALES расскажет, как меняется мир

С 8 по 30 апреля 2017 года в галерее современного искусства «Ў» пройдёт шестой образовательно-художественный фестиваль ARTES LIBERALES. На три недели пространство галереи вновь превратится в открытый университет свободных наук и искусств (лат. - artes liberales), доступный всем и каждому.







ARTES LIBERALES 2017 – это более 40 событий: выставка Сергея Шабохина, публичные лекции исследователей и экспертов из Беларуси и других стран Европы, дискуссии на актуальные темы, мастер-классы, презентации, перформансы, концерты экспериментальной музыки и тематические кинопоказы с обсуждениями.



Тема фестиваля в 2017 году — “Эпоха революций”:



В 2017 исполняется сто лет Октябрьской революции, радикально изменившей ход истории и карту мира. Однако, мы хотим расширить поле исследований и обратиться к рассмотрению Идеи Революции в разных социальных контекстах и теоретических дискурсах.



Политические, технологические, коммуникативные, культурные и промышленные революции происходили много раз на протяжении всей истории человечества. Каждый такой поворот изменяет способ видения мира, наше представление об устройстве общества и «природе» человека.



Как приходит осознание того, что «наступила новая эпоха» и что «мир никогда не будет прежним»? Как происходят и утверждаются невидимые революции в отдельных областях социальной жизни и в научном познании? И, наконец, каким образом в современных политических перформансах, медийных репрезентациях, а также в художественных практиках актуализируется и переформулируется идея Революции? Ответы на эти вопросы ищите на ARTES LIBERALES 2017.





