Что полезного услышат на Ислочи пиарщики, маркетологи и старт-аперы: разбираем спикеров на Digital Picnic

7-8 июля, в разгар лета на берегу реки Ислочь под Раковом пройдет digital-пикник, организованный беларуским отделением Ассоциации цифровой рекламы (IAB Belarus).

Ну, пройдет и пройдет, скажете вы и совершенно справедливо попросите объяснить, зачем вам тратить на это мероприятие ваше время, внимание, голову, и так перегруженную мыслями о работе в этой столичной духоте. Объясняем, кому и зачем это надо.

PR-специалистам, медийщикам:

В блоке Медиа стоит послушать рассуждения Марины Золотовой, TUT.BY, Николая Козловича, Onliner.by, Егора Мартиновича, «Наша нiва», о том, как будут развиваться он-лайн медиа, и что с ними будет в ближайшие годы.

Первопроходцы в нативной рекламе и люди, которые понимают, как ее развивать далее, Саша Романова, Kyky.org, Алексей Аметов, LAM, Сергей Сахаров, Citydog.by, расскажут, как будет меняться этот формат, какие новые фишки, «обвесы» и прибамбасы здесь могут быть, на радость изданию и клиенту.

Если вы считаете себя хорошим пиарщиком, все это стоит послушать, чтобы ориентироваться в грядущих медиа трендах, вовремя скорректировать стратегию и предложить клиенту что-то свежее, интересное и нестандартное. И в то же время понимать, чего хотят СМИ.

Опять же – нетворкинг после дискуссий никто не отменял. А нет ничего более полезного для пиарщика, чем лишняя кружка сангрии с главредом.

Будущим и настоящим старт-аперам:

Стоит послушать Николая Шестака из Zubr Capital Fund и Сергея Осипова из Wargaming — они расскажут о том, зачем инвестируют в проекты Беларуси. Ловите понимание логики инвесторов из первых уст.

Бренд-менеджерам и маркетологам:

Точно стоит прийти на Creative Review. Где представители digital-агентств расскажут о своих кейсах, комментируя идеи, механику, реализацию и эффективность. Здесь можно наловить на будущее инсайтов и полезных примочек, осознать свои и чужие промахи\успехи, записать в блокнотик сработавшие концепции. В конце концов, взять на заметку приглянувшихся по кейсам подрядчиков.

Осознали важность видео в продвижении бренда? Загляните на выступление «Как видеоблогеры работают с брендами и есть ли от этого толк?».

Интернет-маркетологам:

Не без пользы для вас будет общая дискуссия о рекламном рынке в интернете и что с ним будет дальше. Мнения о трендах от российcких коллег: Петра Гордеева (VK.com), Бориса Омельницкого (IAB Russia и Яндекс), Максима Зенина (Mail.ru), Кирилла Воробьева (Viber).

Уверены, достойна внимания тема «Как продавать трафик на иностранную аудиторию». Опыт балтийский стран от Томаса Пандерса (SETUPAD).

Всем:

Впервые в рамках такого мероприятия будет и час забористых шуток на тему рекламы и креатива в Беларуси. Резиденты беларуского ТО Stand-Up Union обещают подколоть как отдельных личностей индустрии, так и в целом «пройтись» по теме рекламных кампаний в стиле Камеди Клаб. Ждем с нетерпением и надеемся: ребята зажгут.

Второй день пикника полностью посвящен теме баланса жизни и работы. Здесь директор Onliner.by Ксении Шуравко расскажет, как ставить персональные цели и достигать их.

Александр Поливанов, medusa.io поделится, как удается редакции работать удаленно.

Виталий Гурков, 11-кратный чемпион мира по муай-тай и вокалист Brutto, поделится мыслями о спорте, музыке и digital-славе.

Врач Андрей Беловешкин посоветует, как сохранить мозг молодым.

И, наконец, Александр Демидович (TUT.by), Богдан Коровец (Astronim), Дмитрий Геранин (av.by) поспорят, как стоит снимать стресс: бегом или пивом?

Мы на marketing.by точно знаем, что у пива здесь нет конкурентов, в чем вы сможете сами убедиться, ведь на пикнике будет выездное «представительство» BEERCAP — а это более 15 сортов крафтового холодного пенного).

Кроме того, Lazy chef & Co приедут побаловать вас своими вкуснейшими блюдами..

Frieten Frieten — хот-хот-хот доги, сендвичи, фри.

Y bar — напитки и сендвичи.

Monkey food — еда для вегетарианцев.

Кафе Мука — сделают для вас порцию горячих пельменей.

Плюс вечером 7 июня всех гостей ждут Mustelide и Push'n'Pull под звездным небом на фоне реки.

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