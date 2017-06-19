Digital Picnic принимает заявки агентств и компаний на участие в креативном ревью

7-8 июня IAB Belarus организует Digital Picnic на Ислочи, где соберутся крупнейшие игроки рынка digital-рекламы: площадки, сервисы, агентства, рекламодатели.



В первый день, 7 июня, на главной сцене пикника пройдет Summer Creative Review 2017.





Формат Review на Пикнике: 10-минутные презентации избранных кейсов совместно агентством и клиентом. Требования к кейсам: работы не старше 1 года, рынок — Беларусь, в каждом кейсе представлена информации по задаче, решению, результату, оценке проекта агентством, клиентом.



Для участия в Summer Creative Review Формат Review на Пикнике: 10-минутные презентации избранных кейсов совместно агентством и клиентом. Требования к кейсам: работы не старше 1 года, рынок — Беларусь, в каждом кейсе представлена информации по задаче, решению, результату, оценке проекта агентством, клиентом.Для участия в Summer Creative Review пришлите заполните заявку с краткой информацией о кейсе до 20 июня. Оргкомитет выберет самые сильные кейсы до 26 июня. До 1 июля мы будет ждать расширенные презентации от участников и точные данные по спикерам.